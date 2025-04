Víc jak 2 milionům Hond selhává start-stop, nesmyslný systém dává majitelům po letech týraní další ránu včera | Petr Prokopec

Nefunkční start-stop zní jako pozitivní zpráva, jeho selhání je něco jako porouchaný infarkt. Jenže to nesmí fungovat sám o sobě, tady má na svědomí nepojízdnost celých aut, do kterých byl instalován.

Pokud nás něco opravdu irituje na autech z posledních zhruba 15 až 20 let, je to systém start-stop. Ostře jsme se proti němu vyhradili už v roce 2011 a stejné výhrady k němu máme dodnes. Je to typické řešení ušité na míru snížení normované spotřeby paliva, která je přímo úměrná dnes tak sledovanými emisím CO2, jež nebere ohledy na nic jiného.

Pravdou je, že při určitých jízdních režimech, typicky při popojíždění v kolonách, palivo reálně uspoří, ale za jakou cenu? I nejmodernější motory svým fungováním ničí, což se nezdá být rozumným obchodem výměnou za často mrzké ve velkých číslech nevysledovatelné snížení spotřeby. A to nemluvíme o tom, jak člověka dokáže týrat během pravidelného ježdění - stačí jedno nevhodné zhasnutí motoru v momentě, kdy se potřebujete rychle rozjet z vedlejší, a budete ho navěky nenávidět.

Automobilky to všechno ví, řídí se ale normovaným cyklem, při kterém se spotřeba měří, a v něm zlepšuje výsledky o 3 až 10 procent v závislosti na typu motoru a auta. Dlouhodobá destrukce jejich vlastní techniky výrobce nezajímá. I proto si ostatně řadě firem založila živnost na trvalé deaktivaci technologie, za jehož existencí nestojí pokrok či prosby zákazníků, nýbrž jen snaha vyhovět přerozdělovacím mechanismům postaveným kolem emisí CO2. Jakmile nejsou ve hře, start-stop ochotně vypínají u samy automobilky.

Právě o takový krok by měli požádat majitelé milionů aut Hondy, konkrétně modelů Pilot, Passport a Ridgeline, stejně jako Acur TLX a MDX, jak podotýká Autoblog. Americká agentura NHTSA totiž prošetřuje víc než 1 300 stížností, které jdou právě na konto start-stopu. Tento systém má totiž u aut osazených 3,5litrovým šestiválcem a devítistupňovou automatickou převodovkou problém s opětným nastartováním motoru, které v určitou chvíli muže přestat fungovat úplně. Někteří řidiči ostatně uvádí, že museli dokonce použít přenosnou startovací baterii, jinak by zůstali překážkou provozu nastálo.

První kritiky se Hondy a Acury dočkaly již v červnu 2022, v lednu 2023 pak automobilky přišly s údajnou nápravou, která mimo jiné zahrnovala modernizaci softwaru a výměnu startéru a některých dalších komponentů. Jenže nezafungovala a stížnosti přibývaly i od lidí, kteří již ony modifikace měli za sebou. Kancelář pro vyšetřování defektů (sic, jakkoli divně to zní, říká si ODI alias Office of Defects Investigation) navíc obdržela i podněty, že selhání techniky vede k požárům a narazila na čtyři nehody, kdy dvě skončily zraněním.

Je nyní celkem jedno, zda tento problém povede k další svolávací akci, tak jako tak se týká neskutečných 2 209 466 aut s logem Hondy či Acury, jejichž majitelé dostávají od start-stopu už druhou ránu. Tou první je jeho protivné průběžné fungování, tou druhou nefungování celého auta, které má na starosti. Zda se problém týká některých Hond také v Evropě, se pokoušíme zjistit.

Jedním z vozů stíhaných problematickým start-stopem je i pick-up Ridgeline, a to verze z let 2020 až 2023. Jeho majitelé patří mezi víc než 2,2 milionu dosud identifikovaných postižených. Foto: Honda

