V dalším „zeleném království” zjistili, že silnice se samy neopraví, majitelé elektromobilů budou platit za každý ujetý km

včera | Petr Prokopec
Co se asi tak stane, když miliony elektrických aut začnou jezdit v místech, kde 80 procent rozpočtu na opravy silnic jde z daní z pohonných hmot? No nemohlo to dopadnout jinak od prvního dne, teď dochází na lámání chleba i v Kalifornii.
Na počátku loňského roku se Kalifornie pochlubila tím, že po silnicích tohoto státu jezdí už 1,2 milionu čistě elektrických aut. Do konce roku pak dané číslo vzrostlo na 2 miliony, letos pak třeba jen za třetí kvartál daný počet poskočil o dalších 125 tisíc bateriových vozů. Podle lokálních politiků by navíc daný růst neměl skončit, místo toho se předpokládá, že v roce 2035 v tomto státě nezůstane pomalu jediné spalovací auto. Počet těch elektrických by se totiž měl zvednout na 12,5 milionu - k závěru loňského roku přitom v Kalifornii bylo celkem zaregistrováno přes 14 milionů aut bez ohledu na pohon.
Klapnou ovšem politické plány na jedničku? Momentálně si tím nejsme jisti, neboť USA chtějí na federální úrovni omezit Kalifornii v možnostech elektrická auta uměle protežovat. Navíc další překážku jim hodlají do cesty postavit lokální politici. Jak informují Fox 26 News, zhruba 80 procent všech peněz, které Kalifornie pěchuje do údržby a oprav silnic, dnes pochází z daní uvalených na pohonné hmoty, které jsou v Kalifornii extrémní.
Z evropského úhlu pohledu jde přitom o pořád docela malé peníze, do státní kasy totiž z jednoho galonu (3,7 litru) paliva míří 61 centů, tedy přibližně 13 korun. S každým spáleným litrem tedy motoristé do rozpočtu přispívají 3,50 Kč. Vynásobte to ovšem 12 miliony aut, a rázem se bavíme o mnohem zajímavější sumě. Její stále větší část ovšem bude v kase státu postupem času chybět.
Proto podobně jako třeba ve Velké Británii či v Marylandu dojde i v tomto „zeleném království” na vlastně nevyhnutelné. „Za silnice někdo musí zaplatit. A měli by to být lidé, kteří je používají,“ říká k věci David Kline z kalifornské asociace daňových poplatníků. Očkem přitom poukazuje na majitele elektromobilů, kteří budou muset platit za každý ujetý kilometr. Zatím není jasné, od kdy a o jakou sumu půjde, ale je to v plánu.
Kalifornie zatím dokončila pilotní program, v jehož rámci byli majitelé elektromobilů kasírováni o 2 až 4 centy za každou ujetou míli, což je nějakých 25 až 50 haléřů na kilometr. Někde na této úrovni se pak nejspíše bude startovat. Což řadu lidí, kteří jsou zvyklí denně dojíždět desítky kilometrů za prací, což v Kalifornii není neobvyklé, jistě nepotěší.
Fox 26 News spočítali, že lidé, kteří denně míří z Hansfordu do Fresna, které od sebe dělí 48 kilometrů, by každý týden měli na poplatcích zaplatit 11 dolarů, tedy zhruba 230 korun. Ročně se tak již jedná o 12 tisíc korun, a to je pouhý začátek. Nahnat hlavně chudší zákazníky do elektromobilů bude čím dál složitější. Odpor se ale může začít rodit také u těch movitějších, neboť zatím není jisté, jakým způsobem by stát sledoval a kontroloval najeté kilometry. Jednou z navrhovaných metod je ale instalované sledovací zařízení.
To ale motoristům Kalifornie rozhodně nedá zadarmo, lidé tedy budou muset platit za to, aby mohli státu odvádět nový poplatek a navrch si nechali zasahovat do soukromí. Právo na něj je v USA kladeno hodně vysoko, jakkoli Kalifornie má mnoha ohledech blízko Evropě. Tohle bude ještě zajímavé, tak či onak nelze stávající vývoj označit za překvapení, to ani v nejmenším.
Majitelé elektromobilů se v Kalifornii budou muset podílet na údržbě infrastruktury, a to skrze poplatky za každý najetý kilometr. Jaké překvapení. Ilustrační foto: Tesla
Zdroj: Fox 26 News
