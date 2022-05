Výkonnější a vybavenější alternativu Škody Karoq lidé v bazarech přehlíží, o to levněji ji ale koupíte včera | Petr Prokopec

Je to vůz, který mezi zájemci o SUV z druhé ruky nevytane na mysli skoro nikomu, přitom nejde o nezajímavé ani špatné auto. Právě ignorace většinou trhu jej ale činí potenciálně zajímavou volbou.

Pokud jste uplynulé dva roky nestrávili v umělém spánku či mimo planetu Zemi, nejspíše víte, že nových aut je značný nedostatek. Stojí za tím rozličné faktory, podstatné však je, že tím byl ovlivněn i trh s ojetinami. Kde holt nejde koupit auto nové, koupí si lidé alespoň ojeté, navíc v nabídce chybí „čerstvé ojetiny” od těch, kteří si nový vůz nekoupili. Vzniká tak začarovaný kruh, který ceny žene výš a výš, vývoj za poslední rok je velmi výmluvný.

Nabízených ojetin je tedy málo, jsou drahé a jejich kvalita přesto klesá. V důsledku toho jsou zájemci o auta z druhé ruky nuceni přistupovat na mnohé kompromisy, ať už se týkají ceny, nájezdu, výbavy... A nebo dokonce značky a modelu. Ke slovu tak přichází i alternativy, o nichž dříve málokdo uvažoval.

Tím nechceme naznačit, že by třeba SsangYong Korando třetí generace vyráběný v letech 2010 až 2019 byl špatným vozem. Nicméně ruku na srdce, korejské SUV nebylo trhákem ani jako nové. Rekordním byl pro něj rok 2015, kdy se v rámci celé Evropy prodalo 5 795 aut. Často i dvojnásobně vyšší registrace má přitom srovnatelně velká Škoda Karoq na kontě za pouhý měsíc. Korando tak bylo a je alternativou, což opravdu nemyslíme zle. V případě ojetin to lze naopak snadno vnímat jako pozitivum.

Pokud byste totiž aktuálně sáhli po ojetém českém SUV, pak i v případě aut z roku 2017, jenž mají na kontě statisíce kilometrů, musíte vylovit z peněženky alespoň 330 tisíc korun. Stejně staré Korando nicméně startuje o zhruba 100 000 Kč níže. Nájezd dostupných aut ale obvykle nepřekročil 100 000 km, v motorovém prostoru lze navíc počítat i s dieselovou dva-dvojkou produkující 178 koní, zatímco Karoq ve většině případů pohání litrový tříválec disponující 116 koňmi. A místo základních specifikací se dočkáte slušné výbavy. To jsou velmi podstatné rozdíly.

Znamená to tedy, že byste měli myšlenky na Škodu zapudit a začít pátrat po ojetém Korejci? To se rozhodli ověřit naši němečtí kolegové, kteří v autobazaru poblíž Brém narazili na exemplář z roku 2018, který má najeto pouhých 14 080 km. Takto specifikovaný Karoq by vás vyšel na přibližně půl milionu, Korando je však nabízeno za 12 480 Eur (cca 308 tisíc Kč). To je na dané poměry velmi slušná cena, zvláště když počítat lze s vyšší úrovní výbavy zahrnující mimo jiné multimédia s navigací.

Hned na úvod nicméně musíme zmínit, že daná technika odpovídá spíše minulé dekádě, nikoli současnosti. Jakkoliv ovšem sedmipalcový středový displej není zrovna velký a na nelze jej ovládat dotykem, stále bez problémů funguje. Mimo to lze interiéru ještě vytknout pár oděrek na plastech a místy lehce ošoupané čalounění, tím však důvody ke kritice končí. Vpředu i vzadu totiž můžete počítat s dostatkem místa, zavazadelník pak zvládne pobrat 468 až 1 312 litrů nákladu.

Co možná někoho zamrzí, to je absence asistenčních systémů. Se zpětnou kamerou nicméně lze počítat, stejně jako se solidní kvalitou. SsangYong má ostatně v tomto ohledu blíže třeba k Nissanu a Mitsubishi než k Dacii. Jeho stěžejním problémem se nicméně může ukázat pragmatismus předchozích majitelů. Ti totiž často sahali po pohonu všech kol, neboť s vozem vyráželi mimo zpevněný asfalt. Tím však umocnili největší neduh vozu, a to sklon ke korozi.

V případě zájmu se tedy vždy nejprve sehněte k podvozku a prověřte, zda bude třeba některé komponenty jako výfuk vyměnit, nebo jestli postačí jen anti-korozní ochrana. Stejně tak se raději vyhýbejte benzinovým motorům, které jsou sice robustní, ale příliš žíznivé. Oslňující dynamiku pak nemají v popisu práce. Diesely mají na kontě lepší vysvědčení, přičemž kromě oné dva-dvojky je k mání také dvoulitr se 175 koňmi. Ten byl nicméně nabízen jen do roku 2015.

Jsme ve finále, a to u nešvaru, který není vidět na první ani na druhý pohled. SsangYong totiž v roce 2009 zamířil do nucené správy a jeho kondice od té doby není z nejlepších. Výrazně tak ubylo dealerů, a tedy i servisních center. V České republice není situace nejhorší, v případě zájmu si ale raději ověřte, zda máte alespoň ve vzdálenějším okolí někoho, do se vám o takové auto postará.

Druhá generace SsangYongu Korando dokáže oslovit i designem, za kterým stojí Italdesign. Špatně na tom není ani po stránce kvalitativní, zkontrolovat je ale rozhodně třeba podvozek. Ceny jsou na dnešní dobu velmi příznivé. Foto: SsangYong

