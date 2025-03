Za cenu ostudné nové A6 skoro v základu můžete mít našlapané 600koňové Audi RS6 končící generace včera | Petr Miler

Srovnávání nových a ojetých aut má své limity, ale nakonec jde vždy jen o jedno - co dostanete za své peníze. A máme pocit, že místo velmi rozpačité nové A6 C9 ve specifikaci blízké té minimální možné je stále perspektivní RS6 C8 terno jako hrom. Však se na ni podívejte.

Než se dostaneme k věci samé, dovolím si poznamenat, že hned několik členů redakce tohoto magazínu je zákazníky automobilky Audi. Ať už soukromě nebo v našich „civilních” povoláních (protože automobilová žurnalistika je dnes trochu boj) provozujeme auta vyrobená v posledních pár letech, jmenovitě A4, A6 (dokonce S6) a Q5 (dokonce SQ5). Jde o vozy s pořizovací cenou blížící se 8 milionům korun, která by jinak nebyla prodána, i v práci si auto pořád můžeme vybrat.

V tomto kontextu mi přijde až drzé, jakým způsobem reagují zástupci automobilku na naši kritiku. Nejsou to žádné výstřely do prázdna, jde o věcné připomínky lidí, kteří vozy značky pořád kupují. Navíc se pohybují v rámci komunity „audistů” a navzdory neuvěřitelné aroganci značky z posledních let patří mezi ty, kteří ji zůstávají pořád v nějaké míře věrní a věří, že současná éra nekvality a ignorace preferencí kupců se přežene s tím, až se změní pár osob ve vedení. Také něco prodávám, každý ve svém životě něco prodává. A když dostanu zpětnou vazbu od věrného zákazníka, dělám si poznámky. Lidé z Audi působí dojmem, že zadávají na Googlu „nájemný vrah levně”.

Podobné nevraživosti jsme svědky i v reakci na naše nevalné přijetí nové spalovací A6. Na jednu stranu můžeme být rádi, že takové auto bude dál existovat, těžko se lze ale smířit s tím, v jak dalece neoptimální formě to bude. Co Audi udělalo? Vzalo dosavadní A6 C8, z ní platformu MLB Evo, lehce ji upravilo, aby vznikla „nová” platforma PPC (Premium Platform Combustion) a na ní vystavělo skutečně novou karoserii, která zabíjí eleganci i praktičnost. Ale tady dle gusta, někomu může být nové pojetí milé a méně místa uvnitř mu nemusí vadit.

Co ovšem vadit nemůže, je pojetí interiéru, které je nejlepším symbolem toho, čím vlastně nová A6 je - ošizeným předchůdcem. Kdyby Audi použilo úplně ten samý interiér jako dosud (a že už to není žádná hitparáda, vnitřek C8 mj. pazvuky nevydává jen tehdy, když se uvnitř ničeho nedotknete), byl by výsledek lepší. Ale byl by pořád moc drahý, proto se musel změnit tak, že vypadá jako v menší A5, kde je též menší katastrofou.

Nebudeme se tvářit, že nikde nedošlo k žádnému posunu vpřed, samou vývojovou podstatou C9 ale bylo ušetřit, kde se jen ušetřit dá, aby auto bylo prodejné i v momentě, kdy Audi investuje primárně do něčeho, co je nerentabilní, a musí být předem smířeno, že to jediné, co ve velkém prodá, bude zejména v Evropě zatíženo enormními pokutami. Takže šetřit prostě musí. Ale je to omluva, když tímto směrem samo léta tak vehementně kráčí a vlastní nesmyslné plány dodnes mění leda interně? Jednoduše ne, je to následek rozhodnutí samotné firmy, která mimochodem moc dobře ví, že na interiérech šetří až moc.

Výsledkem je pak i to, co jsme vám ukázali včera - ostudná základní verze, která se zdá být nemístně „oholenou” i na poměry levnější A4. Aby takto vypadala A6 ze základní cenou 58 tisíc Eur (1,45 milionu Kč), prostě není dobré. Navíc auto za 58 tisíc Eur prakticky nebude existovat, musíte se k němu cíleně proklikat - když si otevřete německý konfigurátor, začnete reálně na 69 580 eurech (1,74 milionu Kč), pořád za auto s dvoulitrovým čtyřválcem. To jen Audi nechce ukazovat tu bídu, kterou verze „Basis” bez příplatků je, a tak přihazuje z dalších věcí jen pár „nezbytností” typu barvený lak. Už cokoli jiného než „bílá základní” totiž stojí v přepočtu 26 tisíc.

Při pohledu na takovou nabídku jsme si říkali, zda náhodou není lepší koupit si ojetou C8. Jasně, nové auto je nové auto, ale pakliže si C9 klestí cestu světem s image „ošizené C8”, proč si nekoupit... neošizenou C8, že? Bude mít něco najeto, ale za 1,74 milionu si můžete koupit sotva použitý šestiválec s bohatou výbavou jako nic, klidně před sebou může mít ještě několik let záruky. Ale my jsme fandové, a tak vždy míříme o něco výš.

Situace je nyní taková, že za cenu jen o něco málo lepšího základu nové A6 můžete mít dokonce končící RS6. A to je auto z jiné galaxie. Nemusíte se přitom pouštět do sfér extrémně olítaných kusů v bizarních specifikacích, můžete si i trochu vymýšlet. Vůz níže budiž důkazem - je to RS6 z roku 2020.

Má najeto 105 tisíc km, což je na jakoukoli A6 pořád nicotný nájezd, má všech 600 koní na čtyřech kolech, vypadá jako ministr války (a ne jako ministr bídy), za sebou má dokonce čerstvý servis v Audi stejně jako kompletní historii pravidelné údržby. A z výbavy, na co si vzpomenete - od laserových světel po ventilovaná sedadla. Jen pár prvků výbavy v tomto voze stálo jako celá nová A6 2,0 TDI. Především je to ale RS6, legenda ostrých kombíků, která nikdy nebude obyčejná. Stojí přitom jen 71 999 Eur, tedy 1,79 milionu Kč, o málo víc než základní A6 C9 „vnucovaná” konfigurátorem a ne zase o tolik víc než absolutní základ.

Upřímně, dosavadní RS6 jsme si nikdy úplně neoblíbili. Je moc velká, moc těžká, o moc málo lepší než předchozí C7. Ale ruku na srdce - celou dobu její existence jsme tušili, že přijde den, kdy se nám líbit začne. To až Audi přijde s novou A6 a udělá svému staršímu zboží tu nejlepší reklamu. Stalo se... A to ještě venku není nová RS6, která se snadno může stát 2,5tunovým hybridním nesmyslem po vzoru BMW M5, která by teprve z dosavadního provedení udělala sběratelskou věc. Takže možná čas koupit, než se to stane - věříme, že Audi to se svým aktuálním vedením „dá”.

