Výměna dvou svíček a kabelů na motoru Bugatti je tak drahá, že byste místo ní mohli mít celé nové auto

/ Foto: Bugatti

Zapomeňte na hororové příběhy majitelů ojetých prémiovek od Mercedesu nebo Audi, tohle je ještě úplně jiný svět. Už sehnat nezbytné díly může být velké trápení, zaplatit je a instalovat ovšem potrápí ještě víc.

Není těžké někoho zaslechnout stěžovat si na množství peněz, které musí vydávat v souvislosti s provozem svého auta. Jednou za rok nebo dva prohlídka, pravidelné výměny oleje, k tomu sem tam brzdy, pneumatiky na léto a zimu, vyčištění klimatizace. Nad to pojištění, palivo, letní a zimní kapalina do ostřikovače... Je toho fůra a s většími nájezdy to i velmi dobře situovanému člověku může dost lézt do peněz.

Velmi markantním se to vzhledem k ceně vozu může stát třeba při koupi ojeté německé prémiovky. Sehnat za dobrý peníz zachovalé BMW řady 5 či 7, popř. ekvivalenty od Audi a Mercedesu může být velmi snadné, „uživit” taková auta ale může být skoro neřešitelným úkolem. Přesto je třeba říci, že i tato potenciální trápení jsou v podstatě ničím vedle toho, na co se musí připravit majitelé Bugatti.

V případě vlastnictví byť „jen” staršího Veyronu se pohybujeme v jiné lize a peníze potřebné na roční provoz normálního auta nemusí vystačit ani na jeden banální úkon. S tím už se důkladně svěřil nejeden majitel, přesto je provoz Bugatti spojen s řadou překvapení. A dnešní případ mezi taková překvapení patří.

Podělil se o něj jeden nezávislý mechanik, který se stará ojeté supersporty. Nejde tedy o žádnou nehoráznost autorizovaného servisu, kde slouží lidé opravující škodovky, pro případ návštěvy majitele Bugatti nahodí kombinézu s logem francouzské značky a účet za totéž je desetinásobný. Je to v podstatě nevyhnutelné minimum pro případ takové opravy, přesto je to „raketa”.

Co se tedy stalo? Už to je pozoruhodné - majitel si všiml, že na dvou válcích motoru W16 při jízdě na plný plyn v rychlostech přes 225 km/h vynechává zapalování. Klobouk dolů před tím, kdo to vůbec zaznamenal, válce 13 a 16 každopádně potřebovaly nové svíčky a kabely zapalování s integrovanými cívkami. Za normálních okolností banální úkon, který zvládnete sami před domem během pěti minut a stát vás to bude pár stovek. Tady? Osina, opravdu s velkým O.

Už možnost svíčky a cívky vyměnit vyžaduje sundat prakticky všechny zadní panely karoserie krom zadního nárazníku. A to majitel může být rád, že motor nemusel ven. „Jediný způsob, jak takhle dostat cívky ven, je přeříznout asi plastových pásek a odtrhnout kabelový svazek motoru od držáků, aniž by vám cokoli upadlo do motorového prostoru. I přes to všechno zapalovací cívky válců 6 a 13 narážejí na plnicí potrubí, takže i to musí z cesty,“ říká mechanik, který se do této fušky pustil. A níže můžete vidět dokumentaci toho, jak s tím vším bojoval.

Obvykle to trvá 40 až 50 hodin práce, on to zvládnul za 35 hodin. V takovém případě není divu, že vyměněny byly všechny svíčky a kabely s cívkami, což se tedy dělá docela běžně, ovšem ne v případě, že kabel (jeden) stojí 730 dolarů (asi 15 600 Kč) a svíčka (jedna), stojí 170 dolarů (3 600 Kč), i když jde o stejný díl jako na některé Volkswageny za desetinovou cenu. A navíc se na dodání kabelů čekalo déle než měsíc...

Není divu, že tohle dílo stojí dost přes 20 000 USD, tedy někam ke 450 tisícům Kč. Za to můžete mít už slušné nové auto, celé. S kabely, svíčkami, k tomu také s motorem, převodovkou, karoserií, zárukou na několik let... Svět Bugatti je prostě jiný, i vydělávat milion za měsíc může být málo, abyste si něco jako Veyron mohli dovolit a nebýt psychicky na kaši z představy, že vám přestanou pálit pouhé dva válce z šestnácti kdesi na Autobahnu.

Bugatti Veyron je úchvatné auto - vždy bylo a vždy bude. Ovšem udržovat jej při životě je kříž, i když děláte maximum pro to, aby to vyšlo co nejlevněji. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: FixItSteven@Reddit

Petr Miler

