Vědci popsali, proč se tolika lidem dělá z elektrických aut fyzicky špatně 6.7.2025 | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pokud patříte mezi ty, kterých se něco takového týká, nejste v tom sami. Naopak jde o docela přirozenou lidskou reakci, za kterou se nemusíte stydět. Tedy pokud se vám z elektromobilů dělá špatně při jízdě, ne když vidíte reklamu na ně.

Nebude těžké najít zejména mezi českými motoristy takové, kterým se z elektromobilů dělá někdy až zle. My mezi takové nepatříme, dokážeme ale pochopit ty, jež to tak mají. Nebude to ani tak samotnými auty jako spíš vším, co je obchází - stala se symbolem jakéhosi útlaku, omezování svobody volby, docela násilného (obrazně řečeno, samozřejmě) vnucování něčeho, co si zcela racionálně nepřejete, někdo vás ale zcela iracionálně nutí to kupovat a používat. Existuje ovšem i jiný důvod, pro který se vám z těchto vozů můžete dělat špatně. A to i když vám jinak nevadí.

Jak se ukázalo, elektromobily skutečně mají tendenci spíše způsobovat lidem fyzickou nevolnost, zvlášť pak pokud je neřídí. Spojitost to má znovu s našimi mozky, jen jinak - obtížně se adaptují na trochu jiný způsob, jakým se elektromobily pohybují a jak o tom dávají svému okolí vědět, uvádí The Guardian. Je to v podstatě to samé, jako když se vám dělá nevolno při čtení nebo hraní si s mobilem za jízdy, jen to není dílem vašeho soustředění na něco jiného.

Podle odborníků citovaných britskými kolegy lze větší náchylnost k nevolnosti při jízdě elektromobilem připsat nedostatku předchozích zkušeností s takovými auty, dokonce se to může týkat i řidiče. Mozek v těchto autech nedokáže po letech strávených ve spalovacích vozech dostatečně přesně odhadnout, s jakou intenzitou a kam se bude vůz pohybovat. A podle toho to dopadá.

Ostatně všichni víme, že elektromobily se chovají v různých ohledech trochu jinak než auta se spalovacími motory. Jsou tu rychlé nástupy výkonu, intenzivní decelerace jen s pomocí motoru nebo minimální zvukový projev. Také obvykle neexistují žádné převodové stupně, jen pár elektromobilů má aspoň dva. Tělo je tak neustále vystavováno změnám rychlosti bez signálů, na které jste zvyklí. Nelíbí se mu to a dává to najevo zmíněným způsobem.

„Pokud jsme zvyklí cestovat v neelektrických autem, jsme zvyklí chápat pohyb auta na základě signálů, jako jsou otáčky motoru, vibrace motoru, točivý moment atp. Přesto je cestování v elektromobilu poprvé pro mozek novým pohybovým prostředím, které vyžaduje adaptaci,“ říká k věci William Emond, doktorand zabývající se tímto výzkumem na Université de Technologie de Belfort-Montbéliard ve Francii.

Automobilky se na to pokouší reagovat a dávat elektrickým autům projevy, na které jsou zvyklí. Ovšem možná by nemusely - takto aspoň mají v zásobě velmi pochopitelné vysvětlení, pokud se někomu z jejich elektrických aut opravdu bude chtít jen zvracet...

