Vstupenka do klubu prestižních strojů Mercedesu nepřežila čistku v nabídce značky, jako ojetina je neskutečně levná včera | Petr Prokopec

Z aut, se kterými Mercedes chtěl touto dobou skončit, nakonec velká část přežívá dál, tento model si ale vytáhl nejkratší slámku a sbalil si kufry. I díky tomu jej po třech letech můžete koupit jen za polovinu toho, co původně stál, a to ani nebude moc ojetý.

Strategií Mercedesu jako by v posledních let bylo zruinovat všechno, co se zruinovat dá. Třícípá hvězda samozřejmě svou elektrickou misi takto neprezentuje, jenže ve výsledku to tak vypadá - jeden chybný krok následuje další. To je ten pravý důvod, proč stále více zákazníků míří ke konkurenci a automobilka pouze na poslední chvíli zkouší zabránit těm největším škodám.

Jedním ze zpackaných tahů Němců je snaha ukončit výrobu třídy A, která nakonec dopadla znovu fiaskem. Áčko se dle původních plánů mělo z nabídky pakovat již letos, neboť Mercedes by velmi rád nabízel už jen dražší a výše postavená auta, ideálně s elektrickým pohonem. Jenže o ty stojí z jeho zákazníků málokdo. Značka tak postupně konec třídy A odkládá, přičemž nejprve mělo jít o rok příští, nejnověji je pak ve hře rok 2028. Nebylo by ale až tak překvapující, kdyby nakonec přišel další facelift a další prodloužení životního cyklu.

To ale platí o hatchbacku představeném na jaře roku 2018 (kódové označení W177), sedan, který dorazil na podzim téhož léta páně (označení V177) skutečně skončil. Nž se tak stalo, v Evropě se prodával obě verze, a to jak s méně výkonnými motory, tak i s ručně skládanými čtyřválci s logem AMG. Vrcholné provedení A45 S 4Matic+ přitom nabídlo až 421 koní, což je na dvoulitrový agregát velmi působivé.

Naši kolegové z Auto Bildu měli možnost otestovat sedan v poněkud skromnější verzi A220d z roku 2022, který měl najeto 88 625 kilometrů. To je na tříletý provoz nadstandardní porce, která se podepsala na velkém propadu hodnoty - jako nové totiž toto Áčko stálo 39 696 Eur neboli přibližně 978 tisíc korun, momentálně je však nabízeno za 21 780 Eur, čili za 537 tisíc korun. To je na 4 549 milimetrů dlouhé auto s logem třícípé hvězdy a vyšší úrovní výbavy Progressive docela láce, má to však své „ale“.

Třída A je sice poměrně spolehlivá, ovšem hlavně za předpokladu, že předchozí majitel pravidelně navštěvoval servis. Hlavně pak kvůli svolávacím akcím, kterých bylo celkově osmadvacet. V případě zájmu si tedy rozhodně zkontrolujte, že vámi vyhlédnutý kousek má veškeré tovární žehlení menších či větších problémů za sebou. Obezřetní ale buďte i poté, zejména u exemplářů s vyšším nájezdem, které již mohou trpět na vyšší opotřebení ložisek přední i zadní nápravy.

Pokud se přitom rozhodnete upřednostnit benzinové motory před dieselovými (s verzí 220d se dá reálně jezdit za 5,5 l/100 km), je třeba počítat s případnou vyšší konzumací oleje. Pozor je třeba dát rovněž na dvouspojkové automaty, jejichž řazení nemusí být vždy hladké - testovací jízda by proto měla být nutností. Selhat pak může i multimediální systém MBUX. A protože podvozek se vznáší jen pouhých 10,4 centimetru nad zemí, mohlo dojít i na jeho poškození.

Koroze se naštěstí bát nemusíte, ostatně Mercedes v tomto ohledu přišel s velkorysou 30letou zárukou. Co vás ovšem již potrápit může, to jsou vyšší ceny spojené jak s náhradními díly, tak se servisem či pojištěním. Koupi si tedy rozhodně pořádně promyslete, zvláště pokud máte jen omezený rozpočet a chcete praktické rodinné auto. I přes velkorysou délku je totiž druhá řada sedadel trochu stísněná a zavazadelník pobere jen 405 litrů.

Sedan třídy A rozhodně nevypadá špatně, už jako pár let stará ojetina je navíc k mání velmi levně. A drahý není ani její provoz, pokud sáhnete po dieselu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.