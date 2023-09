Vrcholně luxusní SUV Volkswagenu se jako lidový vůz ani netváří, jako neprůstřelná ojetina se jím ale stává včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to dost možná poslední generace tak univerzálního auta, se kterou Němci přijdou, na poli spolehlivosti pak doslova exceluje. Touareg i proto nevyjde ani jako ojetý vyloženě levně, výrazně ušetřit jeho koupí v ale bazaru ale pochopitelně lze.

Volkswagen Touareg v současné době patří mezi největší a nejluxusnější modely německé automobilky, je to její vlajková loď svého druhu. Třetí generace tohoto modelu byla představena 23. března 2018, necelé dva roky po základním modelu pak dorazila i plug-in hybridní varianta R. Ta páruje přeplňovaný šestiválcový třílitr s elektromotorem a lithium-iontovou baterií o kapacitě 14,1 kWh, výsledkem čehož je 456 koní. Tím stávající provedení překonává i první generaci, v jejímž případě byl nabízen také šestilitrový dvanáctiválec. Ten měl totiž na kontě o šest koní méně.

Němci se navíc rozhodli, že na této hodnotě nebudou setrvávat věčně. V rámci letošního faceliftu tak nebyla vrcholná verze pouze přejmenována na Touareg R eHybrid, ale zároveň se dočkala lehčího posílení. Nyní tak na všechna čtyři kola míří 462 koní, zaplatit za ně je ovšem již třeba poměrně tučných 2 433 700 Kč. Název automobilky, tedy v překladu lidový vůz, lze proto vnímat už jen jako symbolický. To ale ve finále platí také o standardním modelu, za 3,0 TDI V6 s 231 koňmi je třeba dát minimálně 1 699 900 Kč.

Pětiletý pobyt vozu na trhu nicméně znamená, že počítat lze rovněž s ojetinami. Těch není k dispozici zrovna málo, a ceny tak startují na 650 tisících korun. S touto cenou je nicméně spojen nájezd pohybující se okolo 200 000 km. Pokud je pak vaším mantinelem polovina této porce, je třeba sáhnout do kapsy pro dalších alespoň 100 tisíc korun. Pod kapotou se pak bude pohybovat zmiňovaný šestiválcový turbodiesel, na všechna čtyři kola však může posílat i 286 koní.

Pár let staré pětimetrové SUV napěchované výbavou lze tedy pořídit za stejnou sumu, za jakou by vám Škoda prodala fungl novou Octavii 2,0 TDI Ambition, což není špatné. Docela tak chápeme, pokud jste se právě na cestě do showroomu české značky zarazili. Jak je tomu ovšem se spolehlivostí? Jedním slovem skvěle, v rámci aktuálního TÜV reportu se Touareg v kategorii dvou a tříletých aut nachází mezi 132 různými modely na 19. místě jako v pořadí třetí nejkvalitnější zástupce Volkswagenu. Přesto není vše růžové.

Data německých techniků prozrazují, že exempláře vyrobené od září do prosince roku 2019 trápí únik oleje převodovky a ty prosincové ještě přední tlumiče. Raná produkce z roku 2018 pak má na kontě ještě riziko prasknutí přezek bezpečnostních pásů a uvolněné řízení. Zhruba třetina všech potíží pak připadá na selhání některého z elektrických či palivových systémů. Právě s těmi je ovšem spojeno jedno „ale, které vás nakonec můžete donutit uvažovat o jiném voze.

Touareg totiž lidovkou není jen optikou pořizovací ceny, není jí ale pohledem servisních nákladů. Průměrná cena opravy motoru dosahuje 40 tisíc korun, za opravu převodovky pak zákazníci platí průměrně 75 tisíc korun. Běžně pak návštěva techniků vychází na 15 až 30 000 Kč. K tomu si přihoďte účet za sadu 18palcových či ještě větších pneumatik, pojištění a ve finále i nákup pohonných hmot, zvláště u vrcholného benzinového hybridu, a rázem je jasné, že vlastnit Touareg nikdy nebude úplně levné.

Ač tedy kvalita SUV odpovídá reputaci vlajkové lodi, stejně jsou na tom veškeré provozní náklady. Koupi tedy zvažte, pokud vám nestačí ke štěstí pohled na vůz stojící v garáži. Což možná byl i případě člověka, jenž vlastnil vůz otestovaný německými kolegy. Na jeho první registraci totiž došlo v prosinci 2021, od té doby SUV najelo jen 5 890 km. S 286 koňmi je spárována výbava R-Line i řada příplatků, původní ceně 2,2 milionu korun se tak nelze divit.

Momentálně je nicméně daný kousek k mání o 500 000 Kč levněji, tedy za 1,7 milionu korun. Ztráta hodnoty je tedy s ohledem na nájezd opravdu velká, navzdory špičkovému stavu a vynikající kvalitě. Jak jsme ovšem řekli, zrovna tento nešvar velkou část majitelů netrápí. Právě proto není ojetý Touareg nedostupný, nýbrž právě naopak. Pokud ale na jeho provoz máte, pak ani koupí slušné ojetiny chybu opravdu neuděláte.

Touareg třetí generace je velmi spolehlivým vozem. Jde však o vlajkovou loď značky, jejíž případně opravy nestojí zrovna málo. A tak její provoz může být na vaši peněženku náročnější, než by vám muselo být milé. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.