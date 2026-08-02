Výrobce pneumatik se zeptal lidí, jaký typ auta by vzali na cestu za výlety. Pro „elektrické věřící” jsou výsledky velkou tragédií
Petr ProkopecSlepá víra v jedinou budoucnost aut zase jednou dostala na zadek, v tomto případě vlastně nepřekvapivě. Tušíme ale, že ani tak masivní odmítnutí elektrického pohonu pro takové využití na uvažování většiny automobilek nic nezmění.
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Výrobce pneumatik se zeptal lidí, jaký typ auta by vzali na cestu za výlety. Pro „elektrické věřící” jsou výsledky velkou tragédií
včera | Petr Prokopec
Slepá víra v jedinou budoucnost aut zase jednou dostala na zadek, v tomto případě vlastně nepřekvapivě. Tušíme ale, že ani tak masivní odmítnutí elektrického pohonu pro takové využití na uvažování většiny automobilek nic nezmění.
Proti elektrickým autům jako takovým netrpíme a nikdy jsme ani netrpěli žádnými předsudky. Celou dobu říkáme jen jedno: Není to řešení, se kterým by dnes šlo obsloužit 100 procent „automobilových potřeb”, tak jím přece ksakru nelze zaplevelit 100 procent automobilové nabídky. To nedává smysl a pokus o něco takového bude mít tisíc a jeden negativní dopad.
Místo toho, aby si někdo tuto zcela racionální a věcnou námitku vyslechl, uznal její neoddiskutovatelnou platnost a jednal podle toho, se ale automobilky snaží dokázat, že jejich elektromobily to prostě dokážou a budou skvělé pro všechno, všechny a všude. Pak se podobně jako třeba dnes Porsche diví, když skutečně nejsou...
Sportovní segment ale není jediný, ve kterém si elektrický pohon moc neškrtá, limity baterií jsou čárou přes rozpočet jakémukoli energeticky náročnějšímu využití auta, popř. jeho používání dál od civilizace. Místo, kde si vystačíte i se 100 nebo 200 km vzdálenou první benzinkou, se snadno stane tím, kde si nevystačíte se 100 nebo 200 km vzdálenou první nabíječkou. V prvním případě ostatně často nemusíte dělat vůbec nic zvláštního, pokud nemáte auto s prťavou nádrží. A pokud ano, vezmete si sebou kanystr za pár korun, který s 20 lity paliva a asi 20 kily hmotnosti znamená přibližně to samé co půltunová baterka za milion. Víc není třeba dodávat
Ve finále nás tedy opravdu nepřekvapují výsledky ankety, kterou uspořádal výrobce pneumatik Hankook. Ten se stejně jako minulý rok ptal motoristů v USA, zda během léta plánují nějaké výlety do přírody. A pokud ano, jaký typ auta si na něj vezmou. Zajímavé je, že z tisíce respondentů hned 64 procent odpovědělo, že se na cesty do aspoň menší divočiny chystá, ve srovnání s loňskými 34 procenty jde o značný nárůst. Tehdy však Hankook pokládal otázku trochu jinak - zajímalo ho, kolik lidí by se chtělo naučit řídit tak, aby s autem zvládli i pohyb mimo zpevněné cesty.
Pro nás jsou ale podstatnější jiné dotazy, především pak ten, jaká auta považují lidé při cestách za výlety za nejvhodnější. A jaký typ pohonu by měla být. Přičemž 52 procent považuje za ideál SUV, zatímco 36 procent dalo svůj hlas pick-upu. V případě prvního zmíněného tábora pak 79 procent lidí volí spalovací pohon, ve druhém je takových dokonce 87 procent. Tedy jinými slovy, každý sotva pátý člověk si dokáže představit, že by si na takovou cestu vzal elektrické auto.
Překvapuje to někoho? „Elektrické věřící” asi ano, pro ty budou výsledky takové ankety jednou velkou tragédií. Však i opačné poměry by byly problém, pakliže máme všichni přejít na elektrická auta s úsměvem přes pistoli u hlavy bez ohledu na to, kdo jsme, kde žijeme, jaké auto preferujeme nebo co s ním děláme. Fakt, že pro něco tak obyčejného jako výlety do přírody nechce elektrické auto skoro nikdo, je všeříkající.
A není to žádná americká specialita, v Evropě jsme svědky podobných závěrů. Např. fakt, že skoro polovina řidičů elektrických aut se chce vrátit ke spalovacím vozům po jedné zpackané dovolené s nimi, je to samé v bledě modrém, výsledek katastrofální neschopnosti těchto aut podobné potřeby obstarat bez velkých příprav, za jiných než příhodných podmínek apod. Když ale místo zdravého rozumu začne nějakou diskuzi ovládat ideologie, racionální argumenty jdou stranou...
Takový Rivian pořídil snímky svého pick-up R1T dokonce v Pekelné bráně v Utahu, což je oblíbená exotická výletní destinace. Ovšem ani tak by si tento vůz pro cestu tam nezvolilo víc než 13 procent lidí. Foto: Rivian
Zdroj: Hankook Tire
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