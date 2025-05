Výkonná elektrická Kia nepřestává ruinovat majitele, za roční auto se zanedbatelným nájezdem v aukci nikdo nedal ani polovinu původní ceny včera | Petr Miler

/ Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Přijít o víc jak polovinu pořizovací ceny auta za rok a něco vlastnictví při nájezdu mrzkých pár desítek tisíc km je velká bolest v každém případě. U auta s cenou v řádu milionů korun to ale bolí o to víc. A jeho prodej není žádnou nepromyšlenou nabídkou dealera, víc za něj prostě nikdo nedal.

O tom, že elektromobily jsou děla ztráty hodnoty, jsme psali nejednou, stejně jako jsme zmiňovali, co k tomu vede. Nebudeme se tedy vracet ani k omezené životnosti vskutku extrémně drahých baterií, ani nedostatečně široké využitelnosti pro typické kupce ojetin, ani k zřejmě dominantnímu faktoru, jímž je uměle vyvolaná poptávka na trhu nových vozů, kterou dalece nevyvažuje přirozenější tržní situace v bazarech.

Tak či onak - ojetých elektromobilů se nabízí dramaticky víc, než je trh schopen absorbovat, což vede k mohutnému přetlaku nabídky nad poptávkou. Ceny ojetých elektrických aut jsou tedy relativně velmi nízké, a protože ztráta hodnoty je cena nového vozu mínus cena ojetiny, kterou je někdo ochoten vám zaplatit, výsledkem jsou skutečně extrémní poklesy.

To všechno víme a chápeme, co nás přece jen zaráží, je fakt, že situace se s časem ani trochu nezlepšuje, naopak se spíš zhoršuje. Nabízené elektromobily jsou přitom postupně lepší, navíc levnější, jakási manipulativní osvěta kolem nich je skoro nekonečná, přesto nelze vysledovat, že by se propady zmenšovaly. Naopak „větší data” ukazují, že nůžky mezi poklesy hodnoty elektrických a spalovacích vozů se dál rozevírají a někde elektromobily ztrácí hodnotu dokonce pětkrát rychleji než diesely. Pětkrát.

Pozoruhodných nových důkazů tohoto stavu jsme svědky dnes a denně, některé jsou ale opravdu peprné. Jedním z přeborníků na tomto poli je jinak chválená Kia EV6 GT, která nejenže je elektrická, ale je také na Kiu absurdně drahá, stále stojí v základu víc jak 1,7 milionu Kč. Věnovali jsme se tak už dříve některým kusům, které hodnotu ztratily velmi rychle, přesto přichází nové, které ji ztrácí ještě rychleji. A vůz na fotkách patří mezi ně.

Pro další informace o autě samotném vás odkážeme třeba naposledy zmíněný článek, tady vážně jen ke ztrátě hodnoty - auto na přiložených fotkách bylo v USA pořízeno v létě roku 2023, není to tedy ani dvouletý vůz. Navíc toho moc nenajel, dnes má na tachometru 33 800 km. Je to v podstatě tzv. roční auto, vysněná ojetina, kterou mnozí kupují pomalu za ceny, za které je první majitel (po slevě) reálně koupil, tady je ale všechno jinak.

Vůz byl pořízen za 64 360 USD, dnešním kurzem za asi 1,42 milionu Kč, v USA je zkrátka levněji. Ani ve srovnání s Evropou nízká pořizovací cena ale bolest majitele neumenšila. Před pár dny totiž vůz nabídl bez rezervní ceny na aukčním webu Cars and Bids a nikdo za něj nedal víc jak 31 250 USD. To je asi 688 tisíc Kč, neskutečně málo na tak drahé auto, které si toho užilo tak málo. Ale je to tak, majitele EV6 GT přišel rok a něco s tímto autem na 740 tisíc Kč jen na ztrátě hodnoty. Aktuální hodnota vozu je navíc díky aukčnímu prodeji přes tak etablovaného prostředníka naprosto objektivní a reflektuje skutečnou tržní cenu, nic jiného.

To jsou kruté počty, něco nám říká, že tento člověk si elektrickou Kiu znovu nekoupí. Někteří si z těchto dat vyvozují, jaká to může byt výhodná koupě v podobě ojetého vozu, ale i tady máme výhrady. Cena těchto aut relativně rychle klesá dál a obáváme se, že zrovna EV6 GT se touto optikou nevyplatí vlastnit prakticky nikomu...

Tahle Kia přišla prvního majitele za rok a něco a pár desítek tisíc km na neskutečné peníze, je nám ho skoro líto. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Zdroj: Cars and Bids

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.