V Německu začali snižovat rychlost ve městech na úroveň, kterou nezvládne ani tempomat, je to naprostá absurdita před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Když dojde na snižování či vymáhání nejvyšší povolené rychlosti, někteří řeknou, že prostě zapnou tempomat a jedou. Ani něco takového ale od 1. prosince v centru Frankfurtu nebude možné, limity ve stylu dvacítky nebo třicítky přitom neschvaluje ani policie.

Před pár dny aktivisté z hnutí Poslední generace uvedli, že se jejich dosavadní protesty neshledaly s adekvátní odezvou, a proto prý hodlají přitvrdit. Od blokád silnic je neodradilo ani neštěstí, na které prakticky ve stejný moment došlo v latinskoamerické Panamě - starší řidič tam přímo před zraky a kamerami novinářů zastřelil dva aktivisty právě proto, že blokovali silnici. Nálady nejen v Evropě tak aktuálně začíná definovat jediné slovo, a to frustrace.

Frankfurtští radní se nicméně i tak rozhodli, že ještě přilijí olej do ohně. V září totiž bylo rozhodnuto, že se v centru metropole sníží maximální povolená rychlost na 20 (dvacet, čtete správně) km/h. Nově Wolfgang Siefert, který má dopravu ve městě na povel, zveřejnil podrobnosti. Víme tedy, že opatření začne platit již 1. prosince letošního roku a bude se týkat všech ulic sousedících s náměstím Börseplatz, kde se - nepřekvapivě - nachází frankfurtská burza. Hlavních tahů, jako je třeba Berliner Strasse, se však již snížení rychlosti netýká.

Podle Sieferta prý tento krok není primárně zaměřen proti autům jako takovým. Jen má vést k navýšení bezpečnosti, snížení emisí a zatraktivnění daného místa. Z toho důvodu dojde také na redukci parkovacích míst, z nichž mnohé budou přeměněny na nástupní a výstupní místa taxíků a firem nabízejících přepravní služby. Zároveň mají vzniknout i nová parkovací místa pro handicapované řidiče. A aby toho nebylo málo, mají být po obou stranách silnic vybudovány cyklopruhy.

S posledním zmíněným Frankfurt již začal, což vedlo k většímu výskytu dopravních zácp. Kvůli tomu lze zcela zapomenout na vytoužené snížení emisí, neboť něco takového se soustavným vypínáním a startováním motorů či pomalou jízdou nikterak nekoresponduje. A ze hry je vlastně i ona vyšší bezpečnost, neboť lidé se budou více soustředit na tachometr než na své okolí - pomoci jim pak nemohou ani tempomaty, neboť ve 20 km/h nefunguje skoro žádný, většinu je možné použít až od rychlosti 30 km/h.

Mimo to je třeba frankfurtským radním připomenout, k jak neblahému vývoji došlo na poli lidského soustředění. V průměru se totiž dnes člověk zvládne na tu kterou věc koncentrovat jen po dobu 8,25 sekundy. To je o 4,25 sekundy méně než v roce 2000. A především je to méně než u akvarijních rybek, jenž mají mít na kontě 9 sekund. Za 8,25 sekundy přitom rychlostí 20 km/h ujedete pouhých 46 metrů, poté již vaše pozornost začíná klesat.

Vědci zmiňují, že soustředění se snižuje v závislosti na tom, nač se koncentrujeme. Jízda dvacítkou je ovšem extrémně nudná, Frankfurt se tak skutečně stane místem, kde se bude had dráždit bosou nohou. Není v tom sám, bohužel, stejně tak ale ani my nejsme sami, kdo se takovým krokům diví. Například v australském Melbourne nově rozšiřují oblasti, kde platí třicítka, což je obvykle též absurdně málo. A je to takový nesmysl, že jej „nedává” ani jindy aktivistická policie: „Myslím si, že je to prostě směšné, 30 kilometrů v hodině. (...) 30 km/h není řešení,” uvedl k věci šéf policie státu Victoria Shane Patton. Když už i policie označuje třicítky za směšné, co si rozumný člověk může myslet o frankfurtské dvacítce?

Zdroje: Focus, Drive

