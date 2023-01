Záběry crash testů řady generací legend evropských aut ukazují, kam se posunula jejich bezpečnost před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Vysokou pasivní bezpečnost aut dnes považujeme za něco samozřejmého, však obočí lidé zvedají už když nějaký vůz nedosáhne maximálních pěti hvězd. Ne vždy tomu tak bylo, i takové BMW 3 získalo v roce 1997 hvězdy jen dvě. A historie nejen jeho crash testů sahá ještě dál.

Pasivní bezpečnost aut se v posledních pár dekádách zlepšila opravdu zásadním způsobem. Velkou zásluhu na tom má organizace Euro NCAP, která byla založena v roce 1996, o zavedení určitých standardů se ale v Evropě začalo diskutovat už v 70. letech minulého století. Stanovit se je nicméně povedlo až po zhruba dvou desetiletích. Velký posun přišel hlavně v roce 1994, kdy britské ministerstvo dopravy začalo chystat program NCAP neboli New Car Assessment Programme. O ten se pak začaly zajímat i další země starého kontinentu.

O sedm let později byla organizace Euro NCAP již poměrně respektovanou institucí. Poprvé populárních pět hvězd udělila druhé generaci Renaultu Laguna. I když je nutné dodat, že se tak nestalo během prvního kola crash testů. Francouzi se sice ke kýženému výsledku přiblížili, ovšem dosáhli jej až poté, co upravili zádržné systémy a boční airbagy. Tím dalece překonali generaci první, které byla pro změnu zpětně jedna hvězdička sebrána. Mimo jiné i proto, že čelní sloupek se posunul o 145 mm dozadu.

Opravdu razantní vývoj, který proběhl hlavně na konci 90. let, je patrný i u zbytku automobilové branže. Přesvědčit se o tom ostatně můžete na vlastní oči, neboť kanál The Car Crash na Youtube dal dohromady kompilaci videí mapujících nárazové testy populárních modelů v řadě generacích. Za záběry a zkouškami přitom nestojí jen Euro NCAP, ale rovněž i německý autoklub ADAC či americký institut IIHS. Také tyto organizace přitom pomohly posunout bezpečnost kupředu.

Stejně jako první a druhá generace Renaultu Laguna se liší i různé verze Mercedesu třídy C či Audi A4. Když třícípá hvězda v roce 1993 vyrukovala s generací W202, získala jen dvě hvězdy. To je vlastně až překvapivě málo, zvláště když dnes je německá automobilka známa jako společnost, která řadu bezpečnostních prvků představuje jako vůbec první v branži. Také před 30 lety pak ostatně třídu C vybavila i bočními airbagy, ovšem ty se v případě bočního nárazu dostatečně nenafoukly. Kritiku si v případě bočního nárazu vysloužilo i Audi A4, i když jeho dobové tři hvězdy mohou v kontextu zmíněného působit ještě pozitivně.

My jsme z dostupných kompilací vybrali dvě, které mapují vývoj výsledků crash testů dvou německých legend - VW Golf a BMW řady 3, ke kterým jsou k dispozici materiály sahající opravdu hodně do historie. Pro leckoho navíc může být překvapivé, že takové BMW řady 3 generace E36 nemá daleko ke ztělesnění pojmu „pojízdná rakev“. Vůz nejprve získal dvě hvězdy, následně ale o jednu přišel. Posun volantu při nárazu ohrožoval hrudník řidiče, zatímco posunutý brzdový pedál se stal hrozbou pro chodidla. Nástupce E46 však již byl hodnocen čtyřmi hvězdami, jakkoliv i na jeho adresu pršely výtky.

Překvapením mohou být výsledky čtvrté generace Volkswagenu Golf. Ta přišla v roce 1997 a ihned zamířila na vrchol. Oproti předchůdci totiž nabídla jak vyspělejší vzhled, tak více prostoru uvnitř. A v neposlední řadě také daleko vyšší bezpečnost odměněnou dokonce čtyřmi hvězdami. Golf tak na tom byl v rámci ochrany posádky i pěších lépe než německé prémiovky, v případě dětských pasažérů pak dokonce již umožňoval i ukotvení autosedačky pomocí tehdy nového systému Isofix.

Více vás již slovem nebudeme zdržovat, místo toho odkážeme na sérii videí mapujících pokrok v rámci bezpečnosti. Zároveň přihodíme i záběry z crash testů posledních generací Volkswagenu Golf a BMW řady 3. Jak je přitom na první pohled patrné, šance na přežití pomalu většiny havárií jsou v jejich útrobách opravdu vysoké. Leckdo má po zhlédnutí těchto záběrů tendenci se divit, že někdo z nehod v 90. letech vůbec odešel živý, jak ale ukazují dobové statistiky, žádná jatka na silnicích nepanovala. A dokonce i v Československu v době, kdy po silnicích jezdila ještě daleko méně bezpečná auta za časů neomezené rychlosti na všech silnicích, nehod a jejich tragických následků se zavedením tohoto benevolentního institutu postupně ubývalo, navzdory dramaticky rostoucímu počtu aut v provozu. Inu, lidé jsou zjevně odpovědnější řidiči, než si mnozí myslí. A pasivní bezpečnost už je jen pomyslnou poslední záchranou pro chvíle, kdy všechno ostatní selže.

Současné BMW řady 3 a VW Golf se v crash testech sotva zapotí. Jejich předchůdci na tom byli zejména do 90. let o mnoho hůř, jak můžete vidět níže. Foto: Euro NCAP

Zdroj: The Car Crash@YouTube, Euro NCAP

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.