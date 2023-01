Vrcholný kombík Škody po všech zdraženích v bazarech láká i cenou, spolehlivostí je skoro neprůstřelný před 6 hodinami | Petr Prokopec

Škoda a dobrá cena, to dnes zní jako antonyma. V případě nových aut to bohužel platí, mezi ojetinami ale situace stále není tak beznadějná. Pokud narazíte na Superb Combi z druhé ruky, který má po modernizaci a je osazen dieselem, neváhejte.

Škoda Superb Combi představuje pro řadu Čechů vysněný automobilový ideál. Mladoboleslavská automobilka však soustavně pracuje na tom, aby jej učinila stále méně dostupným. Po posledním zdražení tak za kombík osazený benzinovou jedna-pětkou musíte zaplatit minimálně 920 900 Kč. Když přitom třetí generace v roce 2015 vstupovala na trh, stačilo vám na stejně výkonnou jedna-čtyřku pouze 686 900 Kč. Jelikož však vhodnější pro tento vůz je dvoulitrový diesel, ideálně pak jeho silnější verze (dříve 190koňová, dnes 200koňová), je třeba daleko větších úspor - vůz v takové chvíli stojí již 1 087 900 Kč. Z toho člověku běhá mráz po zádech.

Fakt, že je Superb na trhu již osmým rokem, je nicméně velmi dobrou zprávou. Na třetí generaci totiž můžete narazit také v autobazarech. Ceny tam přitom startují pod 200 tisíci korunami, za takové částky nicméně dostanete exempláře s opravdu vysokým nájezdem. Pokud ovšem ten chcete ponížit pod 100 000 km, pak v kombinaci s oním silnějším dieselem je již třeba vytáhnout z kapsy více než půl milionu korun. Protože však oněch 200 koní dorazilo až s faceliftem v roce 2019, jsou takové nabídky stále lákavé.

Jakmile navíc sáhnete po maximálně tříletých vozech, můžete počítat s opravdu příkladnou spolehlivostí. Většina problémů, které Superb měl na kontě, se totiž týkala aut vyrobených před faceliftem. U exemplářů z května až listopadu 2016 byly problémem airbagy, jenž se v případě nehody nemusely úplně nafouknout. Vozy ze srpna 2017 mají potíže se zadními ložisky, zatímco u těch, které továrnu opustily mezi říjnem 2018 a červnem 2019, může dojít na selhání softwaru řídicí jednotky a tedy pokles výkonu.

U vůbec nejstarších kousků je třeba počítat ještě s haprujícím střešním oknem či některými elektronickými šotky. Tím jsme ale výčet porodních bolístek vyčerpaly. Prozatím žádné studie či statistiky pak nezmiňují, že by novější vozy měly nějaký závažnější problém, který by navíc trápil širší část produkce. V rámci kontroly byste se tedy u nich měly zaměřit hlavně na možné poškození kol při parkování u obrubníků, stejně jako na sklopný mechanismus zadních sedadel a případné poničení koberce v zavazadelníku.

Naši němečtí kolegové proklepli exemplář zaregistrovaný v květnu 2021, jehož první a jediný majitel najel pouze 19 500 km. Cena díky tomu a nízkému stáří příliš nepoklesla, k mání je kousek v černé metalíze za 35 490 Eur (cca 847 000 Kč). Na druhé straně je možné počítat s opravdu nabušenou výbavou, a co je možná nejpodstatnější, se zárukou prodlouženou až do roku 2025. I kdyby se tedy vyskytl nějaký neočekávaný problém, v oficiálním servisu by vás jeho vyřešení nemělo zruinovat.

Dvoulitrový diesel pak v kombinaci s automatem DSG zajišťuje velmi slušnou dynamiku, spotřeba se však i přesto pohybuje mezi 4,9 a 6,2 litry na sto kilometrů. Pomalu zde tak máme sázku na jistotu, pročež už jen dodáme ta možná nejdůležitější čísla. Vrcholné kombi české značky totiž disponuje zavazadelníkem o objemu 660 litrů, jenž lze sklopením zadních sedadel navýšit až na 1 865 l. Dovnitř lze navíc naskládat i předměty delší než dva metry, stejně jako si cestující vzadu mohou užívat více místa než v limuzíně.

Superb Combi, zvláště pak verze po faceliftu, který přišel v roce 2019, je skoro sázkou na jistotu. Dostanete totiž opravdu prostorný vůz, který díky silnějšímu turbodieselu dokáže být jak rychlý, tak i úsporný. Foto: Škoda Auto

