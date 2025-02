Velkou luxusní obdobu Škody Octavia od BMW koupíte už po pár letech za cenu nové Octavie, i když původně stála násobně víc včera | Petr Prokopec

Co má za normálních okolností společného Škoda Octavia s jakýmkoli BMW? Prakticky nic, tohle auto ale s „oktávkou” spojuje jeho skoro nekonečnou praktičnost. Šestkové Gran Turismo jako nové auto neuspělo, nebylo moc hezké, o je ale levnější jako ojeté.

Některé nápady na papíře vypadají skvěle, jakmile se je ovšem pokusíte převést do reality, spíš než s potleskem můžete počítat s bučením publika. Častěji než kdo jiný to v posledních letech prokazují firmy provozující streamovací služby, které se pustily do výroby originálního obsahu. V honbě za co největším počtem odběratelů totiž dávají zelenou snad jakémukoli projektu, který se jim objeví na stole. A aby zlákaly slavné tvůrce, dávají jim povětšinou absolutní svobodu. Což sice může přinést skutečný klenot, spíš než ten je nám ale povětšinou překládán výplach mozku, na který raději zapomenete hned po jeho shlédnutí. Tedy pokud vůbec do konce vydržíte.

Když se od filmařiny přesuneme do světa aut, můžeme jako skvělý námět vnímat BMW 6 Gran Turismo. Tedy vůz, který se v sobě snažil v ideálním poměru namíchat luxus, komfort, praktičnost i styl, navíc ještě okořeněné nemalým prestižní image. Jenže co nám ve skutečnosti mnichovští v roce 2017 dodali? Do jisté míry dort, za který by se po stránce designové styděli i pejsek s kočičkou. Střešní linie šestkového GT totiž vypadá, jako kdyby za ní byli zodpovědní lidé jinak navrhující modely jako X4 či X6. Ve spodní části vozu se ale překřikovali designéři, kteří se běžně podílí na sedanech či kombících.

Vedení pak nejspíše dospělo k názoru, že urazit nehodlá nikoho, a proto mohl na šestkovém GT ponechat svůj otisk každý z tvůrců. A jakkoliv tu máme posun k lepšímu oproti předchozímu BMW 5 Gran Turismo, je to, jako kdybychom přelezli z deště pod okap. Uznávají to i kolegové z německého Auto Bildu, kteří proklepli provedení 620d GT z roku 2020. jeho cena přitom po čtyřech letech a 94 078 najetých kilometrech klesla na 27 780 Eur (cca 697 tisíc korun), tedy na úroveň trochu lépe vybavené Škody Octavia. Vzhled na tom má nemalý podíl, neboť i dle Němců je třeba, aby si na něj člověk zvykal a zvykal.

Pokud nicméně tuto bariéru přejdete, s čím můžete počítat? V případě testovaného vozu s dvoulitrovým turbodieselem, který bez problémů stačí na ucházející dynamiku. Mnohem podstatnější je však jeho spotřeba, neboť reálný 6,5litrový průměr a 66litrová palivová nádrž vedou k dojezdu přes tisíc kilometrů. Něco takového můžete navíc absolvovat nejen s almarou po babičce, ale pomalu s celý dědictvím, neboť zavazadelník po sklopení zadních sedadel pobere 1 800 litrů. Vzduchový podvozek se přitom stará o váš fenomenální komfort, pro který byla inspirací řada 7.

Ovšem právě podvozek vás může pěkně potrápit, neboť šestkové GT není lehké již samo o sobě. Navíc dokáže pobrat až 600 kg, čehož mnozí s oblibou využívali. Rozhodně proto zkontrolujte, že vše funguje, jak má, nebo vás servis sežere zaživa. Zvláště když vyloženě spolehlivé není ani řízení, které občas vydá podivné klepavé zvuky. Dojít může i na únik chladiva, což naznačuje problémy s EGR ventilem. A selhat může i celá řada asistenčních systémů, jejichž opravy jsou tak drahé, že byste místo nich pomalu v bazaru pořídili ještě další ojetinu.

Kolegové na nic z toho u testovaného kusu nenarazili, přesto však před verzí Gran Turismo varují, stejně jako před většinou verzí řad 5 a 6. Pokud se totiž podíváte do posledního TÜV Reportu, najdete právě tyto modely až na spodních příčkách. Protože jde navíc tabulkově o velké, těžké a drahé vozy, odpovídá tomu i pojištění. Máme tu tedy vlastně další prestižní vůz z druhé ruky, u kterého je nízká pořizovací cena ojetin vyvážením všeho zmíněného. Koupi tedy rozhodně zvažte, zvláště pokud byste se do ní měli „vysypat“ a nezůstala vám žádná rezerva.

Šestkové GT dokáže odradit vzhledem, navíc není vyloženým držákem. Pokud ale funguje a navíc má dieselový motor, můžete ohromné množství nákladu přepravit pomalu na druhý konec Evropy bez jediné zastávky. Foto: BMW

