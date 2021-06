Zábavná dieselová auta, která dnes jako ojetiny koupíte velmi levně včera | Petr Miler

Je to paradox, ale diesely začaly zacházet na úbytě zrovna v době, kdy se dostaly i do řidičsky zajímavých, nezřídka dost výkonných aut. Právě to je ale šance pro někoho, kdo chce svižné auto levné na pořízení i provoz.

Auta s dieselovými motory se u nás na trhu ojetin drží s popularitou hodně vysoko, na západ od našich hranic je ale situace docela jiná. Ceny naftových ojetin tam míří dolů a nezdá se, že by tento propad mohlo něco zastavit. Může to být problém pro tamní majitele a prodejce, je to ale výhoda pro nás - i k řidičsky zajímavým nafťákům se dnes dá dostat za velmi zajímavé peníze, protože ceny v ČR nemohou navzdory vyšší místní poptávce vypadat dramaticky jinak než zejména v Německu.

Možná se při vyslovení spojení „řidičsky zajímavý nafťák” pousmějete a ano, auto s dieselem bude řidičsky obvykle méně atraktivní než to se srovnatelným benzinem. Ale je-li pro někoho reálné mít jen jedno auto s nízkou spotřebou, které nesmí být úplně nudné, je pořád z čeho vybírat. Hledání je to jistě složitější, nikoli však bezvýsledné.

Podívali jsme se po nabídkách ojetých aut v Německu - protože tam je teď opravdu levněji - a dali dohromady několik aut, která jsou i s diesely pod kapotou docela schopná a přitom vás zdaleka nezruinují, některá jsou dnes až překvapivě levná. Většinu z nich pořídíte za ceny okolo 100 tisíc Kč a ani ta dražší obvykle nevyjdou na víc jak 150 tisíc Kč, třebaže opravdu zachovalé kousky budou vždy dražší než ty nejlevnější přijatelné. Dost ale bylo obecných slov, tady je celá naftová skvadra.

Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm

Italské konkurenci Golfu a A3 lze vyčítat nedotaženost některých věcí k dokonalosti, ale pořád je tento stroj v zatáčkách nadprůměrně schopný, a to i s dvoulitrovým dieselem JTDm pod kapotou. Jistě, všechno je vpředu a kvůli dieselu je to těžké, ale podvozek s tím umí pracovat. Vpředu totiž není obyčejné zavěšení McPherson, nýbrž je vylepšené, zejména lehčí díky použití hliníku, zbytek rovná „akčnější” elastokinematika zadní osy.

Výkon až 170 koní a točivý moment nejvýše 350 Nm neurazí, stovku tenhle stroj zvládne za 8 vteřin a maximálka je 218 km/h. Nejlevnější slušné kousky dnes pořídíte v přepočtu od 120 tisíc Kč.

BMW 123d E87

Jedničkové BMW lze odsuzovat kvůli vzhledu, ale pořád to je BMW z dob, kdy v Mnichově nedělali ani předokolky, ani tříválce. Takže má výkonný motor vpředu, zadní náhon a je řidičsky relativně schopné, zejména před faceliftem, který vozu přihrál mimo jiné elektrický posilovač řízení.

123d znamená nejsilnější diesel, sice čtyřválcový, ale pořád nabízející lehce přes 200 koní a na nafťák příjemný rozsah otáček i reakce na plynový pedál. Levně dnes pořídíte nejen tří- a pětidveřový hatchback, ale kupé a všechny verze budou mít i M-paket, který jedině doporučujeme. Ceny od 100 tisíc Kč jsou vzhledem ke schopnostem auta skutečně nízké.



BMW 330d E92

BMW řady 3 na seznamu schopných řidičských aut nebude chybět asi nikdy, protože to jak v generaci E46, tak i v následující E90 bylo velmi dobré auto, zejména z dnešního pohledu. A mnichovský výrobce je schopný stavět výborné dieselové motory, zejména pokud to jsou řadové šestiválce - výkonné, efektivní, relativně kultivované i docela zvučné.

Takže tu máme třílitrový diesel pod kapotou BMW řady 3 E90, který pohání zadní kola, je tedy aspoň trochu lépe vyvážený, byť si s verzemi s benzinovým R6 nemůže tykat. Existují i s manuálem a nejlepší je najít kousek s M-paketem. Ceny začínají na 100 tisících Kč, vzhledem k situaci ještě před pár léty skutečně nízko.



Mazda 3 2,2 MZR-CD High Power

Mazda se s objemem v posledních letech rozhodně nestydí, jak ukazuje i současná nabídka, která obsahuje i atmosféricky plněné dvoulitry. V minulé generaci byl pod kapotou diesel, který měl 2,2 litru objemu a byl schopen nabídnout 185 koní a 400 Nm. Ovšem, všechny putovaly na přední kola, ale ta uměla zvládnout i nějakých 260 koní verze MPS, i když taková porce už jim dělala problémy.

Podvozkově je tedy Mazda 3 na velmi dobré úrovni a není to auto, které byste vídali denně. V Německu se tyto verze v bazarech najedou a byť na hezké kousky to bude chtít více peněz, ceny začínají na 80 tisících Kč.



Mercedes-Benz C 30 CDI AMG

„AMG a diesel?” ptáte se možná. Ovšem, původně dvorní tuner, později sportovní divize Mercedesu na moc dieselech nepracovala a dnes to nedělá vůbec. V minulosti ale pro třídu C generace W203 jeden dieselový motor upravil a namontoval ho nejen do sedanu a kombíku, ale také do Sportcoupé, nepříliš často vídaného hatchbacku. Nedávno jsme se této specialitě věnovali podrobněji.

Tento motor má sice tři litry objemu, ale je to řadový pětiválec a pohání samozřejmě zadní kola přes automatickou převodovku. Je tu 231 koní a rozhodně stejnou verzi nepotkáte na každém kroku, je to stále větší rarita. Pár jich ale na prodej je a navzdory své vzácnosti nejsou drahé - už 160 tisíc Kč může stačit.



Peugeot 407 Coupé 2,7 HDi

Zatímco Peugeot 406 Coupé byl autem skutečně krásným, o 407 Coupé to už tak moc neplatí. Zejména obrovská tlama vpředu a neuvěřitelně dlouhý přední převis mohou být důvody, proč člověk design tohoto stroje odsoudí.

Pod kapotu se ale montoval 204koňový dieselový šestiválec, který těšil svým projevem - průběh výkonu, kultivovanost a zvuk byly naprostou špičkou. Bohužel byl spojený jen s automatickou převodovkou, ta ale nefungovala úplně bídně a podvozkově to bylo docela schopné a zábavné auto. Ceny jsou dnes na dně, už 50 tisíc může stačit. Silnější třílitrový diesel z pozdějších let výroby pořídíte jen o něco málo dráž.



Renault Mégane RS dCi

O Renaultu Mégane RS se snad nemusíme příliš rozepisovat, tenhle hot hatch patří k nejlepším na trhu a ve své předchozí generaci chvíli držel i rekord Severní smyčky Nürburgringu. Co se ale moc neví, je, že měl také naftového bráchu.

Pod kapotou tu je také dvoulitr, který nabídne 173 koní. Oproti normálnímu, benzínovému Méganu RS to není nic moc, ale mezi dieselovými hatchbacky to bylo docela schopné auto, i když možnosti podvozku jsou těžším motorem opět značně poškozeny. Existuje ve tří- i pětidveřovém provedení a od nějakých 130 tisíc Kč vám může říkat pane. Kusů v prodeji je ovšem jen hrstka, a tak záleží, zda zrovna nějaký dostupnější bude v nabídce.



Volkswagen Golf VI GTD

Posledním zajímavým dieselem může být koncernový produkt, konkrétně Golf GTD šesté generace. Je to podobný příběh jako u Méganu RS dCi - GTD je méně schopný dieselový bratr plnokrevného GTI. Jen ho na rozdíl od Méganu RS dCi zná skoro každý, kdo se o auta aspoň trochu zajímá. Také je jich na výběr mnohem víc, přesto se ceny drží relativně výše - chce to aspoň 150 tisíc, aby bylo z čeho vybírat.

Pod kapotou tu je 170koňový dvoulitrový čtyřválec TDI, který se montoval do spousty dalších aut. Jako varianty Golfu GTD tedy můžeme zmínit Volkswagen Scirocco, který je oproti Golfu mnohem vzácnější, Seat Leon FR TDI, Audi A3 či TT - anebo také Octavii RS TDI, která je ale spíš svižným rodinným autem a zábavu v ní budete hledat (ještě) obtížněji.



