V Oregonu poprvé po 72 letech povolí řidičům tankovat si vlastní auta, lidé mohou být bezradní před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ADAC Presse

Čechovi nebo Slovákovi to bude znít komicky, ale představte si, že máte najednou sami dělat něco, co jste vy, vaši rodiče a možná ani vaši prarodiče nikdy nedělali. Tankování paliva je řidičům od v Oregonu od roku 1951 zakázáno, teď si s ním budou muset poradit.

Natankovat benzin či naftu do auta je pro naprostou většinu z nás primitivním úkonem. Pravda, občas si někdo splete tankovací pistole, občas někdo neví, kde přesně má auto hrdlo nádrže či jak se zrovna otevírá. To jsou ale výjimky, ostatní tankují pravidelně bez potíží a snad nikoho z nás to nemuseli učit - jednoduše jsme to odkoukali od našich rodičů. Ti stejně jako my jednoduše zastavili vůz u stojanu, vypnuli motor, vystoupili, vzali do ruky tankovací pistoli, strčili ji do hrdla nádrže... No znáte to, povětšinou i s platbou a odjezdem.

Banalita? Pro vás možná, pro obyvatele amerického Oregonu je to ale něco, co vůbec neznají. V USA totiž dodnes existují dva státy, ve kterém řidičům u čerpacích stanic s tankováním obsluha nejenže pomáhat může, ale musí. Samostatné tankování paliva je v nich výslovně zakázáno, jde o Oregon a New Jersey. A v tom prvním se rozhodli, že jej od letošního léta povolí.

Zatím to není definitivní, nový zákon ještě čeká na podpis guvernérky Tiny Kotek, nic ale nenasvědčuje tomu, že by jej měla vrátit zákonodárcům k dalšímu projednání. Vymínili si jej totiž samotné ropné firmy, které v době skoro plné zaměstnanosti mají problém vůbec obsadit pozice potřebné k tomu, aby doplňování paliva personál benzinek zvládl odbavovat. Tím odpadl jeden z podstatných argumentů k tomu, proč nařízení nerušit - dříve šlo o významný zdroj pracovních pozic pro nekvalifikované lidi, dnes se karta obrátila.

Celý zákaz má kořeny v 50. letech minulého století, kdy se úřady obávaly nárůstu množství požárů kvůli nehodám při tankováním. Proto dodnes musí každá stanice ve státě disponovat speciálně proškoleným operátorem, který vám váš vůz natankuje. Porušení tohoto nařízení je trestáno pokutou ve výši 500 dolarů (cca 10 800 Kč), takže jde o dosti přísný zákaz, který si málokdo dovolil jen tak porušit. Teď se stává minulostí, v Oregonu ale panují obavy, že lidé budou bezradní.

Novinka může způsobit nepříjemnosti, to jistě, nový zákon ale nemění okamžitě bílou v černou nebo naopak. Pořád vyžaduje, aby každý provozovatel čerpacích stanic zajišťoval tuto službu alespoň u poloviny ze svých benzinek pro ty, kteří si na samostatné tankování netroufnou. Jak moc jsou tedy aktuální obavy na místě, uvidíme až časem.

Z našeho pohledu to působí opravdu směšně, nicméně si zkuste představit, že jste nikdy nic takového nedělali a dělat ani nemohli. Navíc vás léta strašili tím, že pokud to zkusíte, nejenže zaplatíte pokutu, ale také vám pomalu hrozí uhoření zaživa následované výbuch stanice a pak celého města. Možná i proto New Jersey na tradičním přístupu ani za této situace nic nemění, samostatné tankování tam nadále zůstává přísně zakázáno.

V Oregonu byli dosud zvyklí jen na čerpací stanice s obsluhou, nově si budou muset zvykat i na samostatné tankování. Nezbytné ale nebude všude. Ilustrační foto: ADAC Presse

Zdroj: Autoblog

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.