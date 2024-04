Video ukazuje, jak to vypadá, když v autě na silnici zažijete zemětřesení. Co v tu chvíli dělat? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Je to něco, co u nás nejspíš nezažijete, během dovolených se ale za volantem auta může člověk ocitnout leckde. Kdyby se pod vámi v tu chvíli začala třást země, bude to vypadat jako na tomto videu, přidat si k němu můžeme pár dobrých rad.

Kultovní kreslený seriál South Park jsem poprvé zaznamenal už před víc než 20 lety. Od té doby si pamatuju řadu hlášek, z nichž většina byla prošpikována do té doby neslýchanými vulgaritami. Více než ty mi ovšem v hlavě utkvělo pravidlo „skrčit se a přikrýt“. To zaznělo hned v druhé epizodě, kdy se obyvatelé fiktivního městečka v Coloradu obávali aktivní sopky. Před žhavou lávou se pak rozhodli bránit na základě naučného dokumentu, který jim radil, aby se schoulili do klubíčka a přikryli dekou. Že jim to úplně nepomohlo, asi není třeba dodávat.

Tato epizoda parodovala skutečný naučný dokument Duck and Cover, se kterým americké ministerstvo obrany přišlo v 50. letech minulého století. Tehdy Sovětský svaz odstartoval sérii nukleárních testů, načež se Amerika začala bát jaderné katastrofy. Vláda tak lidem začala radit, že nejlepší ochranou je v podstatě zalézt doma pod stůl. A jakkoli něco takového může znít bláhově, vědci prokázali, že když lidé, kteří jsou trochu více vzdáleni od epicentra výbuchu, zůstanou doma, nemusí je radioaktivní spad tolik zasáhnout.

Na danou radu, hlavně pak onu parodickou, jsem si nyní vzpomněl v souvislosti se zemětřesením, které ve středu ráno zasáhlo Tchaj-wan. Nikoli však proto, že by mi tato událost přišla k smíchu, pochopitelně. Spíše s ohledem na to, že řada lidí byla během neštěstí za volantem. Z ničeho nic se tak pod nimi rozkymácela vozovka, jak můžete spatřit na videu níže. Už to muselo být krajně nepříjemné, hororové zážitky pak jistě ještě musel umocnit pohled na některé padající domy. Pokud ale máte pocit, že na něco takového již skrčení se a přikrytí nestačí, jste kupodivu vedle.

Jak připomínají kolegové z Jalopniku, úřady se shodují v tom, že pokud vás zemětřesení zastihne při jízdě, je nejlepší, když své auto odstavíte na volném prostranství a zajistíte ruční či parkovací brzdou. Neměli byste jej opouštět, zvláště pokud jsou v okolí popadané stožáry s dráty vysokého napětí. Nevyplatí se ani zůstávat na mostě či na pobřeží, místo toho je lepší zamířit do vnitrozemí. Kvůli informacím je třeba sledovat místní radiové stanice, ideálem je také alespoň do čtvrtiny dotankovaná nádrž a jakási krabička poslední záchrany.

Lze už jen dodat, že za poslední dva tisíce let sice Česko bylo zasaženou celou řadou zemětřesení, většina z nich si ovšem nevyžádala žádné oběti či materiální škody. Platí to přitom i o těch nejsilnějších, která dosáhla více než 6 stupňů na Richterově škále. Tchaj-wan se ale oproti tomu musel vypořádat se 7,4 stupni. Vůbec nejsilnější zemětřesení (9,4-9,6 stupně) v nám známé historii je pak datováno k roku 1960 a odehrálo se v Chile. Trvalo pak sice jen 10 minut, ovšem na kontě má 5 700 lidských životů.

Zemětřesení dokáže se silnicemi pořádně zahýbat, pohybovat se po nich v tu chvíli autem tedy zavání průšvihem. Jak to přežít? Ideálem je zastavit na místě, kde nehrozí, že by na vás či pod vámi cokoli spadlo. Vůz byste také raději neměli opouštět. Southparkovské „skrčit se a přikrýt“ tak vlastně do jisté míry odpovídá realitě. Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: Jalopnik

