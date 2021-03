Vyplatí se koupit některými dál vytouženou Škodu Fabia RS TDI, když její ceny konečně padly? před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Naftová Fabia RS byla kdysi autem snů svého druhu. Šlo o rychlé, úsporné, vybavené a dál praktické mini. Léta se její ceny držely velmi vysoko, teď ji můžete koupit za desetitisíce. Ale měli byste?

Škoda Fabia označená písmenky RS byla ostřejší variantou odvozenou ze standardního hatchbacku. Světovou premiéru si odbyla skoro přesně před 18 léty, v březnu 2003 na ženevském autosalonu. Vzhledově byla laděna do lehce sportovního tónu, například přední nárazník s integrovaným spoilerem byl z výroby kvůli homologačním kritériím vysunut dopředu a interiér s tvarovanými sedadly a výraznějším bočním vedením naznačoval talent k akčnějšímu svezení. Mnoho řidičů si optickou podobnost pletlo s provedením WRC jako takovým a rádi se podle toho chovali na silnici.

Závodního ducha poněkud potlačoval přeplňovaný naftový motor 1,9 TDI PD s výkonem 96 kW (131 koní) a 310 Nm v kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou. Na škodovkou značenou písmeny RS to nebylo mnoho ani svého času, vůz se ale vyznačoval dobrým poměrem výkonu a spotřeby paliva. I dnes by byla Fabia RS první generace dobrou volbou, bohužel je většina po náročné službě v rukou nevybouřených majitelů.

Lepší výběr se najde v zahraničí, ani tam to ale není žádná sláva. V celém Německu je dnes na prodej pět aut, z nichž to nejzachovalejší má najeto 144 tisíc km. Typičtější jsou nájezdy ještě vyšší - Fabie RS s 200 a více tisíci km je standard, s více jak 300 tisíci km pořád obvyklá věc. A vůz to obvykle nemá problém vydržet, známe jeden exemplář s více jak 500 tisíci km a pořád se má docela k světu. Žádoucí je pochopitelně sáhnout po voze co nejméně jetém, i tak je ale třeba se zaměřit na několik oblastí, aby se zdánlivě dobrý výběr časem neprodražil.

Z hlediska motorového prostoru je potřeba zmínit jednoduché turbodmychadlo, které samo o sobě málokdy způsobuje potíže. Občas dochází k poklesu výkonu doprovázené rozsvícenou kontrolkou na palubní desce, což bývá nejčastěji způsobenou tzv. váhou vzduchu. Mohou se objevit úniky kapalin okolo vysokotlakého čerpadla. Hlučný projev dieselové jednotky a černý kouř z výfuku naznačuje opotřebovanou vačkovou hřídel, výměna se prodraží. Pozor na rozvody a vodní čerpadlo - měly by být měněné každé čtyři roky nebo 120 000 kilometrů.

V oblasti převodovky hrozí použitým Fabiím RS opotřebované spojky po nešikovném majiteli. Pokud se při zkušební jízdě nedá plynule řadit všechny rychlosti, přijde nutnost vyměnit součásti převodového ústrojí. Vyplatí se rovnou investovat do nového setrvačníku. Další díly, které není radno vynechat kontrole, jsou tlumiče, kde se vyplatí zkontrolovat netěsnosti. Trpí také zadní pouzdra předních ramen kvůli těžkému motoru před přední nápravou.

Doporučuje se nespěchat s prohlídkou. Je nutné pečlivě postupovat krok po kroku a nepodcenit ani rezavé fleky znamenající pravděpodobně neodbornou opravu. Něco o historii napoví vlhko pod předními koberci v interiéru, kam občas pronikala voda přes pylový filtr kvůli ucpaným ostřikovačům. Mokré louže vzadu pod nohama teoreticky odhalí netěsnosti dveří. Uvnitř kabiny stojí za to pomačkat postupně všechny ovladače a počkat na odezvu jednotlivých funkcí, nebylo by překvapením, kdyby nefungovalo foukání topení v pozici 1, 2, 3, ale jen na úrovni ovladače 4, takto se projevuje vadný rezistor.

Na evropském trhu je možné rozlišit několik kategorii Fabií z hlediska cenové nabídky. První kategorie do cca 70 tisíc Kč čítá vozy s vysokým nájezdem z let 2003 až 2004 mající doklady o částečné či úplné historii. Druhá kategorie mezi cca 70 a 100 tisíci Kč reprezentuje výběr vozů z let 2004 až 2007 se středními nájezdy, často čerstvě vyměněnými rozvody a vodním čerpadlem - už takové jsou ale na trhu výjimkou. Třetí skupina za více než 100 tisíc Kč už jsou velmi zřídka nabízené kusy s omezenými nájezdy a velmi dobrým stavem blízkým originálnímu. Výše už se pochopitelně pohybují jen ty nejméně ojeté nejlépe a nejlépe udržované modely.

Je to pořád dost peněz na vždy morálně a někdy i fakticky 18 let staré auto, ale jsou to konečně částky, za které si solidní kus může dovolit koupit i méně majetný řidič. Pokud byste po první Fabii RS TDI zatoužili, důležitý je vhodný výběr, inteligentní požadavky, ale hlavně pořádná prohlídka všech míst s důrazem na výše zmíněné typické problémy. I z první Fabie RS pak může být výhodně koupený, dlouhověký hbitý sluha s nízkou spotřebou.

Stále vyhledávaná Fabia RS první generace může být levný a hbitý dopravní prostředek pro spořivého majitele, je ale třeba natrefit na hezký kousek a dát si pozor na typická úskalí. Ilustrační foto: Škoda Auto

