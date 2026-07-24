„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada

Je vlastně až s podivem, jak levný je francouzský konkurent Golfu či Octavie na pořízení, už to ale naznačuje, že nemusí být úplně levný na údržbu. Míra problémů v některých oblastech je nadprůměrná, vybírat v bazarech tedy musíte opravdu pečlivě.

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„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada

24.7.2026 | Petr Prokopec

„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada

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Foto: Peugeot

Je vlastně až s podivem, jak levný je francouzský konkurent Golfu či Octavie na pořízení, už to ale naznačuje, že nemusí být úplně levný na údržbu. Míra problémů v některých oblastech je nadprůměrná, vybírat v bazarech tedy musíte opravdu pečlivě.

V posledních týdnech jsem měl možnost otestovat hned dvě verze Peugeotu 308 SW. Místo „hybridní” a „elektrická” bych je nazval spíš „drahou” a „ještě dražší”, neboť se v obou případech jednalo o auta stojící v prvním případě těsně pod milion korun a ve druhém dokonce víc než to. Stále přitom mluvíme o 4,6metrovém kombíku mainstreamové značky. Je sice pravdou, že skromnější verze než testované GT startují níž, nicméně ani v případě stupně Style se nedostanete pod 710 tisíc korun. V zemi, kde se pořád dá koupit Škoda Octavia Combi TDI za cenu pod 700 tisíc Kč, je to prostě moc. Není tak divu, že za půl roku si u francouzský kompakt koupilo jen 272 lidí, z čehož hybridní byly 4 vozy a elektrických bylo 18.

Víc zájemců o Peugeot 308 nepřekvapivě míří do bazarů, kde je pochopitelně čekají výrazně nižší ceny. Pokud se rozhodnou pro první generaci z let 2007 až 2013, postačí jim pouhých 20 tisíc korun, zatímco nástupce vyráběný mezi roky 2013 a 2021 začíná na čtyř- až pětinásobku. To jsou opravdu nízké ceny, jakkoli jde jen o ty startovací, je však třeba si uvědomit, že s ojetinami může být spojena řada problémů, se kterými vám servisy pomohou už jen za peníze - prodlouženou záruku lze čekat už jen u několika málo z posledních vyrobených kousků.

Peugeot navíc potenciálních slabin na kontě nemá zrovna málo, obezřetnost při výběru se tak vyplácí hned několikanásobně. U druhé generace totiž můžete narazit na rozpadající se rozvodové řemeny tříválců, zatímco řetězy u čtyřválců mohou poškodit motor. U benzinových agregátů také dejte pozor na baterie, cívky a svíčky, zatímco v případě 2,0 HDi je třeba zkontrolovat, zda z něj neuniká olej a startovací relé je zcela v pořádku. U kombíků pak může dojít i na zlomené šrouby zavěšení.

Málo toho tedy rozhodně není, technici německého TÜV, což je obdoba českých STK, ovšem vyjmenovávají ještě další oblasti, kterým byste se neměli vyhnout. Potěší jistě kvalita pružin a tlumičů, ovšem třeba zavěšení působí velké problémy, a to klidně i u pár let starých kusů. Kritika rovněž prší na hnací hřídele či klouby řízení, přičemž třeba brzdové kotouče požírá Peugeot rychleji než Otesánek. Podobně nadprůměrná míra nespolehlivosti je spojena rovněž se světly.

Obecně pak platí, že čím starší Peugeot 308 je, tím spíš musíte počítat s tím, že se někde něco pokazí či rozsype. Zatímco tak v případě čtyř- a pětiletých aut lze ještě počítat s 82,5procentní mírou spolehlivosti, která je takřka na úrovni průměru segmentu, u osmi- a devítiletých aut jsme již na pouhých 65,2 procentech. A v případě dvanácti- a třináctiletých dokonce jen na 52,2 procentech. Horší přitom je, že ze zbytku hned 31,3 procent připadá na významné vady a tedy drahé opravy.

Pokud je tedy ve finále pro vás drahá i druhá generace a dosáhnete pouze na tu třetí, připravte se na pravidelné výdaje - dobrou zprávou ovšem je, že Peugeot 308 vám opraví pomalu i známý ve své garáži. Údržba tedy ve finále nemusí být vyloženě ruinující. Problémy se týkají hlavně elektroniky všeho druhu, stejně jako třeba turbodmychadel u přeplňovaných motorů. Vedle toho majitelé poukazují také na zanesené olejové potrubí či vadné dvouhmotové setrvačníky.

Neznamená to samozřejmě, že byste Peugeotu 308 měli automaticky dát palec dolů. Nicméně třeba ve srovnání se stejně starým Volkswagenem Golf či Škodou Octavia je problémů prostě víc. A jejich opravy, i v neautorizovaných dílnách, polezou do peněz. Na druhou stranu, německý a český vůz tak levně nepořídíte. Přičemž hlavně vedle druhé generace nebudou vypadat ani tak přitažlivě. Volba je tedy na vás, měla by však následovat až po řádném uvážení.


„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 1 - Peugeot 308 SW 2017 ilustracni foto 01„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 2 - Peugeot 308 SW 2017 ilustracni foto 02„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 3 - Peugeot 308 SW 2017 ilustracni foto 03„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 4 - Peugeot 308 SW 2017 ilustracni foto 04„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 5 - Peugeot 308 SW 2017 ilustracni foto 05„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 6 - Peugeot 308 SW 2017 ilustracni foto 06
Druhá generace Peugeotu 308 svým vzhledem dokáže upoutat i dnes. A její poruchovost není až taková. Foto: Peugeot

„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 7 - Peugeot 308 2007 ilustracni foto 01„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 8 - Peugeot 308 2007 ilustracni foto 02„VW Golf” od Peugeotu lze v bazarech koupit velmi levně, důvodů pro to je ale opravdu hromada - 9 - Peugeot 308 2007 ilustracni foto 03
Její předchůdce však nejspíš zaujme už jen ty, kteří potřebují alespoň nějaký povoz, nechtějí za něj utratit majlant. Problémů s ním spojených pak není málo. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

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