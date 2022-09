Z EU se potichu stává druhá Kuba, většina lidí počítá s tím, že si auto nechá déle, opraví si ho sama před 8 hodinami | Petr Prokopec

Představy politiků o milionech elektromobilů na silnicích začínají brát za své ještě dříve, než takové vozy stihli nařídit. Lidé nejsou hloupí, a tak - jako se na zimu připravují zásobami dřeva - se na elektrickou éru připravují „zásobami” spalovacích aut.

Pokud se mě zeptáte, zda bych chtěl jezdit Ferrari, pak odpovím jednoznačně pozitivně, i když italskou automobilku kvůli jejímu diskutabilnímu přístupu k zákazníkům příliš nemusím. Její stroje nicméně uznávám a za modely jako 288 GTO, F40 či F50 bych možná dal i ledvinu. Stejně tak si nicméně dovedu sám sebe představit třeba za volantem Rimacu Nevera, nevadí mi ani Rivian R1T a ve finále bych skousnul i Teslu Model S Plaid. Žádný z těchto vozů si však nekoupím, protože jsou jednoduše příliš drahé vzhledem k tomu, co jsem ochoten do auta s danou použitelností investovat.

A je jasné, že podobně smýšlí většina lidí. Není proto překvapením, že mnohé ankety spojené s elektromobily vyznívají směrem k těmto vozům pozitivně. Firmy za nimi stojící se nicméně respondentů neptají, zda jsou opravdu ochotni si takové auto koupit při jejich aktuálních cenách a použitelnosti, nýbrž jen na to, zda se jim zamlouvají. Stačí však poté zamířit na trh, který není zdeformován milionem regulací, dotací a dalších forem přerozdělování a realita v podobě nízkých prodejů se ukáže ihned.

Podobná otázka nechyběla ani v nejnovější anketě webu eBay. Ten se v Německu zeptal lidí, zda by v případě, kdy by neměli k dispozici omezený rozpočet, neměli problém s koupí vozu s elektrickým nebo hybridním pohonem. Je pak otázkou, zda výsledek v podobě poloviny kladných odpovědí považovat za pozitivní - polovina lidí takové auto evidentně nechce za žádných okolností. A u těch zbylých je třeba se ptát, kolik si jej reálně pořídí.

Anketa ale měla i jiné části, které pro elektromobilitu nevyznívají pozitivně, ať se na věc podíváme jakkoli. Odpovědi totiž ve výsledku jen podporují tezi, že z Evropy se stane něco jako druhá Kuba, kde lidé svépomocí udržují při životě americká auta z 50. a 60. let minulého století. Hned 60 procent dotázaných totiž uvedlo, že si své stávající auto nechá déle místo toho, aby si koupili nové. A nadmíru zajímavé je, že počítají s tím, že ho i budou i sami opravovat. Situace dokonce zašla tak daleko, že si ruce při opravách jsou odhodláni ušpinit hlavně mladí, což bylo dříve právě naopak, tohle bylo považováno za přežitek. Už není. Zatímco celkově se pro vlastní údržbu vyjádřilo jen 18 procent dotázaných, u respondentů ve věku od 18 do 29 let již šlo o 45procentní podíl.

Právě to by pro výrobce mělo být asi největším varováním. Prakticky ze všech dosavadních průzkumů totiž vyplývalo, že elektromobilitě a dalším alternativním pohonům fandí hlavně mladí. I ti ale zjevně začínají být konfrontováni s realitou všedních dní. Neznamená to, že by o Tesle, Rimacu či Rivianu nesnili. Ovšem poté, co zjistí, že jim většinu obsahu z peněženek vycuclo drahé jídlo, energie a další náklady na bydlení, nakonec skončí u spalovací ojetiny, která pokryje veškeré jejich potřeby od těch každodenních až po víkendové či prázdninové. A čím starší je, tím snáz ji udrží při životě.

Jak se navíc zdá, proces přeměny Evropy na Kubu již odstartoval nejen v této rovině. Zatímco loni měla průměrná německá ojetina na kontě 34 894 kilometrů, letos jde už jen o 31 341 km, i když průměrné stáří vzrostlo na více než 10 let. Na to mají pochopitelně vliv i další faktory, snaha udržet svůj aktuální vůz ve formě co nejdéle je ale jedním z nich. To je následně i další faktor zdražování ojetých aut, což spirálu celého problému jen dál roztáčí.

Auta jako Škoda Octavia třetí generace se v tuto chvíli zdají být vozy navěky. Vydrží jezdit mnoho set tisíc kilometrů a opravit si je svépomocí pořád není nemožné. Kroky zejména EU nyní nutí lidi si takové vozy nechávat déle, a připravit se tedy i na to, že je budou muset déle udržovat fit. Přesně to dělají, dokonce i v Německu. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

