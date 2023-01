Vytoužený VW Touareg 7P je dnes ojetý až překvapivě výhodnou koupí, stačí si dát pozor na klíčový neduh před 6 hodinami | Mirek Mazal

Je to skutečně povedené auto, které se vzhledem k přetrvávající situaci na trhu ojetin prodává za až překvapivě nízké ceny - z původních milionů korun zbylo pár set tisíc. To zní až podezřele, stačí nicméně jen trocha obezřetnosti, abyste koupili dobře.

Druhá generace Volkswagenu Touareg s interním označením 7P se vyráběla od roku 2010 až do roku 2018 a stále vypadá svěže. Oproti svému předchůdci znamenala citelný krok vpřed - novější model zhubl citelných 200 kilogramů (tehdy auta šla s hmotností dolů, vzpomeňte na cokoli od BMW řady 3 F30 až po VW Golf VII) a zároveň zvýšil tuhost karoserie. Vizuálně je 7P evolucí první generace 7L, v přímém srovnání je novější typ jen o několik centimetrů delší a širší. Uvnitř je Touareg typickým VW se starým dobrým zpracováním a spoustou prostoru. Zejména v první řadě sedadel se řidič a spolujezdec skutečné nemačkají. A ani posádka vzadu nemá nač si stěžovat.

Podvozek Touaregu umí poskytnout plavnou jízdu i po českých tankodromech, zejména na volitelném vzduchovém odpružení, které umožňuje regulovat světlou výšku. Při zvýšení až 30 centimetrů nad zem umí překonávat hodně vysoké překážky, off-roadové schopnosti jsou celkově vzato velmi nadprůměrné. Komu by nestačil standardní režim, může si vyhlédnout verzi označenou 4Motion Terrain Tech. Má odlišnou konstrukci podvozku, která schopnosti v terénu posunuje ještě dál.

Touareg 7P může náročné cestující rozmazlovat bohatou standardní výbavou. Kromě bi-xenonových světlometů je standardně k dispozici satelitní navigace s dotykovou obrazovkou, tempomat nebo dvouzónová automatická klimatizace. V případě bezedného finančního konta si mohl první zákazník navolit řadu doplňkových funkcí zlepšujících bezpečnost nebo pohodlí na palubě. Automobilka nabízela i asistent adaptivních předních světlometů či kolenní a zadní airbagy, byl to na poměry Volkswagenu skutečně luxusní vůz.

Je to skutečně povedené, žádoucí a mnohými vytoužené auto, kterého se ale spousta lidí jako ojetiny bojí. Nikoli právem - mezigenerační změny se projevily i na menším opotřebení jednotlivých dílů a na provozních nákladech celkově, protože tohle auto navzdory své původní ceně a charakteru obvykle není „kasičkou”. Ceny ojetin ale odpovídají tomu, jako by jí bylo, což je šance pro ty, kteří si umí dát dvě a dvě dohromady.

Pokud jde o nabídku ojetých exemplářů, na trhu nepřekvapivě převažuje nafta - benzínová jednotka 3,6 V6 a hybridní systém mnoho zákazníků nepřesvědčily. Vznětové agregáty je obecně možné doporučit, do Touaregu se hodí. Jejich výkony začínají na metě 150 kW (204 koní), vrcholný model s motorem V8 umí až 250 kW (340 koní). Od roku 2016 ovšem figuroval v nabídce pouze naftový šestiválec s výkony 150 kW (204 koní) nebo 193 kW (262 koní). Samozřejmostí je pohon všech kol, automaty a možnost zatížení tažného zařízení až 3,5 tuny.

Hlavním trumfem tohoto auta je ale kvalita. Podle kontrol německého TÜV nemá druhý Touareg prakticky žádné závažné nedostatky. Je to jeden z vozů, který používal motor 3,0 TDI s tzv. odpojovacím zařízením na klamání emisí proslaveným kauzou Dieselgate, na to jsou Němci citliví, u nás to ale dodnes málokdo považuje za nedostatek. Německé technické kontroly často konstatují bezchybný stav i u exemplářů s vysokým kilometrovým průběhem, pár problémů se ale přece jen najde. A na jednu věc je třeba dát opravdu pozor.

U některých aut bývá horší stav brzdových hadic, ale stačí se před prodejem zaměřit na kontrolu ožehavých částí a mělo by být vše v pořádku. Postupem času „odchází” některé výše zmíněné výbavové libůstky, jako je onen asistent dálkových světel či vzduchový podvozek. Ani to ale nepřekvapí. Dbát je dále třeba na údržbu rozvodů, neboť potíže s řetězem se také objevují a pro motor mohou být fatální. Co ale TÜV zneklidňuje nejvíc a pro Touareg 7P je to klíčový problém, jsou množící se případy větších úniků oleje z pohonné jednotky. Vyplatí se tak prohlédnout si auto pořádně zespod a neslevit ze suché spodní části motoru. Opak může pramenit ve větší komplikace.

Pokud vás Touareg zaujal, máte omezený rozpočet, ale jinak byste si rádi užili jeho typických vlastností, správnou volbou by mohly být kusy s motorem 3,0 TDI z prvních let výroby se spíše skromnější výbavou, která nemá tendenci se porouchávat. Dostanete auto se solidním výkonem, rozumnou spotřebou, trvanlivým a případně relativně snadno opravitelným motorem. Druhá generace prodělala podle TÜV modernizaci na správných místech, a proto nabízí širokou škálu důvodů proč na ni nezapomínat. Přednosti jsou mnohé - od dobrého zpracování kabiny, přes použité naftové motory až po dlouhou životnost většiny komponentů.

Pochopitelně, je třeba hledat nejlépe nebourané kusy s jasně zdokumentovanou historií, jinak se ale Touareg jako takový jeví být rozumnou volbou, nikoli ekonomickým dobrodružstvím. A to navzdory ohromnému propadu cen. Auto s typickou cenou mezi 1,5 a 2 miliony Kč (nakupovat ale šlo i dráže, pochopitelně) dnes seženete i za 15 nebo 20 procent původní ceny, třebaže se ještě docela nedávno vyrábělo jako nové.

Kdo si vystačí se starším kusem z prvních let výroby, pro toho rozumně vyhlížející kusy začínají na ceně už okolo 9 000 Eur (cca 218 000 Kč). A nízká cena vážně neznamená katastrofu, je to jen příklad propadu ceny luxusního zboží neluxusní značky. Více je třeba připlatit za modely s dieselovým motorem plnícím normu Euro 6, které cenově začínají pořád pod hranicí 20 000 Eur (asi 483 000 Kč) i s nájezdem do 150 tisíc km. Se stavem ukazatele kilometrů v řádu desítek tisíc km se pořád vejdete do 25 000 Eur (cca 604 000 Kč), to už se ale bavíme o pomalu zánovních autech se slušnými vyhlídkami na další mnohaleté ježdění. Není to zajímavé?

VW Touareg je mezi ojetými luxusními SUV dobrá volba. Nezaznamenává složité poruchy a sehnat slušné a levné ojetiny s motory TDI (na snímcích verze V6 a V8 z let 2010 až 2014) není zase tak složité. Postupem času se ale stále častěji objevují úniky oleje z pohonného ústrojí, které mohou naznačovat větší komplikace v budoucnu, se zbytkem vozu je minimum potíží. Foto: Volkswagen

