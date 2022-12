„Vyhlazování špiček” v Německu nabírá konkrétní podobu, majitele elektromobilů čekají krušné časy před 5 hodinami | Petr Miler

Ministr hospodářství a ochrany klimatu říká, že Němci nemají problém s dostatkem elektřiny, na pozadí ale chystá omezení, která svědčí o pravém opaku. Jen to z politických důvodů dále nedělá pod hlavičkou svého ministerstva, ale přehrál to na podřízenou agenturu.

Aby člověk došel k přesvědčení, že snahy o totální elektrifikaci automobilové dopravy jsou nerealizovatelné, není třeba dlouhých úvah. Stačí jednoduchá sekvence faktů:

- Elektromobily jsou zásadně dražší, auta, která si podstatná část lidí vůbec nemůže dovolit, - jsou to podstatně hůře využitelná auta, která si podstatná část lidí vůbec nemůže dovolit používat, - druhé zmíněné vyplývá z limitů akumulátorů, pro které se ani dekádu dopředu nerýsuje žádná spása, - i kdyby se jednou podařilo vyvinout akumulátory, které teoreticky dovolí rychle uložit dostatečné množství energie (a náhodou nestály majlant), zdaleka neexistuje dostatek elektřiny, která by je živila, však letos jsme (v Evropě, ne nutně v Česku) na štíru i se „živením” našich dosavadních potřeby, - i kdyby se všechno výše zmíněné podařilo vyřešit, pořád ještě nemáme síť, která by to zvládla tak, aby se nikdo nemusel podstatně omezovat.

Jsou to fakta, jednoduchá, dohledatelná, ověřitelná. Popírat je lze jen teoriemi o „průměrných nárocích” na to či ono, které ale v praxi nikdy nefungují. Představa, že všichni používají svá auta „průměrně”, je asi tak realistická jako doufat, že všem sedne průměrně velké sako. Nesedne nejspíše vůbec nikomu, definující pro dostatečnost jakékoli věci jsou extrémy, nikoli průměry, v tomto celá „elektrická teorie” naprosto selhává.

Že to strůjci plánů na elektrifikaci automobilové dopravy navzdory svým prohlášením dávno vědí, dokumentují zjištění německého Weltu. Ten se dostal k interním dokumentům, které unikly z tzv. Bundesnetzagentur, Federální agentury pro elektrické sítě, která spadá po Habeckovo ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu. To už v minulosti chystalo zákon o tzv. vyhlazení špiček, které by dovolilo provozovatelům elektrických sítí vypnout dobíjení elektrických aut, pakliže by to síť nezvládala. Stalo se to velmi nepopulárním, a tak ministerstvo z celé věci vycouvalo, nyní je ale to samé v bledě modré připravováno pod hlavičkou Bundesnetzagentur. Znovu to ukazuje, že se důvěřiví majitelé elektromobilů musí připravit na krušné časy. A vlastně nejen ti.

„Pokud dojde k přetížení sítě, provozovatelé elektrických sítí by měli být schopni zajistit, aby tepelná čerpadla a soukromé nabíječky pro elektromobily dočasně dostávaly méně energie,” uvádí Welt. Už tedy nejde jen o elektromobily, ale dokonce i o vytápění. Ministr Robert Habeck sice dál tvrdí, že problém s elektřinou neexistuje, je to ale právě jeho ministerstvo, které pověřilo Bundesnetzagentur přípravou těchto omezení. A mají i velmi konkrétní podobu.

„Provozovatelé sítí by měli být schopni omezit takzvaná zařízení s regulovatelnou spotřebou na 3,7 kilowattu. Nikdo by neměl být úplně odpojen,” cituje Welt z plánů agentury. Jediný podstatný posun proti minulosti je tak právě poslední zmíněné - vypínat se nebude, 3,7 kW elektrického výkonu je ale vzhledem k potřebám elektrických aut skoro totéž.

Pokud chcete v domácích podmínkách elektrické auto alespoň trochu rozumně nabíjet, potřebujete tzv. nástěnný box s nabíjecím výkonem alespoň 11 nebo 22 kilowatt. I tak je to relativně málo, např. 100kWh baterii, která je pořád ekvivalentem jen asi 25litrové nádrže na naftu, budete dobíjet v prvním případě asi 10 a v druhém asi 5 hodin. Z hlediska nočního dobíjení je to hraniční čas, pokud vypotřebujete většinu zmíněného množství paliva den co den, pokud ale právě v noci (kdy mají tato omezení být aplikována především) dojde na přiškrcení maxima na 3,7 kWh, z všeho auta se stane prakticky nepoužitelná věc.

Navíc je třeba dodat, že 3,7 kW bude limitem pro celou domácnost. Nesměli byste tedy topit, vařit, dívat se na televizi, ani nic podobného, abyste třeba 105,2kWh (použitelná kapacita) akumulátor BMW iX dobili (s 90% účinností) za 31 hodin. Němci ale vypočítávají, že pokud vám na dobíjení zbude jen 2,3 kW, máte při stejné účinnosti nabito za 51 hodin, více jak dva dny.

Samozřejmě, je to opačný extrém, který v praxi nastane jen zřídka, pokud vůbec - omezení nejspíše nebudou trvat desítky hodin v kuse, BMW iX je velké auto a tak podobně. Přesto to dává představu o tom, jak drastická tato omezení jsou a jak moc nelze věřit prohlášení politiků, že „vše je v pohodě”. Není, nemůže být, stačí si dát dohromady základní, obvykle veřejně dostupná fakta.

Zastánci elektromobility tyto informace nepřekvapivě bagatelizují, stejně nepřekvapivě pořád týmiž pseudoargumenty. Ani nepopírají, že elektřiny zase tak moc není a sítě zase tak moc nestačí, průměrný Němec ale prý denně ujede 38 km a na to i dobíjení s limitem 3,7 kW stačí. Co k tomu dodat?

Samozřejmě, že to většinu lidí nejspíše neomezí, ale je to něco, s čím bychom se měli spokojit v momentě, kdy dnes prakticky kdokoli může mít za pár desítek tisíc z bazaru reálně neomezeně použitelné auto, které nezastaví v pohybu z jednoho konce kontinentu na druhý ani válka a totální nedostatek paliv, když si doma nechá dva kanystry s naftou? Bavíme se o řešeních úplně jiné úrovně, vidlí vedle nejnovějšího traktoru Johna Deera. A všem jsou nuceny ony vidle. Politici by si měli nesmyslnost tohoto přístupu uvědomit dříve, než je někdo obrátí proti nim.

Z dobití takové Škody Enyaq v domácích podmínkách se v Německu brzy může stát docela dobrodružství. Není důvod si myslet, že by situace kdekoli jinde měla být podstatně jiná. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Welt

Petr Miler

