Vyhlášený držák mezi moderními SUV je jako ojetina zajímavější než nový vůz, důvodem není jen cena

Je to jedna z ukázek toho, jak se nabídka nových automobilů vzdaluje představám zákazníků. V tomto případě ale sáhnutí po ojetině opravdu není problémem. Tohle Volvo vydrží, ojeté je podstatně levnější a na rozdíl od nového vozu ho dostanete i s dieselem.

Volvo je jednou z těch automobilek, které mají neochvějnou víru v elektrickou budoucnost. Značka tedy již v roce 2017 oznámila, že celé její portfolio se během dvouletého horizontu dočká jisté formy elektrifikace či hybridizace. V mezičase pak navíc ještě dodala, že zcela skončí s diesely. Toto rozhodnutí mělo vycházet i ze skutečnosti, že na americkém trhu nejsou jednotky spalující motorovou naftu zrovna adorovány, když si však uvědomíme, že USA hrály a vlastně i nadále hrají v aktivitách Volva až třetí housle, je otázkou, zda šlo o správné rozhodnutí.

Loni totiž Švédové prodali pouze 615 121 aut, tedy o 12 procent méně než předloni. Rok 2021 se přitom blížil rekordnímu období z roku 2019, kdy svého majitele našlo 705 452 aut. Volvo je tedy na sestupné trajektorii, čemuž se ostatně při pohledu na skladbu nabídky a její ceny ani nelze divit. Nejlevnějším modelem automobilky je totiž XC40, které startuje na - podržte se - 1 342 000 Kč. Není tomu přitom ještě tak dlouho, co jste si mohli o 20 centimetrů kratší hatchback C30 mohli pořídit o téměř 900 tisíc korun levněji.

Lze pochopitelně uznat, že Volvo se profiluje jako prémiová značka, a proto vůz postavený na fordovské platformě, jenž byl příbuzný s Focusem, poslalo mimo hru. Nicméně prestižním výrobcem je rovněž i BMW. Přitom jak řadu 1, tak řadu 2 pod milion korun nadále koupíte, v případě prvního modelu vám dokonce stačí jen 664 400 Kč. Kromě benzinových jednotek přitom můžete počítat i s dieselovým agregátem, musíte však sáhnout hlouběji do kapsy - konkrétně pro minimálně 802 386 Kč.

Jak se Volvu s tímto přístupem povede do budoucna, lze jen stěží odhadovat. Jisté nicméně je, že zájemci o smysluplné SUV, tedy o takové, které pohání dieselový agregát, jenž je pro danou kategorii ideálem, musí do autobazarů. V těch mohou sáhnout i po druhé generaci modelu XC60, jenž aktuálně jako nový startuje na 1 664 900 Kč. To je o 300 tisíc korun větší částka, než jakou je třeba zaplatit za BMW X3, stejně jako jde o sumu vyšší o zhruba 1,2 milionu korun, než jakou platíte v bazarech.

Pokud si přitom uvědomíme, že druhogenerační XC60 dorazilo v roce 2017, je nabídka aut z druhé ruky skutečně lákavá. Zvláště podíváme-li se na pozici tohoto modelu ve statistikách TÜV - je v silném nadprůměru a mezi moderními SUV patří k vůbec nejtrvanlivějším autům. Vyhnout byste se nicméně měli vozům vyrobeným v roce 2019, a to kvůli kolům, která mohou upadnout či vyluzovat nepříjemné zvuky. Volvo navíc v březnu 2020 povolalo do servisů 736 430 aut, u nichž docházelo na problémy s autonomními brzdami. XC60 pak sice nebylo jediným modelem v rámci dané akce, stížností s ním spojených ovšem bylo více než dost.

V případě zájmu si tedy zkontrolujte, že vůz má prohlídku v servisu a případnou nápravu již za sebou. U aut vyrobených mezi březnem 2017 a říjnem 2018 pak může dojít k selhání modulu, jenž v případě nehody automaticky odešle záchranným složkám vaši polohu, zatímco vozy vyrobené do října 2018 mají vadná ramena zdvihající víko zavazadelníku. Ta totiž mohou za chladného počasí selhat, načež se k vašim taškám nemusíte dostat. Stejně jako nenaložíte třeba kočárek.

Naši němečtí kolegové proklepli exemplář z roku 2020, který je obecně považován za bezproblémový rok. Není tedy divu, že na žádnou z výše zmíněných závad nenarazili. Chválí přitom jak chod dvoulitrového dieselového motoru se 190 koňmi, tak bohatší výbavu. Vůz navíc nemá žádné známky venkovního či vnitřního poškození, najeto pak má jen 18 724 kilometrů. Proto ovšem stojí ne zrovna nízkých 36 990 Eur (cca 885 000 Kč).

Jak jsme nicméně uvedli, XC60 lze pořídit i levněji. Řešit však budete muset jak ony případné potíže, tedy pokud je nevychytal předchozí majitel, tak i poněkud vyšší nájezd. Ten by se sice na kvalitě projevit neměl, daleko četnější používání ovšem mohlo vyústit v poškrábání karoserie, kol a plastů. Volba je tedy jen na vás a záviset bude hlavně na tom, jak naditou máte peněženku. Stále však v bazarech pochodíte levněji a snadno vlastně i lépe než v showroomech.

XC60 druhé generace dorazilo v roce 2017, i nejstarší kousky lze tedy považovat za relativně mladé. Navíc pod kapotou může pracovat i dieselový motor, který je pro švédské SUV ideální jednotkou. Foto: Volvo

