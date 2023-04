VW Golf VIII budí rozpaky i jako ojetina, aspoň ho ale koupíte citelně levněji než nové vozy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Leckomu může pořád připadat jako nový model, už má ale na krku dost let na to, aby jej byly plné bazary. A v nich byl k dispozici přece jen levněji. Bohužel ještě laciněji vypadá, působí, funguje.

Letos v říjnu uplynou již čtyři roky od představení osmé generace Volkswagenu Golf. Během té doby se wolfsburský hatchback a kombík dostaly do autobazarů, kde je můžete pořídit od zhruba 400 tisíc korun. Ve srovnání s původní cenou jde samozřejmě o nemalý pokles, ostatně momentálně Golf startuje na 632 900 Kč. Většina lidí si tak o „lidovém voze“ již může nechat pouze zdát. To nicméně platí i v případě osmé generace jakožto ojetiny, tedy minimálně u nás. Pro takřka 80 procent lidí jsou auta z druhé ruky ideálem, pokud stojí do 350 000 Kč.

Golf VIII se v důsledku toho pohybuje v kategorii, která má šanci okouzlit maximálně 18 procent lidí, kteří do bazarů zamíří. To není zrovna mnoho, navíc tu již máme ceny, za které se očekává nemalá kvalita. Tu ovšem současné provedení ve srovnání se svým předchůdcem prakticky ani není schopné dodat. Již od premiéry totiž odborná i laická veřejnost mluví o horších materiálech uvnitř či až neuvěřitelných potížích se softwarem. Chybějící plynová vzpěra kapoty motoru, kterou nahradila manuálně ovládaná tyč, je tak jen symbolem toho, o co všechno Golf s osmou generací přišel.

Volkswagenu pochopitelně nemůžeme upřít snahu o napravení pověsti. Německá automobilka totiž na sklonku roku 2021 skutečně přišla s lepší verzí softwaru, jež vedla k urychlení rychlosti všech funkcí. Systém je stabilnější, ale ne stabilní, a tak se pořád budete setkávat s nesmyslnými hláškami, zamrzáním obrazovky či kolapsu celého systému. A nepodsvícenou ovládací lištu multimédií vám v již vyrobených kusech nikdo nenapraví.

Němci sice zmíněné hodlají vylepšit s faceliftem, který by se měl ukázat ještě letos, stejně jako máme očekávat reakce na veškerou kritiku. Takové auto ale zase koupíte jen jako nové a patrně ještě dráž než dosud. Bazary tak zakrátko budou jediným místem, kde bude moci většina populace Evropské unie nakupovat. Že za to vděčíme především Bruselu, asi nemusíme dodávat. Protože ale na ten bychom mohli „pět ódy“ od rána do večera, ponecháme si munici raději na pozdější dobu a nyní setrváme pouze u Golfu.

Software MIB 3 je zatím hlavní slabinou vozu, v případě zájmu si tak prověřte, že vámi vyhlédnutý exemplář již má modernizaci za sebou. Stejně jako je lepší se vyvarovat mild-hybridních jednotek. Spojeny jsou s nimi pořád spíše ojedinělé závady, ovšem i tak na jejich konto míří větší kritika než v případě těch čistě benzinových nebo dieselových. Občas poněkud nevyzpytatelný automat DSG je pak již typickou slabinou koncernových aut bez ohledu na značku.

Nic bližšího za nás již nelze dodat, mluvit tak necháme německé kolegy. Ti se svezli kouskem z roku 2021, jenž měl najeto pouze 14 704 kilometrů. Jeho cena za tu dobu poklesla o pětinu na 24 375 Eur (cca 572 tisíc Kč), což ale vůz stále staví na okraj zájmu. Jakkoli je třeba dodat, že tu máme poměrně bohatou výbavu zahrnující třeba vyhřívání sedadel a volantu i třízónovou klimatizaci. Pod kapotou pak svou práci odvádí jedna-pětka se 130 koňmi, tedy už lepší motor. Základní litrový tříválec je v Golfu VIII porod, jedním slovem odbyto.

Vůz přitom nevykazoval žádné známky výraznějšího vnitřního či vnějšího poškození, aby také ano, s takovým nájezdem. A protože původní majitel sáhl po příplatkové pětileté záruce, může nový vlastník dokonce i počítat s tovární garancí po další roky. Stejně tak je možné dokoupit i adaptivní tempomat či WLAN hotspot, což je jedna z výhod moderních aut, jejichž palubní systém je konstantně napojen na internet. Ve finále si tak Golf můžete užívat víc než člověk, na jehož bedra dopadl úvodní propad hodnoty.

I přesto všechno nicméně i kolegové, kteří obvykle domácí produkci fandí, nezakrývají oči před mezigeneračním propadem. Osmá generace navíc dle nich méně hodnotně dokonce i vypadá. Ve finále by tak ani nebylo překvapivé, kdyby řada lidí nakonec skončila u předchůdce - koupíte jej levněji a snadno i lépe. Golf s pořadovým číslem VIII totiž nejspíše jako ojetina začne lákat až po onom faceliftu. Než však rané kousky zestárnou, budeme si muset minimálně další tři čtyři roky počkat.

Golf osmé generace nebude do historie zapsán jako vrchol evoluce někdejšího celoevropského bestselleru, to ani omylem. Spíše jde o jeden z posledních hřebíčků, které Němci do rakve své ikony zatloukli. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.