Z nejlevnějšího moderního kombíku Evropy od Dacie se hit nestal, o to víc zaskočí jeho ceny v bazarech

Pokud jste v minulých letech zatoužili po opravdu velkém kombíku, jehož cena by vás nesvlékla z kůže, jinou možnost než nakupovat u Dacie jste neměli. Člověk by i proto čekal, že Logan MCV vyráběný do roku 2020 dnes ojetý pořídí levně, ale to je omyl.

V roce 2006 se na autosalonu v Paříži poprvé ukázala Dacia Logan MCV první generace. Ve srovnání se sedanem kombík vyfasoval o 275 milimetrů delší rozvor, díky kterému bylo možné zavazadelník osadit také třetí řadou sedadel. Dacia díky tomu zvládala naložit až sedm pasažérů či neskutečných 2 350 litrů nákladu, pokud pro změnu uvnitř seděl pouze řidič. Není tak divu, že se Logan MCV první generace stal do jisté míry legendou. Pokud by byl spojen s vyšší spolehlivostí, neřekl by němu už nikdy nikdo ani popel.

Dacia do roku 2010 vyrobila více než 300 tisíc exemplářů, o další registrace se Logan MCV postaral jakožto Lada Largus, která byla partnerským AvtoVAZem montována v letech 2012 až 2022. V tu dobu byl ovšem na evropských trzích v prodeji již nástupce, který již takové slávy nedosáhl. Ani to ve finále není překvapením, neboť tentokrát už na zázraky nedošlo. Rozvor byl totiž stejný jako u sedanu, o sedmimístné verzi si přitom zákazníci mohli nechat pouze zdát. Do zavazadelníku pak napěchovali maximálně 1 518 l. Nebylo to ani tak špatné, ale už to zkrátka nebylo ono.

V případě třetí generace se tak Logan MCV již nevrátil, místo něj rumunská automobilka přišla se zcela novým modelem Jogger. V jeho případě přitom taktéž můžete volit mezi pěti- a sedmimístnou variantou, ovšem na první z nich již potřebujete 417 500 Kč a na druhou dokonce 440 500 Kč. S ohledem na nabízenou praktičnost rozhodně nejde o závratné sumy, na druhou stranu však pro průměrného Čecha představují již nedosažitelnou úroveň. Není tak divu, že Logan MCV s pořadovým číslem 2 je znovu v kurzu.

Protože ovšem výroba definitivně skončila, je očividné, že na showroomy s novými vozy je třeba zapomenout. V bazarech pak můžete počítat s cenami od 70 tisíc korun, rumunský kombík si tak může dovolit pomalu každý již po pár měsících nikterak intenzivního šetření. Měli byste tak ovšem učinit? To je otázka za všechny peníze, ovšem ty vaše. Dacia totiž není známa jako výrobce spolehlivých aut, Logan pak povětšinou patří mezi její nejhůře hodnocené modely.

V případě zájmu tedy zkontrolujte úplně všechno, problémy se totiž mohou objevit v kterékoli oblasti. Zmínit lze třeba selhání senzoru katalyzátoru, který dokáže rozblikat palubní desku jako stromeček. U dieselových jednotek může dojít k prosakování paliva do motorového prostoru, airbagy se v případě kolize nemusí správně nafouknout a stěrače často jezdí po čelním skle bez toho, aniž by setřely jedinou kapku. Opomíjet nelze ani haprující řídicí jednotky.

Výčet tím ani zdaleka nekončí, majitelé si stěžují i na další věcí. Třeba na problematické zavěšení, převodovky či korozi. Ke cti Dacie lze zmínit, že velké množství závad je opraveno pomalu na počkání, přičemž cena práce techniků i náhradních dílů není značná. Ovšem při takové míře potíží jsou ze stovek rázem tisíce a z tisíců desetitisíce korun. Bez experta tedy smlouvu neuzavírejte, a pokud ano, pak jedině v případě, že se vám povede domluvit značnou slevu.

Lze už jen dodat pár slov od kolegů, kteří proklepli tři roky starý kombík s pouhými 30 606 najetými kilometry. Jeho majitel jej nechal řádně servisovat, špičkový stav je tedy jistotou. Cena 9 990 Eur (cca 244 000 Kč) je ale vysoká. Může působit až šíleně, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že kombíků druhé generace prodala Dacia relativně málo. A lidí, kteří jsou ochotni se ho zbavit, je ještě méně. To pochopitelně zůstatkovou hodnotu drží nezvykle vysoko.

Jak se rozhodnete, je samozřejmě na vás. Nicméně éra úplné láce je evidentně minulostí i u ojetin rumunské značky. Koneckonců si jen stačí uvědomit, že za výše zmíněnou cenu jste u první generace měli fungl nový vůz a ještě vám zbylo na jeho několikaletý provoz. Dnes nicméně Sandero startuje na 296 400 Kč a Logan se v tuzemské nabídce nenachází vůbec, a to ani v méně praktickém balení. Doba automobilové branži opravdu nepřeje.

Logan MCV druhé generace již není tak výjimečný jako předchůdce, i to přispělo k poklesu zájmu. V autobazarech je tak rumunské kombi spíše raritou, čemuž při relativně vysokém aktuálním zájmu odpovídají ceny. Foto: Dacia

