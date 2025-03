Vládní průzkum v Nizozemsku potvrdil, že většina majitelů elektromobilů bude chtít zpět svá spalovací auta 27.3.2025 | Petr Miler

Je čas sbalit si kablík a vyrazit za trochu jinými dobrodružstvími s trochu jinými auty. To vzkazují nizozemští řidiči tamní vládě v jí samotnou iniciovaném průzkumu. Samo o sobě to pochopitelně neznamená, že se něco takového stane, hodně to ale říká o vztahu obyčejných lidí k elektrickým autům.

„Jaké triky používáte, abyste na jednu plnou baterii ujeli co nejvíc kilometrů?” zeptalo se kdysi nizozemské zastoupení Škody svých fanoušků na sociálních sítích nad fotkou modelu Enyaq. „Jezdím dieselem,” zněla tehdy nejkladněji hodnocená odpověď.

Také to naznačuje cosi o tom, že Nizozemci nejsou zdaleka takoví nadšenci do elektrického pohonu, jak se o nich někdy říká, rádi si z automobilek hrajících opačnou hru vystřelí. A není to jen pocit mě jako člověka, který v Nizozemsku tráví asi polovinu života, není to ani jen pocit daný podobnými anketami. Ukazuje to i průzkum veřejného mínění docela jiného kalibru, za kterým (ze všech myslitelných institucí) stojí přímo nizozemská vláda.

Ta využila služeb státní RVO (Rijksdienst voor Ondernemend, něco jako Agentura pro podnikání), která se spojila s Asociací řidičů elektromobilů a univerzitou v Groningenu, aby zjistila, co pravdy je na tom, že se okolo poloviny řidičů elektrických aut chce vrátit ke spalovacím vozům. To v minulosti ukázal nejeden průzkum mezi vybranými skupinami řidičů, vláda ale pochybovala o jejich reprezentativnosti, a tak si nechala vypracovat vlastní na vzorku 3 500 majitelů. A možná to neměla dělat.

Hned 33 procent současných majitelů elektrických aut je totiž připraveno se vrátit ke spalovacím autům nejpozději do příštího roku. Dominantním důvodem u nich ale není zpackaná dovolená či jiná provozní potíž, ale peníze. Od letošního roku totiž pro nizozemské řidiče elektromobilů přestává platit část výjimky z tamních brutálních silničních daní, pouhá čtvrtina běžné sazby je ale pořád nebolí. Od 1. ledna 2026 budou ovšem platit tři čtvrtiny taxy, se kterou se musí potýkat řidiči srovnatelných spalovacích aut, což má být pro třetinu majitelů bodem zlomu. Jezdit na diesel nebo benzin pro ně prostě bude levnější, neboť při současných cenách elektřiny a poklesu hodnoty elektrických aut jsou daňové výhody tím jediným, co drží elektromobily ekonomicky nad vodou.

Od 2030 pak mají platit řidiči elektrických aut plnou daňovou sazbu, zmizí i další výhody pro zaměstnance a podnikatele. V tu chvíli už se může (kdo ví, rok 2030 je daleko) stát provoz elektrického auta extrémně drahým špásem. A při zachování současného stavu věcí řidiči z plných 60 procent říkají, že budou chtít zpátky svá spalovací auta.

Pro některá nizozemská média, jako je AD, z nějž primárně čerpáme, je tento stav překvapením, ale to asi jejich redakce žijí na Marsu. Nizozemci jsou tradičně velmi spořiví a do lůna elektromobilů je nahnaly hlavně ekonomické výhody s nimi spojené. Ty se postupně ukazují být ošidnými resp. mizí, jde-li o ty daňové, jak bylo popsáno výše, a tak se od nich soukromí kupci odklání už několik let. Ti firemní jsou lákáni i jinak, a tak je dál kupují, ale jak dlouho tak ještě budou činit?

Realističtější Kolegové z Autoblogu věc komentují lakonicky: „Nakonec je to všechno o penězích. Bez vládní podpory Evropa zjevně není na elektromobily připravena. Pokud zrušíte všechna umělá zvýhodnění a necháte trh dělat svou práci, výsledek je jasný. Benzínové auto se opět stává favoritem a z elektromobilů se stávají neprodejná monstra. Tento efekt je viditelný už nyní, kdy vlády částečně ukončují jejich podporu. A teď si představte si, že všechny výhody jsou ze stolu...”

Takhle jednoduché to je, i v Nizozemsku. Elektrický pohon jistě má své zastánce a zákazníky, nemáme nic proti němu ani pro nim. Ale představa, že do něj „jen tak” nastrkáte všechny včetně těch, kterým nevyhovuje a kteří si jej nemohou dovolit? Hloupá iluze ode dne 0. Jistě, situace se může změnit, vláda nemusí výhody zrušit atp., to je všechno možné. Ale pokud se to nestane, většina lidí dá zjevně vždy přednost reálně efektivnějšímu řešení.

Nizozemci se v minulosti opakovaně jasně vyjádřili v tom smyslu, že jim už jedna zpackaná zimní dovolená stačila k tomu, aby elektromobil dál nechtěli. Kdo se tedy může divit, že na ně s gustem zanevřou, jakmile začnou být zřetelně provozně dražší? Foto: Škoda Auto

