Všimli jste si barevných pruhů a také teček na nových pneumatikách? Mají svůj význam, tečky i docela významný včera | Petr Prokopec

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Pokud jste koupili nové obutí, asi jste nemohli přehlédnout, že je běhoun „pomalovaný” různými čárami a tečkami. Nejsou tam pro nic za nic, znát jejich význam by mezi informovanými motoristy mělo patřit k dobrému tónu.

Letošní jaro není zrovna subtropické, a tak je docela dobře možné, že na svém voze máte stále zimní pneumatiky, které dojíždíte. Protože nicméně na tři ledové muže došlo už před čtrnácti dny, chladnější počasí už to musí zabalit, a je tak nejvyšší čas přezout. Pokud jste to už udělali nebo si aspoň připravili nové obutí, asi jste zaznamenali, že povrch jeho běhounu zdobí barevné proužky, ke kterým se stále častěji přidávají i tečky.

Není to žádný nesmyslný pozůstatek výroby, obě značení mají svůj význam, jak probírají kolegové z Jalopniku. Není ale takový, jaký by možná některé šprýmaře napadl jako první - lákadlo vietnamských prodejců „víc pruhů, víc Adidas“ tady opravdu neplatí. Místo toho jde o identifikační značení, neboť různé barvy proužků a jejich kombinace vedou ke konkrétní továrně, kde byl plášť vyroben. V případě defektu se tak snadno dá zjistit, kde pneumatika vznikla a kdo je za problém odpovědný bez dohadování se o tom, zda štítek nebyl přesunutý z jiné „gumy”.

Je to pochopitelně interní značení výrobce, které nás nemusí až tak zajímat, nicméně je dobré ho znát. Typickou otázkou zákazníka bývá, zda jste dostali tu správnou sadu pneu, když se jedna pryž od druhé barevně liší. Odpověď zní ano, každá pneumatika jen byla vyrobena v jiné fabrice, ale to nic neznamená, pořád jde o stejný typ. Podstatné pro vás spíš to, zda jsou proužky plně viditelné. Pokud ano, znamená to, že pneumatiky jsou skutečně nové, neboť na smazání barvy obvykle dojde již po několika málo ujetých kilometrech.

Jak už padlo, na obutí se objevují i barevné tečky. Ty už mají větší opodstatnění i pro nás, neboť ten žlutý identifikuje nejlehčí místo pneumatiky. Ač totiž jejich výroba probíhá při využití nejmodernějších technologií, stále nelze 100procentně zaručit, že pneumatika bude zcela souměrná. Zapotřebí jsou proto různé identifikátory, přičemž onen žlutý puntík značí místo, kde by ideálně měl být umístěn ventilek.

S ohledem na onu nesouměrnost pak žádná pneumatika není dokonale kulatá, místo toho kolísá a může i házet. Červený puntík proto značí nejvyšší bod kolísání, přičemž u nového kola si jej můžete povšimnout rovněž na samotném ráfku. Při nasazení by tak měly být u sebe, aby došlo k ideálnímu vyvážení. Nicméně odchylky jsou velmi drobné, a jelikož po první sezóně identifikační značky stejně obvykle zmizí, ve finále vždy záleží na dovažování s pomocí adekvátních strojů.

Barevné proužky nejsou na pneumatikách pro nic za nic, odkazují na továrnu, kde vznikly. Puntíky pro změnu informují o nejlehčím bodu pneumatiky a místě nejvyššího kolísání. Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

