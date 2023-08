Za vypnuté ESP pokuta 70 tisíc Kč. Austrálie potvrzuje pověst země, kde se z řidičů stávají třídní nepřátelé před 2 hodinami | Petr Miler

Přístup některých částí Austrálie k řidičům je už dlouho tragikomickým představením, nikdy ale nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Nově tak Jižní Austrálie zavádí další drakonické tresty za jedním slovem nic.

Dlouho platilo, že jakmile získáte řidičský průkaz pro určitý typ dopravního prostředku (motocykl, osobní auto, autobus apod.), je jen na vás a vašem úsudku, jaký konkrétní vůz zvolíte a jak s ním budete zacházet, abyste nic neprovedli sobě ani ostatním. Některá dílčí členění tedy existovala (např. malý a velký motocykl, v zásadě mopedy a cokoli jiného), v principu ale platilo výše zmíněné.

Asi to nebude v souladu s většinovým míněním veřejnosti, ale považujeme to za správné. Jsme konzervativně uvažující lidé kladoucí důraz na osobní odpovědnost, kterou nevybudujete tak, že někoho budete do 40 let vodit za ručičku a pak mu řeknete: „Plav!” Může to zabránit některým problémům, z globálního pohledu je to ale kontraproduktivní, neboť takto budujete společnost v zásadě nesvéprávných lidí. Lidé ale mají obvykle pocit, že by se tomu, támhletomu a ještě tomuhle mělo zabránit, že by se s tím „mělo něco dělat”, a tak se vymýšlí různá omezení, jak omezováním všech eliminovat okrajové excesy.

Sám jsem si udělal řidičák na velkou motorku v 17 letech a mohl hned osedlat klidně litrový supersport. Nejednou jsem na něm jel a žiji, zacházel jsem s ním adekvátně svým schopnostem a zkušenostem. Dnes mají řidičáky na motorky asi 70 kategorií a ty nejlepší můžete osedlat až v momentě, kdy vám bude 24 let (nebo máte 2 roky řidičák nižší úrovně), přijde mi to směšné. Svět ale míří tímto směrem, a tak bylo jen otázkou času, než někdo vymyslí něco podobného i pro auta. A jako vždy stačil jeden okrajový exces, aby pro to vznikla veřejná podpora.

V roce 2019 zabil řidič Lamborghini Huracán 15letou jihoaustralskou dívku poté, co nezvládl řízení a vjel na chodník. Jistě smutná, tragická událost, je mi líto té nebohé dívky i všech, kterým ji na ni záleželo. Ale nehody se bohužel stávají a stávat budou, nikdy za ně nemůže auto, zbraň nebo cihla. Přesto se na auta zaměřili politici, kteří právě v Jižní Austrálii zavádí novou úroveň řidičáku pro tzv. UHPV, ultra high-powered vehicles, něco jako ultra vysokovýkonná auta. Ta jsou definována jednoduchým pravidlem - výkon vyšší jak 276 kW na tunu a hmotnost vozidla nižší než 4,5 tuny, to aby se omezení náhodou netýkalo třeba některých tahačů.

Do takové kategorie zapadne přibližně 200 modelů a uhádli jste, Lamborghini Huracán s poměrem výkonu a hmotnosti 292 kW na tunu mezi ně zapadne. Přijde mi to znovu směšné, neboť každá taková hranice bude stěží obhajitelná - 275 kW na tunu je pohodové autíčko a 277 kW už ne? Takové BMW M3 Competition má 222 kW na tunu a pozabíjíte s ním klidně celou mateřskou školku, tak to je. Dokážete to nakonec i s mnohem slabším SUV, klidně oním náklaďákem, je nesmyslné takové hranice malovat. Pokud je něco třeba, pak ze všech udělat co možná nejlepší řidiče řádnou přípravou a skutečnými zkouškami jejich dovedností - dnes dostane řidičák doslova každý. Třeba fakt, že ho má moje matka (promiň, mami), je absurdní, jezdí „na náhodu” a je to vidět na první pohled. Naštěstí má dost soudnosti, aby řídila minimálně, ale to každý nemá.

Ale zpět do Austrálie, kde absurdity tímto jen začínají. Možná si říkáte, že jsem mimo, však není od věci chtít po řidičích výkonných aut víc. Máte pravdu, nakonec proč ne, co po nich ale Australané chtějí? Třeba důkladný kurs jízdy s takovými vozy na okruhu pod takovou Waltera Röhrla? Tomu bych zatleskal, ale oni chtějí - přestaňte pít, ať si nepoprskáte mobil nebo počítač - online kurs! Čili aby řidič získal UHPV licenci, musí někde na internetu zaškrtat něco jako: „Jet dvě stě v městě je nebezpečné?” - „A) Ano, B) Ne, C) Nevím - všechny odpovědi mohou být správné”.

Hořká komedie ale nekončí zde, Jihoaustralané s UHPV budou moci nově dostat i pokutu za to, když si u svého sporťáku vypnou ESP či jiný elektronický systém. V takovém případě vyfasují „flastr” až 5 000 AUD, tedy přes 70 tisíc Kč za co? Za to, že umí řídit? Dobrý řidič nepotřebuje ESP, špatně naladěná elektronická asistence vás spíše ohrozí než ochrání, to nemá absolutně nic společného s bezpečností - někdo bude řídit bezpečněji s ESP, jiný bez něj, Australané ale dají tučnou pokusu komukoli, kdo si dovolí sáhnout na patřičné tlačítko.

Je to opravdu tragikomická ukázka naprostého nepochopení věci, která nemá šanci ničemu prospět. Ještě dokážu pochopit argumentaci pro řidičák s vyššími požadavky na šoféra, ale nic takového tu není. Je to jen omezení za omezením, které v nejlepším případě ničemu nepomůže, v jakémkoli horším udělá z dotčených řidičů ještě méně odpovědné jedince. Nakonec to tak nejlépe vypovídá o Austrálii samotné, která už se nejednou ukázala být zemí, kde se z řidičů stávají třídní nepřátelé.

Jak pravil v reakci na tuto novinu jeden americký přítel: „Nejsem si jistý, co mě od Austrálie drží dál. Jestli jsou to tu údajně nebezpeční řidiči, nebo hyperaktivní stát, který si hraje na chůvu.” Mně samotného choutky vydat se jednou na výlet do této země dávno přešly. A z prvního zmíněného důvodu to opravdu nebylo...

Lamborghini Huracán jistě může být nebezpečným autem, ale které ne? Když už by pro něj měl existovat zvláštní metr, pak to chce důkladné školení řidičů, ne internetový kvíz. A pokuty za vypínání ESP... To už je opravdu komedie. Foto: Lamborghini

