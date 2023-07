Za cenu základní Fabie si můžete mít nejlepší ojeté kombíky střední třídy, levně koupíte i o dvě třídy větší Škodu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jistě se to neobejde bez kompromisů, to ale o koupi základní litrové Fabie bez výbavy za tučných 370 tisíc Kč platí též. I za méně můžete mít Audi A4, BMW 3 či Mercedes C, ještě levněji vyjdou mainstreamové alternativy.

Vozy střední třídy už nejsou tak žádané jako dříve. Nestojí za tím jen přesun část klientely k SUV a následné prořídnutí nabídky, ale také zdražení modelů, které zůstávají v nabídce. Třeba na Škodu Superb dnes potřebujete minimálně 880 900 Kč, což odpovídá jednadvaceti průměrným českým mzdám. Za danou sumu jste přitom ještě poměrně nedávno mohli mít zcela nové BMW řady 3. Bez milionu korun ale již nemá smysl ani vyrážet do showroomů mnichovské značky. Základní verze 318i navíc klientelu jen stěží uspokojí, v kapse tak ve skutečnosti musíte zašátrat mnohem hlouběji.

Jde to pochopitelně i levněji, a to ve chvíli, kdy přistoupíte ke kompromisům a zamíříte na pole ojetých aut. Zmíněná řada 3 předchozí generace F30 totiž v bazarech startuje okolo 250 tisíc korun. Je pochopitelné, že v takové chvíli musíte mít přimhouřené již obě oči, stejně jako se vám musí i zamlžit brýle, ovšem při navýšení investice rizika klesají. I za cenu základní Škody Fabia (dnes 370 tisíc Kč) tak můžete pořídit slušný vůz, přičemž nemusí jít jen o BMW, ale také o Audi A4 či Mercedes-Benz třídy C.

Kromě této trojice si proklepneme ještě onen Superb, stejně jako jeho koncernového sourozence, tedy Volkswagen Passat. A opomenout nelze ani Opel Insignia, který v showroomech s novými vozy již zcela chybí. Všechny tyto modely přitom dříve byly vyhledávané hlavně jako kombíky, v posledních letech však narostl i zájem o sedany. Obecně se nicméně záběr dané třídy smrskává, neboť zákazníci a stejně tak i výrobci utíkají k již zmíněným SUV všeho druhu.

Audi A4 B9

Pátá generace A4 přišla na trh v roce 2015, přičemž ve srovnání s předchůdcem došlo na zlepšení kvality. Pozor je třeba dát pouze na zavěšení, stejně jako na převodovky DSG, jejichž problém je hlavně softwarový. Někteří majitelé si pak stěžují na nadměrnou spotřebu oleje a špatné spárování mobilů. Ochrana proti korozi je však příkladná, stejně jako bytelnost. I proto se vůz v rámci míry spolehlivosti pohybuje dlouhodobě nad průměrem. Ceny startují okolo 360 tisíc korun.

BMW 3 F30

Generace F30 debutovala již před dvanácti lety, některé karosářské verze pak vydržely ve výrobě až do roku 2021. Při cenách od 240 tisíc korun tak máte mnoho možností, ze kterých vybírat. V případě verze 320d je nicméně třeba dát pozor na nadměrnou spotřebu oleje. Diesely obecně pak mohou kvůli vadnému modulu EGR shořet, v případě celé produkce výtky směrují rovněž k posilovačům řízení a brzd. Poruchovost se tak drží spíše v podprůměru.



Mercedes-Benz C W205

Třída C z této prémiové trojice kvalitativně vychází nejlépe, v podstatě jedinou slabinou u dvou- a tříletých aut je špatné uchycení náprav. Starší exempláře pak sice byly spojovány hlavně s horší spolehlivostí dieselových motorů, značka však většinu problémů odstranila v rámci svolávacích akcí. Do servisu tak dost možná budete muset pouze s poškozeným kruhovým ovladačem. Ceny čtvrté generace, která dorazila v roce 2014, stejně jako u Audi startují na 360 000 Kč.



Opel Insignia B

Druhá generace velkého Opelu pobyla na trhu pouhých pět let, v Evropě navíc byla k dispozici jen se čtyřválcovými motory. S těmi je přitom spojována značná ztráta oleje, může jít i o pětinásobek množství konkurence. Automobilka v rámci svolávaček rovněž řešila vadné palivové hadičky, stejně jako přední sedadla či špatně nainstalované zadní pásy. Problémů tedy není málo, stále je to však lepší než u BMW. Týká se to i ceny, která startuje pod 200 tisíci korunami.



Škoda Superb

Tuzemskou vlajkovou loď asi není třeba představovat, jde o jeden z nejoblíbenějších služebních vozů v Evropě. To znamená, že velká část ojetin má na kontě značný nájezd. S tím jsou spojené i nemalé výtky, ať již jde o zlomené pružiny či předčasně sjeté brzdy. Tři roky starý Superb tak má na kontě stejnou míru poruchovosti jako pětiletá Insignia. Vnitřní prostor je ovšem bezkonkurenční, ať již jde o zavazadelník či druhou řadu sedadel. Na pořízení vám pak stačí 180 000 Kč.



Volkswagen Passat B8

Prakticky totéž, co bylo řečeno o Škodě Superb, lze zopakovat. Passat totiž svého sourozence u správců fleetových parků dokonce ještě překonává. Zaměřte se proto na brzdy, tlumiče a únik oleje. Automobilka přitom od podzimu roku 2021 již nenabízí sedan, na domácím trhu totiž kombík představoval 95 procent veškerých registrací. I proto se do nabídky vrátí jen verze Variant, pod milion korun ale k mání nebude. Rozumné ojetiny přitom stojí od 200 tisíc korun.



Petr Prokopec

