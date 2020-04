Za 130 tisíc Kč lze koupit pozoruhodně rozličné ojetiny, od prťavých po luxusní před 5 hodinami | Mirek Mazal

Ždímat bezednou kreditku umí každý, ale vybrat za dobré peníze příhodné auto z neskutečně široké nabídky zvládne málokdo. I se 130 tisíci v kapse je možné vybírat z mnoha úplně odlišných aut.

Skromný rozpočet automaticky neznamená nutnost omezovat se při výběru „nového” auta na nejmenší vozy na současném trhu. Už ekvivalent pěti tisíc Eur, tedy asi 130 tisíc českých korun, stačí na možnost volit mezi ještě perspektivními vozy velmi různorodého charakteru.

Připomínají to kolegové z Auto Bildu, kteří právě výše zmíněnou částku určili jako horní hranici pro koupi auta z druhé ruky a pokusili se ukázat, co všechno je dnes možné za takové peníze pořídit. Pochopitelně se nepustili do probírání všech v úvahu připadajících variant, to by dalo na knihu. Vybrali tři auta z úplně jiných sfér trhu a zrekapitulovali obě strany mince spojené s volbou té či oné cesty.

Opel Karl

Suma 130 tisíc korun se zdá být dostačující leda na dost staré auto, ale nemusí to tak být, pokud sáhnete po některém vozů, které jako nové nestály zase o tolik více. Příkladem budiž Opel Karl, městské mini vyráběné od roku 2014 do loňska. Vstupní model do produktové nabídky německého výrobce měří jen 3,7 metru, proto snadno zapadne do přeplněného parkoviště či na kraj téměř obsazené ulice. Do 130 tisíc Kč snadno koupíte zánovní auto s tříválcovým motorem Ecotec o výkonu 55 kW (75 koní) a točivém momentu 95 Nm poháněným LPG, které slibuje i velmi nízké provozní náklady. Na trhu lze najít auta s velmi nízkými nájezdy i více jak 100 tisíci kilometry na tachometru a jistě vám nemusíme říkat, za kterými jít spíše.

Karl vznikal v Jižní Koreji a sdílel platformu mimo jiné s Chevroletem Spark. Snahy o co nejlevnější výrobu jsou znát na horší izolaci okolního hluku od motoru nebo obtékajícího vzduchu, jsou známé slabé antikorozní nástřiky, také se ví o nižší výdrži výfukové soustavy vlivem volby nekvalitních materiálů. Předem jasné hrozby lze akceptovat výměnou za jinak spolehlivé auto, které se vejde do každé mezery a nebude protestovat pokaženou technikou - má jí jen nutné minimum. Jen takto při zemi se ale není nutné držet.

Seat Ibiza

Od nejnižší třídy automobilů se posuneme do o stupínek vyšších pozic, kde opět není problém najít perspektivní auto v ceně do 130 tisíc Kč a už trochu širším využití. Tříválcový Seat Ibiza 1,2 TDI čtvrté generace je tip Auto Bildu pro klidnější řidiče, kteří využijí spíše přidanou hodnotu zavazadelníku u dostupného kombi než výkon 55 kW (75 koní) a točivý moment 180 Nm. Prodloužená i váhově těžší specifikace měří na délku 4,23 metru a pojme 430 litrů nákladu.

Je potřeba vybírat obezřetně, protože motory 1,2 TSI a 1,4 TSI často nevydržely ani prvních sto tisíc kilometrů kvůli potížím s rozvod. Opravu je nutné prověřit před podpisem kupní smlouvy, neboť ne každý vůz ji podstoupil. Jistotou je koupě Ibizy s agregátem EA211 roztáčeným ozubeným řemenem, občas se na listu nabídky ukáže dieselový exemplář pravděpodobně dotčený aférou Dieselgate. Nikoho nelze s klidným svědomím poslat pro kus vybavený dvouspojkou DSG, jelikož automat se sedmi stupni cuká a svoji roli zvládá stále hůře s přibývajícím počtem ujetých kilometrů.

BMW řady 5

Duo velmi rozumných nápadů pro šetřílky doplňuje jeden divočejší, BMW 525i generace E60. Patnáctiletý šestiválec o výkonu 142 kW (193 koní) a točivém momentu 245 Nm propojený s manuálem zní jako lákavá nabídka, volba tak levného ojetého BMW ale má pochopitelně svá úskalí. Je potřeba oželet některé prvky výbavy a počítat s možným nákladnějším servisem řadové šestky M54B25. Zejména prvotní investice bývá závislá na předchozích vlastnících, ale uvedení do skvělého stavu se odvděčí radostí z jízdy.

Úvodní servis by se měl zaměřit na těsnění olejového filtru, vany nebo víka ventilů. Mnoho ojetin svítí kontrolkou airbagů jen kvůli vadné řídicí jednotce, každopádně největší péči potřebuje složitý podvozek, který teprve po osazení plně funkčních komponentů dokáže fungovat podle továrního nastavení vcelku dobré jistoty. Modely před faceliftem z roku 2007 jsou doprovázené špatnou kvalitou výroby i montáže interiéru.

Druhovýroba promptně zareagovala a dnes už jsou k mání mnohem levnější alternativy originálních dílů. Některé firmy se přímo specializují na tradiční závady, například se daří funkčně odstranit problémy Vanosu, který byl černou dírou neudržovaných BMW s proměnným časováním ventilů. Bude to chtít trochu štěstí, šestiválcové BMW za cenu tříválcového Opelu zní ale pochopitelně jako atraktivnější volba.

Inspirace: Auto Bild

Mirek Mazal