Velké luxusní kombíky koupíte po pár letech za zlomek původních cen, s praktičností spojují výkon a spolehlivost před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nejsou to bezchybná auta, zvláště pak některá z nich. Přesto lákají, neboť vám za cenu nejobyčejnější Octavie Combi přihrají svezení docela jiné úrovně, než jakého je bestseller Škody kdy schopen.

Za půl milionu korun toho dnes v případě nových aut mnoho nekoupíte. Jistě, k dispozici máte celé portfolio Dacie, tedy až na elektrický Spring, to však nadchne hlavně onou cenou. Jakmile začnete pátrat jinde a budete chtít vůz, který by mohl sloužit celé vaší rodině a zvládat veškeré možné situace, již jste nikoli pouze na hraně, ale spíše nahraní. Koneckonců taková Škoda Octavia dnes startuje na 619 900 Kč, a to se jedná o liftback. Pokud budete chtít kombík, je zapotřebí sáhnout do kapsy ještě pro dalších čtyřicet tisíc korun navíc.

I za ceny pod půl milionu korun nicméně můžete mít luxusnější, výkonnější a vlastně i prostornější ojetinu, než je český bestseller. Ať už ale zvolíte Audi A6 Avant, BMW 5 Touring, Jaguar XF Sportbrake, Mercedes-Benz E Kombi či Volvo V90, vždy musíte počítat s tím, že již nejste členem klubu mainstreamového, nýbrž toho prestižního. Při výběru je tedy třeba obezřetnost, neboť i drobnost vás nakonec může stát velké peníze. Zvláště pokud není na výběr a místo druhovýroby musíte nakupovat pouze originální díly.

Právě na slabiny této pětky se budeme snažit upozornit níže. Pamatujte však, že v případě ojetin vždy záleží především na chování dosavadního majitele. Pokud ten dodržoval pravidelné servisní prohlídky, nenechal děti čmárat po plastech a čalounění, neohobloval polovinu ráfků o obrubníky a vůbec se k vozu choval tak, jak bylo třeba, máte šanci získat klenot, který klidně najede ještě vyšší stovky tisíc kilometrů. Jakmile ale slovo „údržba“ bylo pro takového člověka sprostým slovem, je skoro jistotou řada skrytých problémů.

Tolik pro úvod, nyní již přistoupíme k oné pětici. Tu si pak dle našeho dobrého zvyku probereme dle abecedního pořadí.

Audi A6 Avant (2011 až 2018)

Auta koncernu VW často dojíždějí na automatickou převodovku DSG, případně na únik oleje z motorů. V případě A6 si nicméně vše sedlo s nebývalou spolehlivostí. Pomalu jediným problémem tak může být zakarbonování pohonných jednotek. Vyplatí se proto jejich diagnostika, kdy zjistíte i stav filtru pevných částic. V případě verzí 2,0 TDI ještě zkontrolujte, zda ve 210 tisících km byla provedena výměna rozvodového řemene. To je ale vše, nejlevnější exempláře přitom startují okolo 410 000 Kč.

Foto: Audi

BMW 5 Touring (2010 až 2017)

Stěžejním problémem mnichovského zástupce je jeho překomplikovaná přední náprava. Rozhodně tedy trvejte na testovací jízdě, při které se zaměříte na případný hluk a vibrace. Ty jsou signálem opotřebovaných silentbloků, které bude třeba vyměnit, což není levné. Ještě dráže vás může vyjít oprava panoramatické střechy, skrze kterou může dovnitř zatékat. Oproti Audi pak BMW používá rozvodový řetěz, důležité jsou tedy výměny oleje. Na nejlevnější exempláře je pak třeba asi 373 tisíc korun.



Foto: BMW

Jaguar XF Sportbrake (2015 až současnost)

Palubní elektronika není v případě Britů zrovna skvělou vizitkou. Operační systém je až příliš komplikovaný, což vede k celé řadě problémů a selhání. Jaguar vše zkoušel vyřešit pomocí řady softwarových modifikací, nicméně naprosté spokojenosti majitelů nedosáhl. Selhává totiž vše od parkovacích senzorů přes bezklíčový vstup a startování až po palubní displeje. Vadné senzory ESP a ABS pak mohou být důvodem, proč po ránu vůbec nenastartujete. Ceny přesto startují nejvýše, a to na 470 000 Kč.



Foto: Jaguar

Mercedes-Benz E Kombi (2016 až současnost)

Třída E je dlouholetým vyhlášeným držákem, její poslední generace však stejně jako mnoho moderních aut dojíždí na elektroniku. V tomto případě je hlavním problémem anténa navigace, která je usazena v krytu zpětných zrcátek. Do toho ale naneštěstí zatéká, což vede ke zkratu. Pozor je třeba dát také na kompresor klimatizace. U čtyřválcových dieselů je pak třeba počítat s horší kultivovaností, na druhou stranu jsou však nadmíru úsporné. To je v kombinaci s cenou od 445 000 Kč lákavé.



Foto: Mercedes-Benz

Volvo V90 (2016 až současnost)

Švédský kolos sice přichází na řadu jako poslední, elegancí by ale zbytek party mohl strčit do kapsy. V případě aut z počátku výroby však vede také v nespolehlivosti, neboť problémy byly spojené jak s vysokou spotřebou oleje, tak s prosakujícími ventily či těsněním hlavy válců. Důvodem je hlavně přepnutí na dvoulitrové čtyřválce, které ovšem i tak musí produkovat nemalý výkon. Mimo to kritika míří také k palubním displejům, vše ostatní si ale zaslouží chválu. Ceny startují na 421 000 Kč.



Foto: Volvo

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.