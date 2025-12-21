Výrobce elektromobilů svým posledním krokem nechtěně přiznal, jak ohromně tato auta ztrácejí hodnotu

Dokud to říkají kritici vnucování elektrických aut, dá se s tím diskutovat, ale když to takto přiznává sám jejich výrobce? Masivní propady hodnoty v čase jsou prostě fakt, který k těmto vozům patří kvůli přemíře nabídky vzhledem k poptávce i přirozeným limitům akumulátorů.

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Výrobce elektromobilů svým posledním krokem nechtěně přiznal, jak ohromně tato auta ztrácejí hodnotu

21.12.2025 | Petr Prokopec

Výrobce elektromobilů svým posledním krokem nechtěně přiznal, jak ohromně tato auta ztrácejí hodnotu

/

Foto: Lucid

Dokud to říkají kritici vnucování elektrických aut, dá se s tím diskutovat, ale když to takto přiznává sám jejich výrobce? Masivní propady hodnoty v čase jsou prostě fakt, který k těmto vozům patří kvůli přemíře nabídky vzhledem k poptávce i přirozeným limitům akumulátorů.

Na hodnotě postupem času roste jen hrstka výjimečných aut, většina ji naopak ztrácí. Téměř cokoli mainstreamového patří do druhého tábora, z elektrických modelů je to pak prakticky všechno, vzácné speciály nevyjímaje, navíc katastrofálním způsobem. Jen Tesla v jeden čas dokázala kráčet proti proudu, když o její auta byl zájem a výrobní kapacity zůstávaly omezené, to ale všechno odvál čas už před řadou let.

Ještě dřív, konkrétně v roce 2007, automobilku opustil její viceprezident Bernard Tse, který založil značku Atieva. O šest let později se pak k němu přidal někdejší technický šéf Tesly Peter Rawlinson, načež došlo k přejmenování společnosti na Lucid Motors. Na její první vůz, elektrický sedan Air, bylo třeba vyčkat do roku 2021, přičemž loni se nabídka firmy rozrostla o taktéž elektrické SUV Gravity. Jejich prodeje ovšem ani v nejmenším nedosahují měřítka Tesly, třeba letos za prvních devět měsíců bylo zákazníkům předáno jen 10 500 vozů.

Lucid přesto dospěl k názoru, že jeho aut je už v oběhu dostatečné množství, a proto není od věci začít nabízet certifikované ojetiny. Nastaveny byly poměrně přísné parametry, neboť do programu mohou vstoupit pouze vozy po prvním majiteli, které mají najeto méně než 100 tisíc kilometrů. Pokud je tato podmínka splněna, pak technici Lucidu prověří více než 160 kritických míst, aby bylo zajištěno, že si nový zájemce nekoupí nic problematického. Proto ostatně po zjištění závad dojde na jejich opravu.

Lucid ovšem nehodlá zůstat jen u toho. Pokud si to totiž klientela bude přát, může dokonce dojít na vylepšení oproti původní specifikaci - na palubu tak mohou zamířit třeba nejnovější asistenční systémy. Jakmile jsou tyto vozy nabídnuty k prodeji, dochází u nich je spojení zbytku původní čtyřleté záruční lhůty a nové dvanáctiměsíční garance. Po celou tu dobu navíc bude moci vlastník počítat také se silniční asistenční službou. To zní opravdu lákavě a vede k domněnce o neskromných prodejních cenách, o takových ale skutečně nemůže být řeč. Program Lucidu neexistuje ve vzduchoprázdnu a firma sama nechtěně přiznává krutou realitu popsanou zkraje.

Aktuálně nejlevnější nabízenou ojetinou touto cestou je sedan Air ve verzi Pure z roku 2023, který jako zcela nový stojí 70 900 dolarů, tedy 1,47 milionu korun. Na dvouletý kousek s nájezdem 32 200 km vám ovšem stačí 45 498 USD neboli 945 tisíc korun. To je opravdu razantní propad hodnoty, který ovšem není ojedinělý. Za nejdražší certifikovanou ojetinu, Air Touring s 35 400 najetými kilometry z roku 2024, totiž dáte 56 998 USD (1,18 milionu Kč). Jako nový ovšem tento vůz stojí 79 900 USD (1,66 milionu Kč).

Pro zájemce o auta z druhé ruky je to jistě dobrá zpráva, ale jen do chvíle, než zjistí, že se stejný problém týká i jich. Sama automobilka tak kupcům předem dokazuje, že s koupí elektrického auta přijdou o nemalé peníze, ať budou dělat cokoli - ani takový program hodnotu neochrání. A vzhledem k důvodům tohoto stavu probíraným nejednou je nanejvýš pravděpodobné, že jeho auta budou na hodnotě výrazně ztrácet i nadále.

S Teslou tak sice přišel příjemný elektrický sen, ovšem ten neměl dlouhého trvání a byl nahrazen spíš noční můrou. V současné době totiž vás totiž nic nepřipraví o peníze tak rychle a v tak velkém množství jako právě bateriový pohon. Ztráta hodnoty se tak pro zájemce stala pomalu větším strašákem než slabý dojezd či nedostačující dobíjecí infrastruktura. Pokud tedy některé automobilky pořád doufají v rychlý přechod od spalovacích aut k těm elektrickým, čeká je jen zklamání - není to v tuto chvíli reálné.


Výrobce elektromobilů svým posledním krokem nechtěně přiznal, jak ohromně tato auta ztrácejí hodnotu - 1 - Cadillac CT5-V Blackwing versus Lucid Air 04Výrobce elektromobilů svým posledním krokem nechtěně přiznal, jak ohromně tato auta ztrácejí hodnotu - 2 - Cadillac CT5-V Blackwing versus Lucid Air 05Výrobce elektromobilů svým posledním krokem nechtěně přiznal, jak ohromně tato auta ztrácejí hodnotu - 3 - Cadillac CT5-V Blackwing versus Lucid Air 06
Chcete plně funkční, málo jetý a tovární garancí krytý elektrický sedan Air? Nyní vám ho jako certifikovanou ojetinu prodá přímo automobilka. A za dobré peníze. To ovšem jen potvrzuje špatné zprávy nejen pro první majitele, ale i pro jakékoli další, hodnota těchto vozů padá neobvykle rychle v jakékoli fázi jejich životního cyklu. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Lucid Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.