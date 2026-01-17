Z testu ojetého Fordu Focus je zjevné, jak velkou chybu automobilka udělala, když ho nechala zemřít
Petr ProkopecPro jeden z největších bestsellerů modrého oválu posledních dekád už musíte jen do bazarů, což je docela ujeté, uvážíme-li míru zájmu o něj do posledních chvil výroby. Pár vrásek vám jako ojetina přidělat může, s vyšším výkonem ale pořád dokáže vykouzlit úsměv na tváři.
Loňský rok byl obzvláště krutý k autům, která si Češi zamilovali. Z montážních linek ve slovenské Žilině se totiž musela pakovat Kia Ceed, zatímco v německém Saarlouis skončil Ford Focus. V obou případech za tím nestál nezájem publika, ten byl naopak do poslední chvíle opravdu nemalý. Ovšem jak Korejci, tak modrý ovál upřednostnili ideologii před zákazníkem. V Žilině se tak nově vyrábí elektromobil EV4, který jen stěží dosáhne takových registrací jako Ceed.
Slováci nicméně stále mají aspoň nějakou práci, což se o Němcích v Saarlouis říct nedá. S koncem Focusu se totiž Ford rozhodl po 55 letech zavřít i tamní továrnu, přičemž výrobu elektrických platforem přesunul do levnějšího Španělska. Je to opravdu smutná tečka za někdejší úspěšnou historií, neboť podnik vyrobil přes 15,6 milionu aut - kromě Focusu z místních linek sjížděl také Escort, Fiesta či C-Max. Ani ty už Ford v současné době nenabízí.
Kdokoli tedy chce Focus, má možná už jen pár týdnů šanci u dealerů s dostatečnými skladovými zásobami. Jakmile ty dojdou, pak na někdejší bestseller značky zbude místo už jen v bazarech. Dobrou zprávou jistě je, že ceny poslední evoluce Focusu v nich momentálně startují okolo 100 tisíc korun, což na pár let staré auto (čtvrtá generace se začala vyrábět v roce 2019) není mnoho. Jenže je tu nelichotivá reputace značky asi nejlépe vyjádřená akronymem jejího názvu, tedy Fix Or Repair Daily.
Je ovšem na těchto zvěstech aspoň špetka pravdy? To se rozhodli zjistit kolegové z Auto Bildu, kteří otestovali hatchback z roku 2019 s 98 337 kilometry na kontě. Pod jeho kapotou se nacházel litrový tříválec, s nímž mají nemalé zkušenosti již z minulosti - Focus Kombi totiž absolvoval jejich dlouhodobý test na 100 000 km. Během té doby bylo zaznamenáno jen drobné tření pohonné jednotky, jinak ovšem vůz dosáhl dobrého hodnocení.
Přesto všechno je ale třeba na motor dávat pozor, hlavně kousky z počátku výroby, tedy povětšinou ty nejlevnější na trhu, jsou citlivé na kvalitu oleje. Zaměřit byste se také měli na převodovky, u nichž opotřebené synchronizační kroužky mohou vést k drahým opravám. Automaty pak mají občasné problémy s řazením a tovární startovací baterie dlouho nevydrží. U kusů s panoramatickou střechou může zvlněné těsnění vést k prosakování či zvýšení aerodynamického hluku.
Problémů tedy ve výsledku není mnoho, nájezdy hodně přes 200 tisíc kilometrů u nejlevnějších kusů na trhu pak naznačují, že Focus vám může sloužit ještě hezkých pár let, především pokud kromě prostorné kabiny hledáte zábavu za volantem. Základní verze tříválce s 85 a 100 koňmi ovšem vynechte, místo toho sáhněte aspoň po kolegy doporučovaném Focusu ST-Line, který disponuje 125 kobylami. Spárovány jsou jen s 1 280 kily hmotnosti a precizním řízením.
Ještě vyšší výkon pak nabízí jedna-pětka (150 a 182 koní), na vrcholu nabídky trůnil Focus ST s 2,3litrovým čtyřválcem naladěným na 280 koní. To je ale již zcela jiná cenová liga, ostatně vyloženě levný není ani kolegy testovaný kousek nabízen je za 10 980 Eur, tedy za 266 tisíc korun. U toho bylo dosaženo spotřeby 6,7 l/100 km, ještě níž můžete zamířit s diesely pod kapotou. Těmi disponují hlavně kombíky schopné pobrat až 1 653 litrů nákladu.
Focus tedy dokázal pokrýt potřeby opravdu značné části zákazníků, proto ostatně do poslední chvíle patřil mezi nejprodávanější vozy značky a protežované elektromobily válcoval rozdílem několika tříd. Rozhodnutí Fordu tak stále nechápeme, neboť i kdyby čtvrtou generaci jen průběžně modernizoval, stále by měl zajištěný značný odbyt - zjevně o něj nestál.
Focus čtvrté generace již montážní linky definitivně opustil, rozhlížet se po něm tak můžete v autobazarech. S litrovým hatchbackem si můžete užít víc zábavy, než se při pohledu na tříválcový agregát zdá, pozor však na kvalitu oleje. Foto: Ford
Zdroj: Auto Bild
