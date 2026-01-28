VW po sérii požárů žádá majitele svého klíčového elektromobilu, aby ho neparkovali doma, desítky tisíc aut musí do servisů
Petr Miler
dnes | Petr Miler
Kdyby byl Volkswagen upřímný a racionální, neřekne na adresu elektrických aut nic jiného než nový šéf evropského Stellantisu. Tedy že žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje a do chřtánů kupujících jsou šiškovány jen za cenu dotací, záporných marží výrobců nebo obojího. Něco takového je pochopitelně neudržitelné, je to čekání na zázrak, které trvá roky a zázrak pořád nikde. VW to ale nepřizná a raději drží „ideologickou lajnu”. A to přesto, že ani přímé ztráty nepředstavují celý červený účet, který v souvislosti s těmito vozy musí snášet.
Označit elektromobily za novou technologii by bylo hodně přehnané, je to právě naopak. Jenže i tak ji lze označit za nevyzkoušenou hlavně v případě dlouhodobého fungování aktuálních baterií, se kterými se navíc výrobci snaží co nejrychleji posunout vpřed. Je to Achillova pata celého řešení. Bylo by odvážné říci, že automobilky a jejich dodavatelé s tímto komponentem riskují, jistě se jej snaží udělat co nejvíc neprůstřelný s pomocí nespočtu testů a simulací. Nikdy ale neotestujete a nenasimulujete mnoholetý reálný provoz v rukou tisíců různých lidí za tisíců různých podmínek, to prostě dokáže jen čas. A právě tady přichází problémy.
Ty nejnovější se týkají klíčového elektromobilu VW, modelu ID.4, který je jakýmsi „elektrickým Golfem SUV”. To by z něj v dnešní době mohlo dělat bestseller, při pohledu na loňská prodejní čísla, která jsou i v Evropě asi na třetině skutečných bestsellerů, se to úplně nepovedlo. I tak se ale auta prodalo dost na to, aby jakýkoli větší problém s bateriemi byl opravdu velký průšvih. A právě takový teď Volkswagen řeší.
Zatím nevíme s jistotou, jakých všech trhů se týká, v USA ale byly vyhlášeny pod taktovkou NHTSA svolávací akce s ID 26V030000 a 26V028000, které se týkají 44 551 aut, v Kanadě pak akce 93EA, která se týká 8 526 vozů. To bude většina tamní produkce. Je docela dobře možné, že jde o kompletní výčet problematických aut, neboť se týká akumulátorů dodaných firmou SK Battery America, které mohly být na prodej jen v Severní Americe. Pouze VW ale ví, kde všude tento typ použil, zde čekáme na vyjádření automobilky.
Buď jak buď, firma problém trochu bagatelizuje, neboť počet potenciálně dotčených aut v USA odhaduje cirka na tisícovku v rámci oněch dvou akcí, zčásti ale neví, jaká to mohou být. Celý problém má dvě tedy dvě míry závažnosti.
Jednak VW svolává 670 konkrétních ID.4 modelových roků 2023 a 2024, které podle jeho přesvědčení mají do jednoho špatně zarovnané elektrody v bateriových paketech, což může vést k požáru baterie. K první sérii takových došlo už v roce 2024, Volkswagen ale přiznává, že on i jeho dodavatelé měli potíže s určením příčiny. Až analýza dalších požárů z roku 2025 vedla k odhalení posunuté elektrody a výše uvedenému závěru. VW nyní varuje majitele dotčených elektromobilů, aby auta „ihned po nabití zaparkovali venku a nenechávali svá vozidla nabíjet uvnitř přes noc, dokud nebude oprava v rámci svolávací akce dokončena”. To ale zabere nějaký čas, neboť to znamená kompletní výměnu akumulátoru, do té doby navíc nelze využívat víc než 80 procent kapacity baterie.
Dalších 43 881 vozů se podobný či úplně stejný problém může týkat též. Také v tomto případě mohou být baterie vadné, způsobit přehřívání auta a „ve vzácných případech může docházet i k tepelnému šíření” a následnému požáru. Člověk se zase musí smát tomu „newspeaku”, tepelné šíření? Řekl tu někdo někdy někomu o tepelném šíření? „Haló, hasiči? V našem domě probíhá tepelné šíření, přijedete?” Nikdo a nikdy. Myslím, že by ani nepřijeli, mysleli by si, že si z nich utahujete...
Přesná příčina zůstává v tomto případě v mlze a identifikovat konkrétní dotčená auta VW nedokáže. „Současné výsledky analýzy ukazují, že určité odchylky u dodavatele bateriových modulů mohou vést k samovybíjení,” prozrazuje VW jeden ze symptomů, podle kterého lze vadu bateriového paketu odhalit. Pokud se to podle majitelů neděje, VW v rámci svolávací akce provede kontrolu stavu baterie a nainstaluje software, který umí ono samovybíjení detekovat. Na základě výsledků může firma některé baterie znovu vyměnit.
VW předpokládá, že závadami bude v druhém případě trpět asi 1 % svolávaných vozidel (v prvním jde o 100 %), tedy nějakých 450 aut, nedokáže je ale přesně určit. Buď jak buď to asi majitelům na klidném spaní nepřidá. Zda se problém týká i aut prodaných v Evropě, zjišťujeme.
Na éru modelu ID.4 asi VW s láskou vzpomínat nebude. Ale jistě to nepřizná, už tak mizernou image auta nechce dál devastovat. Foto: Volkswagen
