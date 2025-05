Výletníci pozor, Itálie na některých místech zakáže vjezd dieselů. Takový chaos mohli vymyslet jen Italové včera | Petr Prokopec

S podobnými omezeními Italové nepřichází jako první, jejich podání je ale tak neskutečně chaotické, že snad ani sami nemohou tušit, kde a jak co platí. Tedy platit bude, po několika odkladech tato omezení vstoupí v platnost v druhé polovině letošního roku.

Jedním z nejznámějších děl fiktivního českého velikána Járy Cimrmana je hra Hospoda na mýtince, ze které dnes zmíníme jednu z úvodních pasáží. V nich hostinský zmiňuje, že jeho dědeček „byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl. Ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejprve si proto otevřel hospodu u silnice na Písek, ale chodili mu tam lidi. Pak si najal hostinec na náměstí v Opočně, ale zase mu tam chodili. A tak si postavil tohleto“. Tedy onu hospodu na mýtince, kde o živáčka nezavadíte, co je rok dlouhý.

Po podobném osudu nejspíše touží některé italské regiony, a sice piemontský, benátský, lombardský a Emilia-Romagna. Místní politici se totiž rozhodli, že do některých částí těchto končin zakážou vjezd majitelům dieselových aut. Toto omezení mělo vejít v platnost už v roce 2023, nakonec však bude účinné až od 1. října letošního roku. Většinu letošních dovolenkových cest tedy toto omezení ještě mine, podzimní a zimní cesty už ale zasáhne. Jak? Na to se nedopovídá snadno, nesmíte se v podstatě v nesprávný čas ocitnout na nesprávném místě. Celé opatření je totiž italské tak moc, jak jen to jde.

Jediné, co je jasné, je vymezení problematických dieselových aut. Zákaz se totiž bude vztahovat na všechny, která plní maximálně emisní normu Euro 5. Ta vešla v platnost v roce 2009 a nová auta podle ní byla homologována až do roku 2014, omezení se tedy dotkne i ne až tak starých vozů. Vjezd do zmíněných regionů prozatím plošně omezen nebude, také se ale nebude týkat jen center město. Místo toho nebudou moci majitelé těchto dieselů vjet do jakékoli části měst, jejichž počet obyvatel přesahuje 30 tisíc.

To ovšem není vše, každý region má totiž pravidla trochu jiná. V Piemontu začne zákaz platit v říjnu a bude trvat do 15. dubna 2026, přičemž tímto datem bude končit i v dalších letech, kdy se počátečním termínem stane 15. září. Nicméně vždy jen v pracovních dnech, tedy od pondělí do pátku, a to ještě navíc od 8:30 do 18:30 hodin. Hlavně turisté by tedy měli soustavně koukat na hodinky i do kalendáře, stejně jako si dopředu musí nastudovat velikost italských měst.

V Lombardii jsou již pravidla poněkud jednodušší, zákaz totiž začne platit od 1. října nastálo, ovšem jen mezi 7:30 a 19:30. V případě regionu Emilia-Romagna pro změnu půjde jen o pracovní dny, a to v období od 8:30 do 18:30. Výjimky tak nebudou spojené pouze s Benátskem, kde je onen 1. říjen posledním dnem, kdy dotčené diesely mohou do větších měst. V tom proslulém svými vodními kanály, gondolami a domy stojícími na dřevěných pilířích se ale stejně autem prakticky jezdit nedá, skončíte na odstavném parkovišti na jeho kraji.

Pokud zákaz překročíte poprvé, můžete se dočkat pokuty do výše až 168 Eur neboli asi 4 200 korun. Při opakovaném vjezdu vám pak hrozí měsíční zákaz řízení. Ten ale pochopitelně bude moci být prozatím vymáhán pouze v Itálii, navíc jen za předpokladu, že policisté se pochlapí a na rozdíl od politiků budou preferovat pořádek před chaosem. Že by ale opatření vedlo ke zlepšení ovzduší, kvůli čemuž bylo zavedeno, to se nestane za žádných okolností, v této podobě je to spíš podtržení italského koloritu.

Zdroj: Urban Access Regulations

