Luxusní korejské SUV lidé v bazarech přehlížejí, i když je spolehlivé a výkonné, o to levněji ho koupíte

Petr Prokopec

Není to auto, které by naprostou většinu lidí napadlo v bazarech hledat, zůstává takříkajíc pod radarem. To ale ve výsledku znamená jen to, že je relativně dostupné, spolehlivostí, dynamikou, kvalitou jízdy i prostorem a komfortem uvnitř jen boduje.