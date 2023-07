V Německu už dostanete pokutu i za příliš hlučné zavírání dveří auta, protože pořádek musí být před 5 hodinami | Petr Miler

Rčení „Ordnung muss sein” nemá německý původ náhodou, právě tam si vždy potrpěli na snahy dát všechno co nejvíc „do richtigu”. A tak snad ani nepřekvapí, že narůstá počet měst, kde můžete dostat pokutu i za příliš hlučné zavírání dveří auta.

Popravdě řečeno nemáme rádi zbytečný hluk jakéhokoli druhu. A týká se to i aut - když jste na rallye, střílení z výfuku je součástí show, kterou si jdete užít, ale oceníte 100decibelový výfuk při nedělní procházce po náměstí? Asi ne. Podobné je to s třískáním dveřmi dodávek vykládajících zboží v pět hodin ráno, zbytečně puštěnými nýtujícími diesely v podobný čas nebo svatebčany obtěžujícími okolo poledne široké okolí pomocí klaksonů při zcela soukromé oslavě. Jsou to více či méně hrubé bezohlednosti svého druhu, ale napadlo by nás věnovat jim zvláštní právní normy a ty pak vymáhat pod hrozbou vysokých pokut? Ani omylem.

Takových situací v životě nastává přece spousta a zaplavovat už tak nepřehledný právní řád dalšími paragrafy je prostě zbytečné. Pokud vás někdo podobným způsobem obtěžuje, obvykle mu stačí říci - elementárně slušný člověk na to zareaguje vstřícně, třeba onen motor vypne a další den už ho běžet nenechá. Samozřejmě se najdou tací, kteří vám ukážou leda vztyčený prostředníček, ale tak to prostě v životě chodí - existuje milion situací, které jsou někomu příjemné a jinému méně a nikde není psáno, že se na všem lze domluvit ke spokojenosti každého.

Takhle ale Němci neuvažují. Jejich životy musí pokud možno probíhat přesně podle síťového grafu a jakoukoli odchylku je třeba korigovat. Není tedy překvapením, že zrovna v Německu existují vedle bizarně neomezené dálniční rychlosti tisíce nařízení regulující na silnici tu či onu drobnost. To poslední, které právě zavádí v platnost v asi čtyřtisícovém městě Erdmannhausen v Bádensku-Württembersku, ale zvedá obočí.

Z iniciativy tamní policie, která si přišla bezbranná při řešení některých podle ní špatných situací, tam na sklonku minulého týdne vstoupilo v platnost lokální nařízení, které má za cíl omezit „zbytečný hluk z vozidel“. Podle nového paragrafu je mimo jiné zakázáno zbytečně nechávat v chodu motory aut, nadměrně hlasitě zavírat dveře aut či vrata garáží, způsobovat při nakládce a vykládce vyhnutelný hluk nebo zbytečně troubit. Jsou to tedy převážně zkraje popsané situace, ale popotahovat někoho za to, že - často nechtěně třeba kvůli větru - třísknul dveřmi auta? To je skutečně ujeté.

Pozoruhodné je, že novinka nenašla nijak zvlášť velké zastání u místních, podle těch jde o mnoho povyku pro nic. Většina lidí podle lokálního tisku považuje nové regulace za za zbytečné: „Vlastně si myslím, že je směšné, že máme co do činění s něčím takovým,” říká jeden z občanů. „No, myslím si, že není nic špatného na tom, když na chvíli odejdete z auta a necháte ho nastartované,” přidává jiný. „Možná existují čtvrti, kde jsou s tím problémy, nevím. Někdo, kdo někde zaparkuje svůj karavan a v 5 hodin ráno zabouchne dveře, to samozřejmě není vzrušující. Ale vůbec mě to netrápí,” dodává další.

Pikantní je, že ani starosta města nemá pocit, že by existoval problém, který je třeba takto řešit. „Nemyslím si, že bychom měli nějaké mimořádné problémy s hlukem,” uvádí Marcus Kohler, který Erdmannhausen aktuálně vede. „Jde o novou verzi policejní vyhlášky, kterou nám jako vzor zaslalo zastupitelstvo Bádenska-Württemberska,” tvrdí alibisticky. I když problém neexistoval a místní nic netrápí, nová regulace je na světě a pokuty nebudou malé - za třískání dveřmi se bude platit až 80 euro, tedy asi 1 900 Kč. A není to žádná raritní věc, obdobné vyhlášky už mají třeba také v Bönnigheimu, Kornwestheimu, Murru, Oberstenfeldu, Freudentalu nebo Gemmrigheimu

Podle nás je to pitomost a po ultra tichém městě netouží ani ti starší. „Denně se tu zabouchnou dveře stovek aut,” říká jeden ze starších občanů. „To je normální součást každodenních zvuků!” dodává s tím, že kdo chce klid, má se odstěhovat někam na farmu, město absolutní klid negarantuje a garantovat ani nemá. Němečtí policisté a politici to zjevně vidí jinak.

Příliš hlučné vykládání zboží z dodávky bude teď v německém Erdmannhausenu až za 1 900 Kč. Jako spousta jiných „zbytečných zvuků”, které nyní definuje a postihuje tamní vyhláška. Podle nás nesmysl moderní doby, ale v Německu to zase tak nepřekvapí. Ilustrační foto: Volkswagen

Petr Miler

