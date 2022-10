Velký rodinný Francouz je jako nové auto propadák, ojetý ale nabízí víc muziky za mnohem menší peníze včera | Petr Prokopec

Je to další ukázka svérázu současného evropského trhu s auty. Tento vůz nikdy nebyl vyložený hit, už tak omezené prodeje ale výrobce dál poslal ořezáním nabídky motorů a zvýšením cen. V bazarech tak podstatně levněji koupíte dokonce lepší auta.

V posledních letech je úspěch v mainstreamové střední třídě spojen pouze s dvojicí modelů. Jde o Volkswagen Passat a Škodu Superb, tedy dva vozy koncernu VW. Zbytek výrobců spíše jen paběrkuje, kvůli čemuž již řada automobilek zredukovala svou nabídku. Minulostí je tak kupříkladu Ford Mondeo či Opel Insignia. Peugeot 508 pak sice pořídit ještě můžete, otázkou však je, jak dlouho ještě.

Základní ceny totiž startují na 1 015 000 Kč, což je opravdu mnoho, zvláště když v takové chvíli pod přední kapotou pracuje pouze 130 koní dieselové jedna-pětky. Není divu, že prodeje letí raketovým tempem dolů. Letos se za první tři kvartály prodal „pežó” v Evropě pouhých 9 836 kusů modelu 508, v Česku jde o 79 aut. To skutečně není úspěch - podstatně dražší BMW řady 3 si za stejné období našlo na starém kontinentu 63 612 kupců.

Za lepší nabídkou tedy místo showroomů s novými vozy musíte do autobazarů - najdete tam sice nanejvýš 4 roky stará auta, to ale stačí k tomu, abyste koupili nejen levněji, ale dokonce i lépe. Naši kolegové z Auto Bildu objevili sedan z roku 2019, který do vínku dostal 1,6litrový přeplňovaný benzinový čtyřválec naladěný na 181 koní. S ním jeho dosavadní majitel najel pouze 54 569 kilometrů, takže řeč je spíše o dobře zajetém zánovním voze. Za ten si prodejce účtuje 23 280 Eur (cca 571 tisíc korun), oproti dnešním cenám jste tak na méně jak polovině sumy potřebné na srovnatelný (úplně stejný už nedostanete) vůz.

Není to ovšem bez kompromisů, ostatně francouzská auta vysokou kvalitou neproslula. Jak kolegové dodávají, i přes malý nájezd se třiapůlleté stáří na voze nemalou měrou podepsalo, zejména uvnitř. Palubní deska skřípala, dveřní panely rachtaly a koberečky spíše cestovaly po kabině, než aby zůstávaly na svém místě. Další majitelé francouzského sedanu či kombíku pak zmiňují i uvolněné sloupky řízení. A rovněž mluví i o problémech se samotným řízením, jenž Peugeot u mnoha exemplářů musel kompletně vyměnit v důsledku svolávací akce.

Zmiňovány jsou hlavně potíže s elektrickými obvody, a to jak těmi palubními, tak těmi, jenž mají spojitost s pohonným ústrojím. Testovací jízda je tak prakticky nutností, stejně jako důkladná prohlídka exteriéru a interiéru. V prvém případě je třeba koukat na stav litých kol, kolegové pak v případě testovaného exempláře narazili i na řadu ťukanců od kamínků. Uvnitř se pro změnu zaměřte hlavně na čalounění, zvláště pokud šlo o služební nebo naopak rodinný vůz.

U kabiny pak ještě chvíli zůstaneme. Kolegové totiž poznamenávají, že na obsluhu menšího volantu a vlastně i-Cockpitu jako takového si budete muset nějakou chvíli zvykat. Multimédia pak nejsou zrovna intuitivní, na druhou stranu lze ovšem kvitovat podporu funkcí Android Auto a Apple CarPlay. Potěší pak i dostatek prostoru, zejména na předních sedadlech. Vzadu nicméně již osoby vyšší než 1,8 metru již nebudou mluvit o příkladném komfortu.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde by nicméně hlavní rozhodovací slovo měl mít rozum a nikoli srdce. Benzinové motory jsou totiž spojené s poněkud vysokou spotřebou, jíž nevyvažuje zrovna oslnivá reálná jízdní dynamika. Ideálem se tak jeví spíše dvoulitrový turbodiesel, jenž v dnešní nabídce již nenajdete. Zvláště pak varianta naladěná na 180 koní a 400 Nm točivého momentu, u níž lze rychlosti i úsporné jízdy opravdu dosáhnout. Takové auto dnes můžete pořídit přibližně od 400 tisíc Kč bez DPH, tedy od méně jak půl milionu s daní, i když jde o maximálně čtyřleté vozy. A k dispozici jsou obvykle kombíky.

Pořízení ojetého Peugeotu 508 tak může být lákavé, nebude ale úplně jednoduché - vzhledem k omezené nabídce a nikoli neprůstřelné odolnosti budete po ideálním kousku budete nejspíše nějakou tu chvilku pátrat. A nejspíše budete muset projet hned několik aut, než budete spokojeni. Těšit vás nicméně může, že za dobré peníze dostanete opravdu rozsáhlou výbavu. Podstatné jsou pak i relativně příznivé ceny v servisech.

S druhou generací Peugeotu 508 sice zatím není spojeno mnoho problémů, nicméně jeho kvality nejsou až tak špičkové. Akceptovat navíc musíte ne zrovna intuitivní i-Cockpit, v případě motorového prostoru by pak přednost měl dostat dieselový motor před benzinovým. Foto: Peugeot

