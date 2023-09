V dohledné době bychom si dali pozor na podezřele výhodné nabídky zánovních bílých a černých BMW před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Je to jen obecné doporučení, před konkrétními auty varovat nepůjde. Jak ale dobře malují - zde skoro doslova - obrázky z Eemshavenu, právě taková auta se brzy mohou objevit v prodeji jako nová či zánovní, i když za sebou mají jeden nepěkný požár.

Nechci podceňovat vaše zeměpisné znalosti, tuším ale, že většina Čechů donedávna netušila, co to je Waddenské moře a kde ho hledat. I když vlastně neleží daleko. Je to malá část Severního moře, která se před oči celého světa dostala po nedávném požáru lodi Fremantle Highway, která vzplála právě tam. Ačkoli příčiny vzniku a následného rozšíření požáru stále nejsou oficiálně známé, od počátku byla vina házena na elektromobily. Nikoli optikou vzniku celého neštěstí, to mohlo zapříčinit cokoli, stačí jedna cigareta. Ale optikou následné intenzity požáru.

Je to logické, na palubě byly elektromobilů stovky a některé požáru objektivně padly za oběť. Překvapivě se ale dodnes mnozí pokouší tvrdit, že jsou v tom nevinně na základě jedné nepodložené zprávy připisované společnosti Boskalis, která likviduje následky požáru. Tu pak dokola citují další média, ačkoli je vycucaná z prstu. Sama firma k tomu poskytla následující vyjádření: „Neposkytujeme informace o počtu odepsaných aut nebo typu jejich pohonu. Upozorňujeme, že Boskalis nikdy nečiní prohlášení o příčinách námořních nehod a - v tomto případě - požáru. Příčinu požáru vyšetřují úřady a specializované vyšetřovací firmy jednající jménem pojistitelů.” Firma prostě na toto téma neřekla nic.

O tom ale dnes znovu mluvit nechceme, naši pozornost zaujalo něco jiného. Jde o video, které zachycuje postupné vykládání nezničených aut z paluby lodi, neboť čtyři z dvanácti jejích palub nebyly ohněm zasažené. Záběry jednak potvrzují výše zmíněné, neboť obhájci elektromobilů tvrdili, že právě na těchto palubách byly elektrické modely a nemohly tedy zapálit loď. Omyl, vidíme spoustu spalovacích vozů včetně aut jako BMW M3, právě pohled na vyložené bavoráky (a částečně i Mercedesy) je ale zajímavý.

Záběry z dronu malují hotový kubistický obraz, je to jako ztělesněné Mondrianovo dílo. Mezi vyloženými vozy jasně dominují bílá á černá BMW zejména řad 3 a 4, cokoli jiného je v podstatě raritou. Snad jen zet-čtyřky jsou obvykle barevnější, jinak je to opravdu skoro monochromatická podívaná, jaké se hned tak nenaskytne. Svědčí to o malé nápaditosti kupců, ale také to dává jisté vodítko k obezřetnosti.

Zatím nevíme, co se s auty stane, je ale krajně, krajně nepravděpodobné, že by byla dále prodávána přímo BMW tak, jak stojí a leží. Je otázkou, zda vozům musí něco být, automobilky ale historicky nechtějí čekat na odpověď od rozhořčených zákazníků. I kdyby celý požár probíhal jakkoli pozitivně, vozy pořád mohly být vystavené nadměrnému žáru, kouři a velkému množství vody. Nemuselo jim to zásadně ublížit, ale mohlo. A některé problémy se mohou objevit až časem - cokoli od koroze kontaktů až po předčasnou degradaci laku připadá v úvahu.

Pokud se ale BMW nezasadí o to, že tahle auta budou sešrotována, což se velmi pravděpodobně nestane, o jejich osudu rozhodnou pojišťovny. A i když je ty mohou prodat třeba jen na náhradní díly, dostat tyto vozy zpět do provozu třeba s pomocí „papírů” totálně zničených aut je technicky i legálně možné. Na papíře půjde o nové či zánovní BMW za dobrou cenu, reálně může jít o nedobrovolný „špekáček” z Fremantle Highway. Více se dozvíme časem, pro jistotu bychom ale v dohledné době byli dvakrát obezřetní, pokud se setkáte s výhodnou nabídkou zejména černých a bílých BMW s letošním datem výroby...

Podobné bílé BMW 3 Touring v prodeji jako zánovní vůz může být brzy také „špekáček” z Fremantle Highway. Podívejte se níže, kolik podobných vozů ve zdánlivě neporušeném stavu z lodi vyndávají. Foto: BMW

Zdroje: Eemskrant@Youtube, Auto Evoution

Petr Miler

