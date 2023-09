V pekle už mrzne, státní zastupitelství vyzývá politiky k výraznému snížení trestů pro řidiče před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jenoptik, tiskové materiály

Tresty za některé přestupky v silničním provozu jsou tak extrémní a komparativně neobhajitelné ve srovnání s tresty za společensky mnohem nebezpečnější jednání, že už se na to nemůže koukat ani prokuratura. Tedy ta nizozemská, u nás podobný postup neočekáváme.

Nevím, jak a čím přičiněním se to stalo, za svého života jsem ale byl svědkem ohromné proměny vnímání aut, řidičů a vůbec dopravní agendy ze strany většiny společnosti. V Česku to ještě není tak zlé, byť patrné je to též, na západ od našich hranic ale z někdejšího zbožšťování automobilů a všeho kolem nich (což bylo také absurdní) postupně přešli k ostrakizaci téhož.

Je jasné, že silniční doprava má svá rizika a negativa vůbec, jejich neustálé zveličování ale naprosto zastínilo střízlivé pohlížení na věc. Když dnes někde dojde na oblíbenou debatu typu: „A víte, kdo umřel?” a jejím předmětem se stane kdokoli pod 60 let věku, první reakce dotazovaného je v naprosté většině případů: „Zabil se v autě?” Tak to je, i když je to statisticky naprosto absurdní. A bylo toho dosaženo neustálým zveličováním rizik plynoucích ze silničního provozu, označování řidičů za vrahy, jejich aut za vražedné zbraně apod. S auty se ale naprostá většina lidí jen přemisťuje za prací či zábavou a někteří při tom občas udělají chybu, to je celé.

Loni v Česku zemřelo na silnicích 467 lidí, z čehož většina byli chodci, cyklisté a motocyklisté. V autech šlo o 45 % lidí, jmenovitě 210 osob. Je to smutné, ne že ne, má smysl bojovat za lepší stav, ne že ne, společnost ale tíží v prvé řadě mnohem větší problémy. Každý rok jen v Česku spáchá skoro 1 300 lidí sebevraždu, je tedy absolutně více jak 6krát pravděpodobnější, že někdo mladší náhle zemřel právě proto. A našli bychom nespočet dalších pravděpodobnějších důvodů „předčasné” smrti, kolikrát se víc lidí za rok dokonce utopí. Přesto ve výše popsané debatě nikdo nezeptá: „Zabil se sám?” nebo „Utopil se?” Lidé zkrátka mají pocit, že auto je ta věc, ve které všichni hynou jako na běžícím pásu a jiné příčiny snad ani neexistují.

V reakci na toto pokřivené vnímání pak přichází poptávka po tvrdých trestech, které jsou stejně nemístné. Ano, měli bychom se na silnicích chovat spořádaně, slušně, respektovat pravidla a ty přiměřeným způsobem vymáhat. Ale proboha, jak přiměřené je, že za jednu jedinou jízdu někde na noční poloprázdné silnici první třídy rychlostí okolo 145 km/h dostanete zákaz řízení na půl roku jako nic? Jak adekvátní jsou tresty typu až 5 000 Kč za stání na chodníku? 10 000 Kč za prasklé čelní sklo? Nebo 50 000 Kč za pomalý přepis auta na nového majitele? Takovou maximální pokutu dostanete, když budete soustavně okrádat lidi, obchodníky, kohokoli, akorát si dáte pozor, abyste neukradli věc v hodně vyšší než 10 tisíc Kč. Přijde to někomu fér? Přijde vám fér stavět na stejnou úroveň člověka, který z nedbalosti porušil relativně bagatelní pravidlo pro řidiče či majitele vozu, a zloděje, který vědomě a dlouhodobě okrádá ostatní? Mně ne.

Pokuty a další tresy za dopravní přestupky apod. jsou zkrátka vyšší a vyšší a nikoho nenapadne, než je dál zvyšovat, i když se stačí podívat na pár statistik, aby člověk pochopil, že více pozornosti žádají úplně jiné agendy. Už jsme se smířili s tím, že to tak prostě bude, že tato kognitivní disonance svého druhu potáhne káru až do absurdních konců, ale i peklo občas pozná, co je to sníh a mráz.

Nebojte, nestalo se to u nás, tady se pořád jede podle „Ordnung muss sein” za každou cenu, ovšem i v mém druhém domově v Nizozemsku to překvapí. Také tam postihy za dopravní přestupky stoupají a stoupají, až se proti nim ozvalo - světe div se - státní zastupitelství. V Nizozemsku se totiž postihy zvyšují prakticky automaticky z roku na rok a prokuratura říká, že tato praxe by měla skončit. Už současný stav je totiž takový, že bagatelní dopravní přestupky jsou trestány leckdy tvrději než závažná trestná činnost.

Například za napadení cizí osoby, pokud ji vážněji nezraníte nebo cokoli horšího, dostanete v Nizozemsku pokutu 400 Eur. Parkování na parkovacím místě pro invalidy bez adekvátního oprávnění ale „stojí” 440 Eur (10 800 Kč, u nás je to mimochodem až 10 000 Kč). Nemá smysl diskutovat o tom, že obojí je špatné, ale co je podle vás společensky nebezpečnější? Nechme to jako řečnickou otázku, která nevyžaduje odpověď - postavit auto na špatné parkovací místo se může stát každému i nechtěně. Úmyslně napadnout jinou osobu nechtěně nejde.

Státní zastupitelství tak otevřeně žádá vládu, aby nejenže zastavila další růst pokut, ale dokonce je snížila. Pokuty za překročení rychlosti nebo nepoužití hands-free při volání by měly být podle prokurátorů sníženy o 30 procent, postihům je třeba vrátit jistou proporcionalitu, přiměřenost. Co na to vláda? Reflektovat to nehodlá ani v nejmenším, od 1. ledna 2024 se tak postihy přiostří o dalších 10 procent. Takže třeba ono nechtěné parkování na invalidech bude za 484 euro, bití jiných lidí dál za 400. Inu, státní kasa má hlad a řidiči pořád mají čím platit...

Z řidičů se pod tíhou z kontextu vytržených faktů stali třídní nepřátelé a podle toho je s nimi zacházeno. Stále tvrdší postihy i skrze všemožné automatické systémy ale dosáhly už tak absurdní úrovně, že je nemůže vystát ani nizozemské státní zastupitelství. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

Zdroj: AD

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.