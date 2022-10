Ve Francii dál dochází pohonné hmoty, pokus vlády o řešení situace může poslat celou zemi do kolen před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Možná už jste zaznamenali, že tradiční francouzský sport způsobil nedostatek benzinu a nafty na čerpacích stanicích. Tato situace trvá, a tak v zájmu zachování dostupnosti paliv bylo rozhodnuto, že tankovat lze už jen za tisícikorunu. A neuvěřitelně to platí i pro kamiony.

Na každý problém je třeba kouknout z několika úhlů pohledu. Snadno se totiž může stát, že něco, co jsme považovali za stěžejní, je vlastně prkotinou. A naopak. Platí to i o cenách pohonných hmot, které v současnosti opět stoupají. Stojí za tím jednak fakt, že spotřební daň byla v Česku snížena pouze do konce září, do situace ale promlouvá i krok ropného kartelu OPEC, který oznámil snížení těžby právě v zájmu zachování vyšších cen.

Benzin tedy momentálně stojí okolo 42 korun za litr, zatímco za motorovou naftu musíte dát ještě o 3 až 4 koruny více. Za naplnění nádrže tak u většiny aut znovu dáte více než 2 000 Kč, v důsledku čehož už může být i výlet na vaši vlastní chatu luxusem. Pokud ovšem nemáte rozpočet napjatý jak tětivu indiánského luku, stále si něco takového můžete dovolit. V takové Francii mají ještě větší problém. Řada motoristů totiž ani natankovat nemůže, i kdyby majitelům čerpacích stanic podstrkovali jednu obálku za druhou.

Země se totiž potýká s rozsáhlou stávkou zaměstnanců ropných společností a rafinerií. Ti se rozhodli bojovat za vyšší platy v tradičním francouzském stylu, a tak si jako rukojmí vzali prakticky celou zemi. U čerpacích stanic tedy stály dlouhé fronty, ve kterých byla testována trpělivost motoristů. Při pohledu na řidiče čerpající palivo nejen do nádrží, ale i do kanystrů všeho druhu tak slušnost začala jít stranou. Na mnoha místech došlo k šarvátkám, a tak zasáhla vláda.

Francouzská premiérka Elisabeth Borne sice zaměstnancům společnosti Esso nařídila, že musí chodit do práce, přičemž to samé se týká i firmy TotalEnergies, ovšem zatím se jedná pouze o lidi z překladišť, nikoli z rafinerií. Výsledná situace se tedy příliš nezměnila. A jakkoli se společnost Esso již v pondělí dohodla na růstu mezd, v úterý se stávkovalo znovu. Jedna z oborových organizací totiž s dohodou nesouhlasí. Vláda tak již začíná hrozit pokutou 10 000 Eur (cca 246 000 Kč) a půlročním vězením, pokud lidé do práce nepřijdou.

Tato hrozba ale zatím nezafungovala, a tak politici přikročili k řešení, které může vést k úplnému kolapsu země. U čerpacích stanic totiž začal platit limit 40 Eur (1 000 Kč) na jedno natankování. Za víc palivo koupit prostě nemůžete, což nemusí být problém v případě menších dieselových aut, se kterými i tak ujedete snadno 400 až 500 km. Jenže tohle omezení platí i pro řidiče nákladních vozů, jak můžete vidět na videu jednoho z nich níže. Sám říká, že na asi 22 litrů nafty v nádrži, které za onu tisícovku pořídil, ujede pár desítek kilometrů. To může jít rovnou stávkovat též.

I kdyby to ale on ani jeho kolegové neudělali, znamená to ježdění přískoky. A protože někde pohonné hmoty vůbec nejsou, mohou kamiony snadno dojezdit. Začíná tedy hrozit selhání zásobování, kdy by nedostatek pohonných hmot byl sice primární příčinou, nikoli však primárním problémem - v regálech by chyběly i základní potraviny. Uvidíme, jak se situace dál bude vyvíjet, zatím ale ve Francii klid nevládne.

Ceny pohonných hmot se ve Francii pohybují na stejné úrovni jako u nás. Tamní motoristé je ovšem ani tak nemohou natankovat - paliva nejsou buď vůbec, nebo můžete natankovat jen asi za tisícovku. Pro osobní auto to stačí, pro kamion je to směšné množství, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: ADAC Presse

Des stations pour poids lourds limitees a 40 Euro de #caburant L’idiocratie jusqu’au bout

Que les routiers se mettent en greve… Un chaos total dans le pays remettra peut etre certaines pendules a l’heure…#penuriedecarburant #penuerie #penuriecarburant #essence #carburants pic.twitter.com/udJp8Y7FeY — GhostRideuz (@ghost_rideuz) October 10, 2022

Zdroj: Ghost Rideuz@Twitter

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.