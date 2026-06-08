Vlastnictví silniční F1 Mercedesu ruinuje i milionáře. Vzduchový filtr za 45 tisíc, dvouletý servis skoro za milion, i když nevyjedete
Petr ProkopecLitovat je nebudeme, kdo má na opici za 70 milionů, musí mít i nějaký ten „milionek” na servis. Přesto je to soda. A ani se neptejte, co přijde po 31 tisících najetých kilometrech.
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Vlastnictví silniční F1 Mercedesu ruinuje i milionáře. Vzduchový filtr za 45 tisíc, dvouletý servis skoro za milion, i když nevyjedete
včera | Petr Prokopec
Litovat je nebudeme, kdo má na opici za 70 milionů, musí mít i nějaký ten „milionek” na servis. Přesto je to soda. A ani se neptejte, co přijde po 31 tisících najetých kilometrech.
Před dvěma týdny společnost RM Sotheby's pořádala uzavřenou aukci, do které zamířil i jeden z pouhých 275 vyrobených Mercedesů-AMG One. Najeto měl jen 185 kilometrů, přičemž téměř o veškerou kilometráž se postaral personál Mercedesu v rámci finálních testů. Majitel tedy za volant maximálně tak usedl, možná i nastartoval motor a popojel po svém panství, tím jeho hrátky skončily. Přesto si ovšem neváhal připlatit za zelený lak Rheingrün, který sám o sobě vyšel na 27 500 Eur neboli na takřka 665 tisíc korun.
Nebylo to ovšem jediné číslo v popisu vozu, které zaujalo pozornost veřejnosti. To druhé navíc bylo ještě vyšší, šlo o částku 37 610,15 Eur (cca 909 tisíc korun), kterou první majitel zaplatil letos v únoru za tzv. Servis A. Tedy za dvouletou servisní prohlídku, na jakou jsme u aut zvyklí, a která prodloužila tovární garanci na vůz až do února 2028. Na cenu s ní spojenou ale zvyklí opravdu nejsme, tím spíš při prakticky nulovém nájezdu.
Zejména u supersportů využívajících závodní technologie ovšem často není podstatné, jak moc s nimi jezdíte, spousta dílů má svou časovou životnost, po jejíž uplynulý už automobilky negarantují jejich stoprocentní funkčnost, a tedy odmítají převzít odpovědnost za nepříjemnosti typu spontánní vzplanutí. Ptejme se, kde končí opatrnost a začíná oportunismus, buď jak buď jsou to podmínky, kteří kupci při koupi musí akceptovat, nebo se se zárukou musí rozloučit.
U AMG One by to až takový oportunismus být nemusel, neboť jde do značné míry o Formuli 1 na značkách. Vůz totiž používá skutečný 1,6litrový šestiválec z královské motoristické disciplíny. Po potřeby silničního supersportu byl pochopitelně upraven, ovšem i tak má daleko blíž k okruhům než veřejným komunikacím. Automobilka u něj tedy počítá s životností pouhých 31 tisíc ujetých km, poté musí dojít na generálku. Podle míry opotřebení pak účet za opravu či rovnou výměnu pohonného ústrojí může vystoupat až na 850 000 Eur (20,5 milionu Kč).
I to je důvod, proč většina majitelů skutečně zamíří za volant jen proto, aby se nechala vyfotit, a tím to pro ní zhasne. Koneckonců je i tak ruinují časově předepsané úkony jako onen Servis A, zvláště když si uvědomíte, co za něj dostáváte. Plných 31 600 Eur (764 tisíc Kč) jde totiž na práci mechaniků, jejichž jedna hodina vychází na 395 Eur neboli skoro 10 tisíc korun. Servis turbohybridního supersportu pak zabere rovných 80 člověkohodin, což jsou zhruba dva týdny práce pro jednoho člověka. Anebo několik dnů pro menší partičku techniků.
Detaily zjistili kolegové z AMS, podle nichž si tak dlouhý pobyt v servisu žádá hlavně aktivní aerodynamika, kvůli níž musí technici vůz z velké části rozebrat, aby se dostali kupříkladu k filtrům. Jen ten vzduchový, banální díl, stojí neuvěřitelných 1 872,54 Eur (45 500 Kč), filtr oleje v převodovce pak 2 300 Eur (56 tisíc Kč). Deset litrů oleje za 555,80 Eur (13 500 Kč) se tak zdá být docela levným zbožím. Při pohledu na cenu zátky (150 Eur/4 000 Kč) však už budete mít opět pocit, že jste se ocitli v pekle.
V souladu s těmito částkami by nás zajímalo, za kolik se AMG One prodalo a zda vůbec. Detaily si ovšem aukční síň nechala pro sebe, dříve pouze odhadovala kupní cenu mezi 2,65 a 3 miliony Eur (64 až 72,5 milionu korun). Přes všechno zmíněné čekáme, že se cena auta bude dál šplhat vzhůru - ostatně, udržovat při životě McLaren F1 je podobná osina v zadnici. A za kolik dnes tato auta prodávají v aukcích...
Tento Mercedes-AMG One byl před pár týdny na prodej. Zda má nového majitele, zatím nevíme. Pokud ale ano, musí si k tučné pořizovací ceně připravit ještě pořádný balík na servis. A to i kdyby neujel ani kilometr. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: AMS
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