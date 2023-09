Vaše auto vás špicluje stále víc. Zná vše od vašeho sexuálního života po rychlé ježdění, řekne o tom kdekomu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Moderní auta se stala vášnivými sběrateli citlivých dat k pohledání. Zajímá je dokonce i vaše sexuální aktivita, vědí také to, kde a jak rychle jezdíte. Tyto informace pak výrobci nemají problém prodat třetím stranám či předat státu, stačí si říci.

Antivirový program je v případě počítače připojeného k internetu dnes již prakticky nutnost. A čím lepší je, tím pochopitelně lépe pro vás. Pokud tedy máte ve svém zařízení citlivá data, což má dnes snad každý, pak byste o investici do co nejlepšího antiviru měli popřemýšlet. Ostatně svůj byt při odchodu také nenecháváte odemčený. Místo toho řadu dveří zdobí klidně i několik zámků. A pokud by je zloděj překonal, narazí na elektronický alarm či rozzuřeného dobrmana.

Protože z aut se pozvolna stávají počítače na kolech, většina zákazníků očekává, že veškerá jejich privátní data budou chráněna podobným způsobem, jaký je spojen s těmi nejlepšími antivirovými programy na světě. Jenže ouha, Mozilla Foundation při svém zkoumání zjistila, že výrobci o vás shromažďují mnohem více informací, než ve skutečnosti potřebují. Mnozí z nich pak daná data prodávají třetím stranám. A o ochraně třeba proti hackerům pomalu ani nemá smysl mluvit.

Studie Mozilla Foundation se týkala pětadvaceti automobilových značek, z nichž každá se nově může „chlubit“ nálepkou Privacy Not Included, tedy se soukromím ve standardní výbavě nepočítejte. Za tím stojí hned několik důvodů, v prvé řadě pak již výše zmíněný sběr informací. Skrze různé aplikace a služby se totiž automobilky dostávají k datům, která skutečně s jejich podnikáním nemají sebemenší spojitost. Jde o zdravotní záznamy, rodinné informace či dokonce váš sexuální život. To, jak rychle jedete či jakou píseň u toho posloucháte, je pak pomalu banalitou.

Celý tento problém umocňuje skutečnost, že hned 84 procent z oněch pětadvaceti automobilek je ochotno nasbírané informace sdílet. A 76 procent, tedy devatenáct z nich, tato data skutečně prodává. Pokud se pak na výrobce z nějakých důvodů obrátí politici či některý z vládních úřadů, 56 procent z nich stačí k předání citlivých dat pouhá žádost. Nikoli soudní příkaz, pouhá žádost. To je nehoráznost.

Aby toho nebylo málo, je třeba zmínit kontrolu dat. V tomto ohledu se na skok můžeme vrátit ke skutečným počítačům a pohybu na internetu. Pokud totiž doma či v práci zamíříte na stránku, kterou jste dosud nenavštívili, nebo na kterou se vracíte po delší době, uvitá vás tabulka dotazující se na povolení či zatrhnutí cookies, personalizovaných reklam a podobně. Něco takového však ve světě aut chybí, řadě výrobců dáváte souhlas s jejich pravidly tím, že jednoduše otevřete dveře svého vozu.

Mozilla dokonce zjistila, že u mnoha značek má být řidič tím, kdo je zodpovědný za soukromí ostatních spolujezdců - i jejich mobily totiž mohou být automobilkami „napíchnuty“. V tomto ohledu je vyzdvihován pouze Renault a dceřiná Dacia, neboť tyto evropské značky se evidentně řídí novými směrnicemi GDPR více než kdokoli jiný. Tesla je oproti tomu druhou nejhorší společností vůbec, přičemž ještě dál ve zneužívání vašich soukromých dat zachází její chatbot.

V reakci na studii se přitom již ozval Nissan, tedy automobilka, která i kvůli sběru dat zahrnující sexuální aktivitu, skončila na druhém místě od konce. Mluvčí značky vše smetl ze stolu jako nesmysl, neboť Japonci prý o něčem takovém nemají nejmenší ponětí. To snad vyznívá ještě hůř než přoznání. Podobně je na tom navenek i Stellantis, jakkoli výrobci spadající pod tento koncern patří i reálně k těm svědomitějším.

V podstatě tedy dochází na to, před čím jsme v uplynulých letech mnohokrát varovali. Moderní auta mají dostatek prostředků, aby otočila hru na pána a otroka a i za vydatného přispění výrobců vám přidělala trápení, která byste jinak řešit nemuseli. Docela se nedivíme těm, kteří přesně z tohoto důvodu moderní auta odmítají, takové BMW M3 E46 toho na vás mnoho neřekne, nemá jak. A svezení s ním je pořád parádní...

Auta Tesly o vás řeknou pomalu i to, co ani sami nevíte. A automobilka ochotně citlivá data prodá pomalu komukoli. Foto: Tesla



Dacia oproti tomu stojí na druhé straně „Síly“, a to nikoli jen v oblasti cenové. Rumunská automobilka totiž spolu s Renaultem ještě informace docela chrání. Přesto je celková úroveň prachbídná. Foto: Dacia

Zdroj: Mozilla Foundation

Petr Prokopec

