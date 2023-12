Z propadáku Genesisu je dnes levná přehlížená ojetina, i když vydrží. Luxusní auto koupíte i jako dieselový kombík před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Genesis

U nás je to skoro neznámé auto, ač se v Evropě nabízí a dostalo dokonce i několik verzí šitých na míru starému kontinentu. Na trhu nových aut je to propadák, proto také rychle ztrácí na ceně, nespolehlivost v tom ovšem nemá prsty ani trochu.

Luxusní korejská značka Genesis se letos pochlubila úctyhodným mezníkem. Pouhých osm let po svém založení si totiž připsala na konto již milion prodaných aut. Pokud jste ovšem dosud žádné takové na vlastní oči neviděli, nedivíme se. Hned 690 177 prodejů je totiž spojeno s korejským trhem, většina ze zbytku pak skončila ve Spojených státech. Evropa v tomto ohledu hraje spíš až desáté housle, mimo jiné i proto, že Genesis zde svá auta začalo prodávat až předloni. Za rok 2021 pak zvládla zákazníkům dodat jen 514 aut, loni šlo o pořád zanedbatelných 2 822 kusů.

Korejci předpokládají, že druhá fáze jejich útoku na starý kontinent odstartuje zkraje příštího roku, znovu bychom ale neměli očekávat zázraky. Ty mají dle Lawrence Hamiltona, šéfa evropské divize značky, přijít v horizontu tří až pěti let, kdy má dojít na ještě mnohem větší expanzi. Automobilka totiž také zde hodlá aplikovat stejný systém, jaký již vedl k úspěchu v zámoří. Nejprve tedy bude možné konkurenci Audi, BMW a Mercedesu kupovat jen ve vybraných oblastech a showroomech, než se dealerská síť zahustí.

Případní zájemci z Česka se tedy musí obrnit trpělivostí. Nebo se mohou odhodlat k výletu do Německa, kde jsou k mání jak nová, tak dokonce i první ojetá auta. S ohledem na výše zmíněné nicotné registrace by ale nikdo neměl být překvapen velmi omezenou nabídkou. Platí to i o modelu G70, který je navzdory tomu, že byl značně ušit na míru Evropě a koupíte jej dokonce jako dieselový kombík, na starém kontinentu naprostým propadákem. Letos tu automobilka prodala pouhých 205 aut všech verzí - to by bylo málo na Česko, natož pak na celou Evropu. V Německu se tak dnes dá koupit jen 25 ojetých vozů, i to ale vzhledem k minimálnímu zájmu představuje slušný výběr. A G70 má co nabídnout.

Je totiž třeba dodat, že tento Genesis patří po stránce spolehlivosti na úplnou špičku luxusního segmentu. Tedy alespoň dle americké odnože společnosti J.D. Power, data pro Evropu zatím s ohledem na mizivé registrace nejsou známa. V zámoří jsou exempláře z let 2019 až 2021 spojeny s občasným haprováním systému ABS. Kromě toho se výtky snáší k elektronice, neboť čas od času může zazlobit systém start-stop. A selhávat může i software převodovky.

To je nicméně vše, ve prospěch Genesis dále hraje levná údržba - ročně by vám totiž v průměru mělo z účtu zmizet zhruba 13 tisíc korun, tedy výrazně méně než u německé konkurence. Korejci navíc zatím vyrukovali pouze s jedinou svolávací akcí, která řešila předpínače bezpečnostních pásů. G70 tedy zatím jeví jako ztělesnění spolehlivosti, stejně jako příkladného luxusu. Za ten si automobilka v Německu účtuje minimálně 44 980 Eur (cca 1 095 000 Kč), typické specifikace ale byly prodány za ceny mezi 1,3 a 1,4 milionu Kč v přepočtu.

V případě ojetin je ovšem možné počítat s velkým propadem hodnoty, startuje se na sumách okolo 700 tisíc korun i u vozů s minimálními nájezdy v řádu nízkých desítek tisíc. Volit je pak možné mezi benzinovým dvoulitrem a dieselovou dva-dvojkou, kdy první zmíněný agregát produkuje 245 koní, zatímco druhý jich má na kontě 200. Nájezdy bývají opravdu malé, koneckonců exemplář, jenž kolegové proklepli, měl na kontě jen 12 941 km, přesto dnes ve verzi 2,0 T Plus Sport stojí jen 800 tisíc Kč.

Genesis G70 tedy vypadá jako velmi zajímavá, dosud zcela přehlížená alternativa. Jestli si ovšem troufnete koupit auto s nulovou servisní podporou v Česku, je na vašem zvážení - u hranic s Německem by to nemusel být problém, jinde to může být nepříjemné.

G70 vypadá zajímavé, navíc je velmi spolehlivý. Již standardně lze navíc počítat s nemalým pohodlím a luxusem, celkový velmi kladný obrázek pak ještě vylepšují nízké ceny. Foto: Genesis



Auto lze koupit také jako dieselový kombík ušitý přímo na míru Evropě. I ten tu ovšem propadl. Foto: Genesis

Zdroje: Auto Bild, J.D. Power

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.