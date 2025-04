Vstupenka do klubu prestižních SUV BMW ani jako ojetina nezklame, oproti novému autu stojí pakatel včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

V druhé generaci bohužel rezignovalo na některá tradiční technická řešení BMW, zato ale vsadilo na pohlednější design. Po stránce pohonů bylo možné mezi diesely, benziny a plug-in hybridním provedením, největší smysl dává první varianta.

V roce 2009 přišlo BMW s první generací svého nejmenšího SUV X1. Jeho design nešlo za čarokrásný považovat už tehdy, v současné době nelze říci, že by zestárl do krásy. A platí to i o verzi po faceliftu, na který došlo v roce 2012. Přesto všechno ovšem mnichovská automobilka s tímto vozem zabodovala, neboť jej celkově prodalo 820 529 exemplářů. Nikdo se tedy nedivil, když v roce 2015 dorazila generace druhá, překvapením ale bylo, že stála na platformě UKL. Tedy na té, která standardně počítá s pohonem předních kol, nikoli s tím zadním jako předchůdce.

V kategorii SUV, kde lidé často volí pohon 4x4, něco takového není až takový problém, část vlastností typických pro auta BMW se ale zkrátka ztratila. Útěchou budiž, že X1 generace F48 dostala vizáž, se kterou boduje i dnes. Prodeje tak vystřelily ještě výš, a když v roce 2022 docházelo na další střídání stráží, měla druhá generace na kontě 1 290 113 registrací. Pokud je tedy tato verze X1 vaším šálkem kávy, v autobazarech rozhodně máte z čeho vybírat. Potěší přitom, že ceny startují okolo 200 tisíc korun, což na SUV prémiové značky rozhodně není mnoho. Ve srovnání s milionovou cenou nového vozu je to pakatel, byť v takovém případě je řeč o osmi- či devítiletém autě.

U takových vozů je důležitý také nájezd, který se může pohybovat i v okolí 300 tisíc kilometrů. To samozřejmě není málo, vnímat jej ale lze i pozitivně. Pokud někdo zvládnul s X1 takovou porci, je velká šance, že téhož dosáhnete rovněž. Pokud tedy své mantinely trochu zúžíte a jako hraniční dáte třeba nájezd 150 000 km, máte velkou šanci, že téže hodnoty dosáhnete rovněž. Je ovšem třeba počítat s vyššími cenami náhradních dílů, neboť takový alternátor pod 25 tisíc korun nepořídíte. A startér či vodní pumpa se taktéž pohybují v pětimístných cifrách, jen o trochu nižších.

Naši kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli variantu sDrive20d z roku 2020, tedy provedení po faceliftu. To původně stálo 52 613 Eur (cca 1 330 000 Kč), momentálně je však nabízeno za 22 380 Eur (cca 565 tisíc Kč). O vyloženě levný kousek se tedy nejedná, odpovídá tomu však stav, neboť kolegové si víceméně neměli nač stěžovat. Jejich pozitivní náladu pak ještě umocnila reálná spotřeba (6,1 l/100 km), mimo to ale dieselové provedení zaujme také dynamikou. Se 190 koňmi se totiž dostanete na stovku za 7,9 sekundy, zatímco maximálka činí 222 km/h.

Neznamená to ovšem, že byste mohli po každém kousku sáhnout naslepo. Problémy jsou povětšinou spojovány s multimediálním systémem, stejně jako by uvnitř stála za podzdvihnutí kvalita některých plastů. U aut s vyšším nájezdem, hlavně pak těch s benzinovým ústrojím, je navíc třeba počítat s únikem oleje. Kromě toho jejich konto výrazně zatěžuje rovněž spotřeba. Na druhou stranu jsou varianty jako sDrive18i nejlevnější na pořízení, zatímco u takových tříválcových plug-in hybridů se pod 400 tisíc korun nedostanete. A vážně není o co stát, auto používá ve vyšších rychlostech už jen spalovací pohon a přesvědčivě se opravdu neprojevuje.

X1 druhé generace dokáže vzhledem oslovit i dnes. Po stránce kvalitativní pak na tom rozhodně není špatně, a přitom může stát pakatel, pro lepší kousky ale musíte sáhnout do kapsy poněkud hlouběji. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

