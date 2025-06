Žádané SUV Toyoty je i v bazarech horkým zbožím, díky tradičně zastaralé konstrukci se na něm hned tak něco neporouchá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Pokud hledáte v prvé řadě „držák”, je to ta správná volba. Je ale třeba mít na paměti, že této pozice dosáhla Toyota RAV4 i díky tomu, že používá v každé své generaci dost zastaralých, ovšem ověřených řešení. Ta se sice nekazí, ale svým fungováním neohromí.

Když v roce 1994 debutovala Toyota RAV4 první generace, nejspíš nikdo nepředpokládal, že se zrodil hit světové velikosti. Japonské SUV totiž zpočátku zabodovalo spíše jako lifestylová ikona. Hlavně po třídvířku tak sahaly modelky, které se s ním chtěly chlubit na promenádách, místo aby s ním vyrážely třeba do terénu. Jenže kdeže ty loňské sněhy jsou. RAV4 se od té doby objevila v pěti dalších inkarnacích, přičemž s každou nově představenou se jen zvětšoval okruh zákazníků.

Absolutního vrcholu dosáhla Toyota loni, a to v USA, kde se jí povedlo po dlouhých 42 letech prodat víc aut, než Ford zvládl dodat modelu F-150. Je tedy třeba brát v potaz jen výchozí provedení, které oslovilo 460 915 zákazníků (RAV4 473 193 kupců), protože celá F-Series trhu vládla i nadále, přesto jde o pozoruhodný výsledek.

Za tímto vzestupem do značné míry stojí také spolehlivost a trvanlivost japonských aut, Toyota ostatně ve většině anket vévodí žebříčkům, případně figuruje na druhém místě za vítězným dceřiným Lexusem. Znamená to ovšem, že se v případě koupě ojetiny již nemusíte obávat cesty do bazaru? Až tak jednoduché to není, ačkoliv pátá generace, která je ve výrobě od roku 2018, a momentálně si předává štafetu s generací šestou, k dokonalosti z hlediska odolnosti proti zubu času nemá daleko.

Nač si tedy u ní dát pozor? V v prvé řadě na to, že předchozí majitel či majitelé absolvovali všechny servisní prohlídky a také svolávací akce. Toyota během nich řešila možné praskliny u kontrolních ramen zavěšení, stejně jako systém nouzového volání při nehodě. To je ale víceméně vše, načež není divu, že ceny zachovalých kousků příliš neklesly, za exemplář s průměrným nájezdem a nižším výkonem (startuje se na 149 koních) totiž dáte 670 tisíc korun, což u konkurence stačí na zcela nový vůz.

Pokud je to pro vás již poměrně velké finanční sousto, můžete se zaměřit na generaci čtvrtou, tedy RAV4 z let 2013 až 2018. Ta sice nebyla k mání jako plug-in hybrid, nýbrž maximálně jako klasický hybrid, což znamená, že výkon končil na 197 koních místo 306 kobyl, na druhé straně vám na její pořízení stačí zhruba 372 tisíc korun. Pozor ovšem na verze osazené dvoulitrovým dieselem N47 od BMW, u kterého může dojít na problémy s rozvodovým řetězem.

Zkontrolovat byste měli rovněž zavěšení, zvláště pokud jde o rané exempláře, které trpěly některými dětskými bolístkami. Achillovou patou čtvrté generace a vlastně i té třetí jsou ovšem parkovací či nožní brzda. Velmi pravděpodobně s nimi již bude něco v nepořádku, opravy v autorizovaném servisu za použití originálních dílů pak nejsou vyloženě levné. To může být problém hlavně u třetí generace, neboť ta je k dispozici od nějakých 124 tisíc korun.

Toto provedení navíc již může mít problémy se zadními světly, stejně jako s předními, která byste měli zkontrolovat u každého ojetého kousku, byť mnohdy spíše kvůli zanedbané péči předchozího vlastníka. Také v tomto případě je třeba věnovat větší pozornost dieselovému motoru, jakkoli dva-dvojka je již dílem Toyoty. Pohonná jednotka ovšem i tak může dojíždět na vstřikování, vyšší spotřebu oleje či ventily emisního systému EGR.

To je ale opravdu vše. Výfuk vás tedy nemusí trápit ani po dvou dekádách provozu, podobně na tom mohou být i tlumiče, pružiny, řízení či vnitřní komponenty motoru. RAV4 je tedy stejným synonymem spolehlivosti, jako je tomu v případě celé značky, nepřichází to ale výměnou za nic. A nemluvíme teď o ceně. Toyoty jsou snad jediná auta od velkých výrobců, kde klidně jen v pár let starých vozech - a RAV4 není výjimkou - najdete spoustu dávno nepoužívaných, často velmi primitivních řešení.

Opravdu nevíme o jiném autě za takové peníze starém jen pár let, kde byste našli takové věci jako samostatně nastavované digitálky na palubní desce jako z vietnamské tržnice 90. let, kolébkové přepínače vyhřívání sedadel nebo systém zamykání dveří jako z Nissanu Almera. Má to své kouzlo, jsou to jednoduchá řešení, která se hned tak nepokazí, pro člověka zvyklého třeba na vychytávky německé produkce za podobné peníze představují kulturní šok. A útulné místo z RAV4 opravdu nedělají. Je to něco za něco...

Pátou generaci RAV4 lze z hlediska spolehlivosti popsat pomalu jako dokonalost na čtyřech kolech, tomu ovšem odpovídají ceny ojetých kousků. A musíte předem akceptovat některá podivná řešení. Foto: Toyota



Její předchůdce má slabinu v motoru půjčeném od BMW, pozor dejte také na parkovací brzdu. Zastarale a nemístně primitivně vypadá pak tohle auto zejména uvnitř ještě víc. Foto: Toyota



Třetí generace možná na první pohled má na kontě víc problémů, ve srovnání s konkurencí je však vždy a ve všem nadprůměrná. Ostatně třeba koroze netrápí ani skoro už dvacetileté vozy. Foto: Toyota

Petr Prokopec

