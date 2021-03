Žádané ojeté luxusní SUV Audi je drahé jako čert, jeho kvalita je ale téměř neprůstřelná před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Audi

Vydobylo si velmi dobrou reputaci díky své kvalitní konstrukci, obraz vytrvalce s sebou ale přináší jednu velkou nevýhodu. Má tedy smysl investovat do první generace Audi Q5 jako ojetiny, když stojí tak mnoho?

Od roku 2008 v Ingolstadtu vyrábí středně velké luxusní SUV, které si svět zapamatoval jako Audi Q5. Nejprve se odhalilo v Číně a USA, až posléze v Evropě, která tehdy nebyla vnímána jako tak zajímavé odbytiště pro vozy podobného ražení. Jak mnoho se od té doby změnilo - dnes je Q5 nejprodávanějším modelem značky a byť Čína pro něj zůstává bezpečně nejlepším trhem, Evropa už je druhá.

Q5 je tedy dnes na trhu už 13 let a do roku 2017 se prodává v nové generaci. S ohledem na to by leckdo mohl čekat, že na trhu ojetin musí být k mání docela levně, jenže není. Ceny i těch nejstarších, nejvíce ojetých a nejméně vybavených kusů se sotvakdy dostávají pod 200 tisíci Kč, což může byt pro nejednoho zájemce nepříjemné překvapení. Důvod je ale prostý - vzhledem k robustnosti Q5 je její kvalita považována za příkladnou a poptávka po ojetinách se stále drží velmi vysoko.

Vysoký zájem o vůz přetrvává, i když nejde zrovna o prostorné auto. Místa pro pasažéry je málo zejména v příčném směru - Q5 je úzká, vzhledem k délce vozu 4,6 metru je místa uvnitř nanejvýš průměrně. Do kufru se vejde 540 litrů nákladu, po sklopení zadních sedaček se objem zvýší o tisícovku dalších litrů. Posádku ale čeká pohodlný posed ve zvýšené pozici proti okolí.

Z hlediska materiálů a zpracování se Audi málokdo rovná a uvnitř dlouho druhého největšího sportovně užitkového vozu značky tomu není jinak. Hýčká si své hosty, každým pohledem je patrný vysoký standard zpracování nebo použitých materiálů. Multimediální systém už dnes působí zastarale, ale otočný ovladač má výhodu příjemného ovládání proti čistě dotykové moderně.

Od prvního modelového roku byl pro Q5 nabízen zážehový turbomotor 2,0 o výkonu 155 kW (211 koní) a dva vznětové agregáty - 125 kW (170 koní) a 176 kW 239 koní - znovu o objemu 2,0 litru. O několik měsíců později následoval dvoulitrový benzínový pohon o výkonu 132 kW (179 koní), atmosférický šestiválec 3,2 FSI (199 kW neboli 270 koní), a také dvoulitrový turbodiesel produkující 105 kW (143 koní). V průběhu let došlo k evoluci všech jednotek s účelem zvýšit efektivitu a snížit spotřebu. V případě nákupu doporučujeme hledat nejnovější a optimalizované varianty, auta z prvních let výroby nejsou tak „vychytaná”, jako tak později vyrobená.

Zatímco benzínové motory byly konzistentně prodávány spíše v kombinaci s pohonem všech kol, ale jsou obecně vzácné, typičtější naftové protějšky šly na dračku i s propojením jen na přední nápravu. Základní nafta 2,0 TDI byla k dispozici pouze s manuálním řazením, ostatní varianty mohly být vybaveny volitelně automatickou převodovkou. Šestiválce s manuálem nikdy neexistovaly.

Zájemci o rychlé svezení by neměli opomenout modelový rok 2013, kdy se začala podávat verze SQ5. Vrcholný model byl v zemích EU nabízen pouze s dieselovým motorem, který byl vyladěn na 230 kW (313 koní) a 650 Nm a od roku 2015 se potenciál zvýšil na 240 kW (326 koní), točivý moment zůstal stejný. Provedení označené Plus mělo dokonce dvakrát přeplňovaný šestiválec o výkonu 250 kW (340 koní) a 750 Nm, na trhu je ale raritou.

Audi nabízelo model SQ5 také s benzínovým třílitrem V6 o výkonu 260 kW (354 koní) a 500 Nm, byl však určen pouze pro mimoevropské trhy. Nicméně dá se občas najít několik zbloudilých kopií této nejsilnější první etapy Q5 na evropském trhu s ojetými vozy, cena je logicky vyšší. Ještě vzácnější než SQ5 je hybridní verze, kterou Audi nabídla mezi lety 2011 a 2015, velký zájem o ní ale není ani nyní, zvláště při vysokých cenách, za které se nabízí.

Z hlediska komfortu již základní výbava nabízí potřebné vybavení, které zahrnuje například klimatizaci, rádio, mechaniku na CD nebo 18palcová litá kola. Nabídka atraktivních doplňků Audi vždy byla velmi rozsáhlá, proto je dobré věnovat v bazaru dost času prohlédnutím všech příplatků, aby člověk věděl, co předchozí majitel nakonfiguroval a jestli vše stále funguje bez váhání. Bezpečnostní stránka vozidla je z dnešního pohledu velmi dobrá, což přineslo modelu ročníku 2009 v nárazovém testu Euro NCAP příkladný pětihvězdičkový výsledek.

Příjemné zprávy jako od NCAP přišly také z německých stanic technické kontroly. TÜV Report nejlépe ukazuje, že zkazky o vysoké výdrži všech důležitých komponentů Q5 nejsou přehnané. I když tento model bývá využíván i jako služební automobil s velkou porci najetých kilometrů, vydrží. Opravdu dobře si vedou díly řízení a tlumení, zde si inspektoři TÜV téměř nemají na co stěžovat.

Velmi dobře obstála životnost brzdového systému a osvětlení - většina důležitých součástek je nadprůměrně odolná, což je dobrá zpráva pro všechny zájemce. Jedinou drobnou výtkou TÜV je větší opotřebení poloos u některých více jetých exemplářů, to je ale v podstatě vše, na co si dát pozor. Podle statistik autoklubu ADAC je pak autem, ke kterému musí statisticky nejméně často vyjíždět kvůli selháním na cestách. Pokud lze nějak definovat obsah jedničky s hvězdičkou ze spolehlivosti aut, bude to přibližně takto.

Q5 je mezi ojetými SUV opravdu dobrou volbou, navzdory vyšším nákladům na servis. Kvalita ale má svoji cenu a právě ta je u ojeté Q5 největším nedostatkem. Na zachovalý, nepříliš jetý a slušně vybavený diesel s pohonem všech kol z pozdějších let výroby (mezi ojetinami nejžádanější kombinace) to chce pořád alespoň 400 tisíc Kč. To vážně není málo, podle našich zkušeností ale není lepším řešením hledat levnější alternativu a čekat, kolik ušetřených peněz padne za první servis.

Audi Q5 8R je velmi kvalitně zpracované středně velké SUV. Ojeté vozy si právě kvůli tomu drží vysokou cenu, je to statisticky jedno z nejspolehlivějších aut vůbec. Foto: Audi

Zdroje: Auto Bild, TÜV

