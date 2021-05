V českých bazarech přibývá podvodných nabídek, některé případy jsou obzvlášť smutné před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cebia

Lidé kupující auta z druhé ruky v těžkých časech snižují své rozpočty, nikoliv však své požadavky. Obchodníci jim tak naservírují, co žádají, často ovšem pouze na oko - někdy více, někdy méně.

Česko se rozvolnilo a konečně si můžeme zajít nakoupit i oblečení nebo hračky. Měli byste se nicméně připravit na to, že jakmile projdete dveřmi toho či onoho obchodu, euforii může vystřídat rozčarování. Ceny prakticky všeho zamířily nahoru, zatímco kupní síla obyvatelstva nikoli.

Tento stav se promítl i do automobilové branže. Problémem však je, že zrovna zde již lidé nejsou tak svolní k ústupkům. Zatímco koupi tisícího páru bot si ve výsledku odpustíte a nebo pár set korun navíc z peněženky vydáte, u auta je akceptace vyšší ceny komplikovanější - může jít o spoustu peněz. Řada lidí tedy namísto nového auta sahá po ojetině, zatímco zákazníci původně cílící na vozy z druhé ruky jednoduše trochu seškrtají rozpočet. Nicméně i přes toto omezení požadují i nadále totéž, co po čem toužili dříve.

Kam vše vede, jistě tušíte. „Podvody tu byly, jsou a budou vždy, v poslední době se však s nimi častěji setkáváme i u mladých ojetin,“ říká Martin Pajer, šéf společnosti Cebia v poslední tiskové zprávě firmy. A dodává, že právě neochota lidí ustoupit ze svých požadavků roztočila spirálu podvodů neskutečným tempem. Aby se prodejci vešli do požadavků zákazníků, dochází k zatajování havárií, stáčení kilometrů a dokonce ke klamání ohledně údajů o stáří. Uváděno je totiž datum první registrace a ne výroby.

„Bohužel naše zkušenosti jsou takové, že se zatajuje přes 90 procent havárií, třetina aut má stočený tachometr a poměrně často se lze setkat také s tím, že u vozu není v inzerci uvedený správně rok výroby. A v době pandemických opatření, kvůli kterým se prodejcům snížily zisky, podvodů ještě přibývá,“ potvrzuje výše zmíněné Pajer. A do placu jako varování přidává příběh zákazníka, který si loni v lednu v Německu koupil Ford Mustang z fotek níže i výše, jenž dle inzerátu pocházel ze srpna 2019.

Kupující si tedy na základě informací myslel, že pořizuje zánovní vůz, kterému navíc ještě běží standardní dvouletá záruka. Nicméně když se o rok později rozhodl auto prodat, autobazar jej odmítl vykoupit a místo toho majiteli předal výpis historie muscle caru. Rázem se ukázalo, že vůz byl vyroben již v červnu 2016, ovšem ještě před první registrací došlo na totálku. Nejspíše se tedy jednalo o předváděcí vůz, který někdo těžce havaroval ještě před prodejem.

Jakékoliv snahy o reklamaci jsou přitom marné, prodejce totiž se zákazníkem přestal komunikovat. Nový vlastník vozu je tak v patové situaci, neboť jeho pomalu jediným správným krokem by mělo být sešrotování vozu. Fotografie totiž ukazují značně poškozený vůz, který může být nebezpečný pro posádku i okolí. To by ovšem znamenalo, že současný majitel bude muset odepsat více než milionovou pořizovací cenu.

Takových případů v posledních měsících přibývá a byť většinou nejsou tak závažné, velká obezřetnost bude na místě. Pokud tedy zvažujete koupi ojetiny, rozhodně si prověřte vše, co prověřit lze, jen internet nabízí řadu databází, které vám podle VIN prozradí o minulosti auta kde co. Je-li ojetina ve všech ohledech poctivá, prodejce vám jistě vyjde vstříc a VIN auta vám rád dodá. V opačném případě ale berte nohy na ramena, neboť se na vás může valit hodně drahá pohroma.

Tento Ford Mustang si zákazník koupil jako zánovní, na počátku roku 2020 byl inzerován jako auto z června 2019. O rok později se však nový majitel dozvěděl, že vůz byl vyroben již v roce 2016 a ještě před první registrací došlo na totálku, kterou dokumentují fotky z databáze Cebie. Foto: Cebia

Zdroj: Cebia

Petr Prokopec