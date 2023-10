Vnucování elektromobilů v Nizozemsku si dál vybírá svou daň, ukazuje nevyhnutelný vývoj ve zbytku EU před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Vývoj tímto směrem míří už roky, politici přesto tlačí celou káru zmaru dál a dál. Naprostá většina lidí elektrická auta prostě nechce a jejich zájem soustavně nafukuje ceny ojetin. Mezi nimi se elektromobily nedostávají ani na úroveň v Nizozemsku dávno zatracených dieselů.

Kdyby se politici spokojili s tím, že elektrická auta dostanou do oběhu mezi část obyvatel za peníze všech ostatních, bylo by to v principu pořád stejně nesmyslné a zbytečné, ale asi by se to odehrálo bez větších potíží. Problémů, kterých jsme svědky dnes, bychom jistě byli svědky i tak, ale v mnohem menším měřítku. A zaplatit dotace na tato auta pro pár procent kupců by zákazníky spalovacích modelů všeho druhu zase tolik nezatížilo. Politici se ale s ničím takovým nespokojili a dali si jiný, naprosto absurdní cíl: Vnutit elektromobily všem, ale úplně všem, bez rozdílu. A těm ostatním cokoli jiného zakázat.

Je to hloupé už proto, že technické limity elektromobilů nedovolují obsloužit s nimi valnou část naprosto legitimních potřeb uživatelů aut všeho druhu, nemluvě o limitech ekonomických, problémech z hlediska výroby a distribuce elektřiny a nakonec i omezeném ekologickém přínosu při tak plošném přístupu. Proč to někdo dělá, nemáme tušení, racionální smysl to nemá žádný - je to dogmatické, ideologické, cokoli takového. Podobný přístup nikdy nemůže přinést pozitivní výsledky, a tak není divu, že je ani nepřináší.

V Evropě resp. EU jako celku jsme zatím svědky dopadů jen v náznacích. Vidíme extrémní růst cen aut neospravedlnitelný v takový míře ničím jiným než manipulací s trhem, vidíme odklon zákazníků od žádoucích aut pro jejich nedostupnost, aniž by byl vykompenzován nárůstem prodejů jiných vozů atp. Jsou to ale pořád jen náznaky, byť už nepřehlédnutelné. V některých zemích jsou „dál” a Nizozemsko, kde trávím podstatnou část svého života, je jednou u nich.

Elektromobily jsou pro nizozemské politiky (neplést s lidmi...) jedinou možnou budoucností a na trhu mají velmi vysoké zastoupení, mezi tak velkými trhy v rámci EU úplně nejvyšší. Takže úspěch? No, svým způsobem ano, ale je třeba se ptát, za jakou cenu. Nizozemci také dotují, klíčem k jejich výsledkům je ale v prvé řadě zdražování všeho ostatního, ať už registračními či provozními daněmi a dalšími poplatky. Nizozemci tak dosáhli relativně vysokého procentuálního podílu na prodejích všech aut, platí za to ale krutou cenu. Zatímco ještě na začátku minulé dekády se v zemi prodávalo okolo 550 tisíc nových aut, loni jich bylo jen 313 tisíc. Za pouhých deset let tak prodeje klesly skoro o polovinu, něčeho takového nejsme v EU svědky nikde jinde - třeba v Německu se odehrál sotva desetiprocentní posun.

Takže lidé přestali jezdit? Omyl, jezdí dál, dokonce pořád víc (hustota dopravy je rekordní) nechávají si ale své staré vozy, takže tamní park rychle stárne (je dnes fakticky nejstarší ze všech zemí západní Evropy). Pokud si něco kupují, jsou to ojetiny, elektrické ale opravdu nejsou. Tohle jsme vážně chtěli, to je nějaký pokrok? Lidé místo nových, bezpečnějších a efektivnějších spalovacích aut buď ztrácejí kontakt s aktuální realitou udržováním svých starých vozů nebo mírně inovují se spalovacími ojetinami, kterých ale nutně bude stále méně, a tak se stále větší část kupců bude přesouvat do první zmíněné skupiny a „šlechtit” své „veterány”. Kde je v tom cokoli pozitivního? A proč si někdo myslí, že by zbytek EU měl pod tíhou obdobných restrikcí stihnout jiný vývoj?

Že se tohle v Nizozemsku děje, nejčerstvěji potvrzuje analýza společnosti Automotive Mediaventions, která pracuje s daty prodejních portálů Gaspedaal.nl a Autotrack.nl. Podle nich průměrná cena ojetin nabízených v Nizozemsku vystoupala na nový historický rekord, neboť právě sem se soustředí stále větší poptávka. To je bizarní statistický mix, neboť zatímco prodeje nových aut dosahují extrémně nízkých úrovní nevídaných 50 až 60 let, prodeje ojetin jsou na historických maximech, i když jejich ceny jsou tam též. Proč? Protože je pořád výhodnější koupit předraženou spalovací ojetinu než ještě více předražený nesmyslný elektromobil.

Průměrná cena ojetého vozu s benzínovým motorem nabízeným v Nizozemsku se tak minulý měsíc vyšplhala na 19 521 Eur. To je skoro 480 tisíc Kč a je to téměř o 3 000 Eur (asi 73 500 Kč) víc než loni v září. Znamená to meziroční nárůst o 18 procent, něčeho takového jinde v Evropě dávno nejsme svědky, Německu ceny klesají. A elektromobily se o tyto posuny opravdu nestarají, vedou benzinová a benzin-hybridní auta (76,7 procenta) následovaná diesely, což je obzvlášť pikantní. Nafťáky jsou v Nizozemsku dokonale utlačované a léta je nekupoval skoro nikdo ani mezi ojetinami. Teď mají 9,4% podíl na tomto trhu a až za nimi jsou elektromobily s 8,6 procenty. To už na tom ani naprosto okrajové a skoro neprodávané vozy na LPG nejsou o mnoho hůř (2,6 procenta).

Tento vývoj jen ukazuje, jak obtížné je dostat lidi do aut, která nechtějí. A co to ve výsledku způsobuje. Ožebračuje to všechny výměnou za doslova nic, platíte pořád víc a víc za stejné nebo horší věci. Dávat takové peníze za ojetiny, abyste si aspoň udrželi nějak rozumnou mobilitu, je jedním slovem šílené. Přesto se nezdá, že by plány EU na to provést totéž s celou Evropou někdo hodlal zastavit, alespoň v tuto chvíli.

Představa, že všem lidem vnutíte drahé a nepraktické elektrické auto jako Škoda Enyaq, je neuvěřitelně naivní. Přesto ji politici razí v celé EU, v Nizozemsku mohou vidět budoucí dopady už nyní. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Automotive Mediaventions

