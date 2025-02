V Nizozemsku už zjistili, že kruhové objezdy mohou víc škodit než pomáhat, nahrazují je zpátky klasickými křižovatkami včera | Petr Prokopec

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Stala se z toho zvláštní mánie, „kruháč” do každé rodiny! Jako v jiných případech platí, že všeho moc škodí, a tak i tento jinak potenciálně přínosný vynález může škodit, když je použit na špatném místě. Někde si to odmítají přiznat, v Nizozemsku už ne.

Ještě před nějakými třiceti lety byste u nás na kruhový objezd pomalu nenarazili, průjezd křižovatkami byl řízen především semafory. Či případně policisty, pokud došlo na jejich poruchu. Postupem času se však infrastruktura začala měnit, neboť „kruháče“ byly vyhodnoceny jako řešení vedoucí k plynulejšímu provozu. To tak může být, ale nemusí.

Problém je v tom, že jak se z něčeho stane doktrína, lidé přestanou přemýšlet. Kruhové objezdy tak začaly být používány i na naprosto nesmyslných místech, kde plynulosti - a tedy i bezpečnosti - provozu nepomáhají. Zejména jde-li o křížení dvou či více silnic se zcela diametrálně odlišným provozem, dochází tím jen ke zhoustnutí dopravy až kapacita, kterou je kruhový objezd schopen odbavit, přestane stačit. A sejde-li se jich nesmyslně víc za sebou...

Děje se to leckde, málokdy ale vídáme, že by se někdo odhodlal tuto údajně skvělou věc spláchnout do toalety a vrátit se ke klasickému křížení. Přesně k tomu ale nyní začíná začíná docházet v Nizozemsku, jak informují kolegové z tamního Auto Weeku.

V této zemi „kruháče” přišly do módy už v 80. letech minulého století. V zemi tulipánů tehdy nahrazovaly semafory v horečnatém tempu, načež dnes v některých oblastech nenarazíte na nic jiného. To se ale nyní mění. Například v Udenu byly v loňském roce hned tři kruhové křižovatky nahrazeny klasickým semaforem, podobně jako to čeká jeden na severu Amsterdamu a dva v Goudě. V Doetinchemu pak dojde dokonce na pět takových rošád.

Důvod jsme již naznačili, tkví v nepřiměřenosti použití tohoto řešení, které vedlo jen k nárůstu intenzity dopravy, která by jinak z naprosté většiny plynule proudila dál. Dřív se to nepoznalo, více provozu ale slabinu odhalilo. Komplikace byly spojené především s Doetinchemem, kde je na zmiňovaných kruhových objezdech dokonce povolen provoz cyklistů v obou směrech. Něco takového již často vede k nezvladatelnému chaosu, který měl až tragické následky v roce 2023, kdy zemřeli dva cyklisté. Organizace Royal HaskoningDHV tak na základě studie městu doporučila, že jiné řešení než návrat semaforů neexistuje.

„Kruhové objezdy jsou považovány za nejbezpečnější, protože skrze ně nemůžete jet rychle. Ale jakmile se stanou příliš rušnými, je jejich kapacita překročena,“ uvedl k tématu poradce u Royal HaskoningDHV Rick Luimes. Ten dodal, že sice neočekává hromadný návrat semaforů, nicméně na relevantních místech se budou Nizozemci i jinde vracet ke starým pořádkům. U nás by pořád ještě stačilo další a další „kruháče” nestavět, nesmyslných aplikací tohoto řešení jsme viděli už nespočet.

Kruhový objezd je dobrý nápad, ne vždy je ale vhodným dopravním řešením. Málokde se to nebojí přiznat, v Nizozemsku už jsou schopni se jich zase zbavovat ve velkém. Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

